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Окупанти розгортають "Гради" поблизу прикордонних районів Сумщини, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

град

Біля кордону України росіяни розгортають РСЗВ "Град" для ураження Сумської області.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 29 червня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто двадцять шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь. За наявною інформацією, на період з 28 червня по 16 липня поточного року у Гомельській області сплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними. За планами зборів будуть відпрацьовані питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, а також організація охорони та оборони об’єктів.

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з території Республіки Білорусь по об’єктах на території України.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати у прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій і підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

З метою вогневого ураження прикордонних районів Сумської області відзначено розгортання в безпосередній близькості до державного кордону України реактивних систем залпового вогню "Град".

Також читайте: Зупинено спроби ворожого наступу на Слов'янському та Лисичанському напрямках, - Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій. З метою уточнення положення наших військ ворог провів повітряну розвідку в районах населених пунктів Циркуни, Кутузівка.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

Здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка.

У рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ.

На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка.

На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою.

На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи загарбників основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 250 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1567 танків та 3704 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

На Криворізькому напрямку ворог, з метою посилення своїх підрозділів, перемістив у визначений район до однієї батальйонної тактичної групи.

На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій та веде розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Наші літаки та гелікоптери продовжують завдавати авіаційних ударів по скупченнях живої сили та військової техніки противника на визначених напрямках. Окупанти і далі зазнають значних втрат у боях із Силами оборони України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
а може пора вже їбашить їх на випередження?
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29.06.2022 07:49
+18
Нех сопли жевать - увидел - уничтожил, потом поздно будет.
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29.06.2022 07:53
+17
Йшов дев'ятий рік війни із KZPами. Спочатку нам різні "мосійчучки""втирали", що "мову на хліб не намажеш". Згодом вони створюють TV котре навіть від наших захисників вимагає, щоб спілкувалися виключно мовою окупанта. А ви впевнені, що це УКРАЇНСЬКІ влада і журналістика?
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29.06.2022 08:03
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****, жалієш їх, хвилюєшся, потім вилазять оці.
https://twitter.com/LAvCwgnv8wd97r8/status/1541779890147655681
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29.06.2022 07:47 Відповісти
Старі , кацапські шльондри чекають русофашистів , ну ну , дочекаються
а можливо і ні 😠
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29.06.2022 08:05 Відповісти
etih tolko kacapy ili mogila izpravjat - pust k nim pride rjuske mir....Buchu i vo vse sheli....patom posmotrim kak zapojut
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29.06.2022 10:51 Відповісти
це просто п...дець.І через таке біосміття ризикують життям волонтери,і таким роздають проднабори,і за таких гинуть наші хлопці.Ідентифікувати нахрен,і позбавити громадянства,а якщо нема такої процедури,то створити її.
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29.06.2022 11:37 Відповісти
а може пора вже їбашить їх на випередження?
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29.06.2022 07:49 Відповісти
низя , а то путін нападе
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29.06.2022 07:58 Відповісти
давно пора!
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29.06.2022 08:50 Відповісти
Нех сопли жевать - увидел - уничтожил, потом поздно будет.
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29.06.2022 07:53 Відповісти
Це як? 3Єᑕ𐌊〇Ƭ?
«Дмітрій, папрашу гаваріть на нармальнам йазікє, а то ва всєм мірє нє паймут!»
Пᴵ³ДᴱЦЬ
https://twitter.com/ChopperWatte/status/1541491229149564929
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29.06.2022 07:57 Відповісти
Йшов дев'ятий рік війни із KZPами. Спочатку нам різні "мосійчучки""втирали", що "мову на хліб не намажеш". Згодом вони створюють TV котре навіть від наших захисників вимагає, щоб спілкувалися виключно мовою окупанта. А ви впевнені, що це УКРАЇНСЬКІ влада і журналістика?
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29.06.2022 08:03 Відповісти
А ви впевненi, шо матрьошка, то iграшка окупанта?
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29.06.2022 08:06 Відповісти
Якщо я скажу що матрьошка це ***** не російська штука, а японська, в москалів лусне срака?
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29.06.2022 08:08 Відповісти
Так, якщо ви скажете що рузсзкея мова це ***** не російська штука, а мова переяславськоi териториальноi громади 11 вiку, в москалів лусне срака.
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29.06.2022 09:46 Відповісти
Не нужно передергивать, это русский язык, а не переяславский.
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29.06.2022 16:52 Відповісти
А что тут узнавать? Факты общеизвестны. Повесть временных лет написана на древнерусском языке. Охватывает период первой четверти 12 века. Дураку ясно, что прямой заказчик летописи В. В. Мономах, имевший вероятно комплекс Дартаньяна и решивший поправить имидж войдя в историю документально. Очевидно, что в округе Киева говорили на украинском, судя по топонимам местности, а Мономах велел писать летопись на русском, на том языке, который он привёз из Переяславля в 1113 году, и на котором велось княжее делопроизводство (русский реестр) и общение внутри княжего рода. Далее летопись переписывали, пока не обнаружили одну из её копий 14 века. В Новгород русский язык попал также из Переяславского княжества, так как первая митрополия христианского духовенства находилась там же, во времена появления в Пскове и Новгороде берестяных русских грамот, чему способствовали христианские миссионеры, говорившие на русском, а потом уже духовенство переехало в софийский киевский собор. Далее, московские цари за некоторыми исключениями стали противиться украинству, так как первые волны миссионерства в московскую фино-угрию из Руси были именно русскоязычные, а потом уже и киевские, соответственно с украинской составляющей.
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29.06.2022 23:04 Відповісти
А ви впевнені, що українцям не похер на вашу матрьошку?
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29.06.2022 11:17 Відповісти
Бийте у відповідь. Як можна назвати дії, коли влада не захищає своїх людей? Досить валяти дурня, українська кров не водиця. Смерть кацапам!
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29.06.2022 07:58 Відповісти
навіть такий проукраїнський пост як твій, такого класного хлопця як ти показує, як меншвартість проникла в мозок українців

