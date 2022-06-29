Окупанти розгортають "Гради" поблизу прикордонних районів Сумщини, - Генштаб ЗСУ
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Біля кордону України росіяни розгортають РСЗВ "Град" для ураження Сумської області.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 29 червня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Так, розпочалася сто двадцять шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
На Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь. За наявною інформацією, на період з 28 червня по 16 липня поточного року у Гомельській області сплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними. За планами зборів будуть відпрацьовані питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, а також організація охорони та оборони об’єктів.
Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з території Республіки Білорусь по об’єктах на території України.
На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати у прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій і підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
З метою вогневого ураження прикордонних районів Сумської області відзначено розгортання в безпосередній близькості до державного кордону України реактивних систем залпового вогню "Град".
На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій. З метою уточнення положення наших військ ворог провів повітряну розвідку в районах населених пунктів Циркуни, Кутузівка.
На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.
Здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка.
У рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку.
На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ.
На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка.
На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою.
На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків.
На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки.
На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи загарбників основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.
На Криворізькому напрямку ворог, з метою посилення своїх підрозділів, перемістив у визначений район до однієї батальйонної тактичної групи.
На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.
В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій та веде розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Наші літаки та гелікоптери продовжують завдавати авіаційних ударів по скупченнях живої сили та військової техніки противника на визначених напрямках. Окупанти і далі зазнають значних втрат у боях із Силами оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/LAvCwgnv8wd97r8/status/1541779890147655681
а можливо і ні 😠
«Дмітрій, папрашу гаваріть на нармальнам йазікє, а то ва всєм мірє нє паймут!»
Пᴵ³ДᴱЦЬ
https://twitter.com/ChopperWatte/status/1541491229149564929
НЕ В ВІДПОВІДЬ ВОГОНЬ, А НА ВИПЕРЕЖЕННЯ - І НЕ ЧЕКАТИ ЇХ УДАРУ, А ШУКАТИ МОЖЛИВОСТІ ВДАРИТИ САМИМ
Рішення наносити враження по цих територіях у відповідь залежить від вищого військового та політичного керівництва України. А простіше - від рішення кварталу95.
Життя українців залежать від хотелок кловунів.
Зав'язати контрбатарейну боротьбу для знищення артилерії супротивника, позиції якої наближені до кордонів України на відстань гарматного пострілу.
Все це дозволить вивільнити значні сили оборони для їх використання на інших напрямках.
Постає питання... Моя версія - нема такого у сценарії.
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу). Але "маркувати" (як драмтеатр у Маріуполі, чи у Краматорську, ну ви зрозуміли...) що іде війна треба в кожному орковському місті, от би раз на тиждень...
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
Ми фактично лишились без зброї і плану на випадок війни.
Питання на що командування такє робе?От навіщо ви не прибрали проблему з самого початку?Ну ліквідуйте мінометні обстріли ,вони відійдуть,а тапер вони руйнувати села.Це наш відвертий про@об притому очевидний.Те саме вони почнуть робити по всій західній лінії,це одинаковий сценарій.Ну бл@ це зрозумів би навіть срочник не те що генерали.Ну нащо ми це робимо і навмисно відволікаємо сили?
Лисичанск ми знали давно що будуть відходити в місто.Чому немає підкріплення?Чому не готували місто?Знову ті ж самі яйця на даному участку фронта 20 бтг орків проти нас на пару тисяч.Таке враження що нависно роблять таку ситуацію.Здавати Лисичанск .Слов'янськ?Далі поповзуть?Таке враження що орки вчаться а ми нічого не міняємо.Вони виходять на адмін границю луганської області коли це зроблять почнуть давити на донецькому направленні там теж будимо здавати 75% території що під нами?Теж 1 до 10 проти них?Всі знають що оркі все кинули під Лисичанськ в чому проблема не робити с пацанів кіборгів?Відповідь одна у них переважна арта.Та *** вашу дивізію не артою єдиною ! Та робіть висновки міняйте тактику.Артой накрили зрівняли зайшли і так орки повзуть в одному направленні де вони зробили кулак.Немає стільки в них фізично арти щоб все контролювати.
Ми кожен день здаємо територію притому ціною життів сотнями нашіх хлопців.Це війна розумію але ну бл@дь ну робіть ви теж висновки.