НЕ В ВІДПОВІДЬ ВОГОНЬ, А НА ВИПЕРЕЖЕННЯ - І НЕ ЧЕКАТИ ЇХ УДАРУ, А ШУКАТИ МОЖЛИВОСТІ ВДАРИТИ САМИМ
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29.06.2022 08:10 Відповісти
Я тобі доповім - вже давно йдуть обстріли з території орди.
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29.06.2022 08:19 Відповісти
Ну так наносить удары надо прямо туда по их вооружениям!!! Украине нужны все виды ракет США и Великобритании и всего Запада и мира! Нужно также ядерное вооружение вернуть Украине!
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29.06.2022 08:07 Відповісти
Наш головнокомандувач Боневтік Боанапарт заявив раніше що ми не будемо вести бойові дії на території орди. З території бульбашів наносяться ракетні удари.
Рішення наносити враження по цих територіях у відповідь залежить від вищого військового та політичного керівництва України. А простіше - від рішення кварталу95.
Життя українців залежать від хотелок кловунів.
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29.06.2022 08:18 Відповісти
Результат вибору населення по-приколу.
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29.06.2022 10:26 Відповісти
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних з рф і рб містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30 кілометрової смуги вздовж кордону для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у існуючих та створюваних залізобетонних фортифікаційних спорудах. Всі дороги (покриття, мости, розв'язки) в цій зоні слід зруйнувати, а залізничні колії й інфраструктуру - розібрати аж до вузлових станцій.
Зав'язати контрбатарейну боротьбу для знищення артилерії супротивника, позиції якої наближені до кордонів України на відстань гарматного пострілу.
Все це дозволить вивільнити значні сили оборони для їх використання на інших напрямках.
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29.06.2022 08:19 Відповісти
Я живу за три кілометри від кордону з парашестаном, обстріли, на щастя неприцільні, майже кожен день. Але вашу пропозицію вважаю маячню. Те, що в и пропонуєте, - фактична здача окупанту нашого прикордоння. Орки просто перемістяться на нові позиції на нашій землі, оскільки проходи в мінних полях протралити без проблем, а артилерії в нас поки що обмаль.
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29.06.2022 08:35 Відповісти
Бред. Надо захватить города в рф, чтобы сделать зону там. А по вашему будем переселяться в Польшу скоро.
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29.06.2022 11:44 Відповісти
Вдаримо на випередження? Ні, звісно. Будемо і далі підставляти щоку.
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29.06.2022 08:29 Відповісти
Чим вдаримо? Кулаком об стіл?Вчора околиці нашого населеного пункту півдня поливали нурсами з вертольотів за 4-5 кілометрів, а в наших сил оборони був аж цілий бтр, з допомогою якого хоча б поранених змогли евакуювати. Кацапи навіть теплових пасток не відстрілюють, тому що наші ПЗРК на цій відстані їх не дістануть.
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29.06.2022 08:42 Відповісти
Наскільки я розумію ТТХ мобільних гаубиць (Краб, Сюзана, Цезар, ПзХ 2000, Паладін), такі розгортання можуть бути погашені протягом 5-10 хвилин. І надалі подібних ідей у москалів не виникатиме.
Постає питання... Моя версія - нема такого у сценарії.
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29.06.2022 08:31 Відповісти
а на фронті, лінія якого до речі має довжину більше 2 тисяч кілометрів, звідки потрібно забрати цих Крабів, Сюзан, Дан, Цезарів та ін., від москалів відбиватися наші вояки будуть рогатками?
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29.06.2022 09:17 Відповісти
Із твоєї логіки то нехай всі хто живе біля кордону нехай здихають? Не всі ж можуть виїхати бо в 1шу чергу немає куди! Ніхто не каже забирати краби та цезарі, а потрібно ще додатково просити для захисту кордону де постійно кожного дня обстрілюють. У нас за останні дні на Сумщині доволі гаряче стало бо зачастіли прильоти (про які в новинах навіть не розказуть) і нервозність людей відчувається вже у повітрі!
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29.06.2022 17:41 Відповісти
Адекватна відповідь на попередній, чи навіть поза-поза-поза попередній удар ворога тільки з моральних причин на війні є злочином або політичною імпотенцією (як при згвалтуванні: по яйцях не бити, очі не виймати - вам же таке не роблять!).
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу). Але "маркувати" (як драмтеатр у Маріуполі, чи у Краматорську, ну ви зрозуміли...) що іде війна треба в кожному орковському місті, от би раз на тиждень...
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
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29.06.2022 08:37 Відповісти
Не можливо одержаи перемогу зі зрадниками начолі!
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29.06.2022 08:39 Відповісти
точно. поєтому папередникам дали под пинка.
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29.06.2022 08:44 Відповісти
Полегшало тобі і москалям

Ми фактично лишились без зброї і плану на випадок війни.
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29.06.2022 08:58 Відповісти
Ви хочете щось довести прокацапським і подляковим "пахарям"? Їх траба нещадно спамити. Або запитувати що зробила найвеличніша влада для оборони держави напередодні вторгнення мордору? Відповіді не отримаєте.
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29.06.2022 09:06 Відповісти
Надеюсь что ВСУ начнет уничтожать арсеналы, склады врага на его же земле. СЛАВА ВСУ!
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29.06.2022 09:34 Відповісти
Зеля -зрадник! Він на це не пійде. Його посіпаки вже зараз говорять що це вимога Заходу не стріляти по території Московії
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29.06.2022 12:00 Відповісти
Кацап потикав-потикав - отвєтки нема. Тепер розгортають і будуть посмєнно зносить все, що на території. Но тут главноє - таваріща путєна нє рассєрчать, а то будєт екскалація
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29.06.2022 09:36 Відповісти
rebjata...beite ih poka nerazvernulis....a esli nachnut vonjati - govorite # eto ne mi # avidokazhite....i nifiga ani ne sdelajut
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29.06.2022 10:00 Відповісти
Що і слід було очікувати .Вони 2 місяці вже обстрілюють там с мінометів села і прикордону територію.Ми нічого не робимо.Вони зрозуміли це тепер підтянули гради.Далі після ударів града піде артилерія і пару БТГ.І попробують не скільки проривати оборону скільки давити на цю територію.
Питання на що командування такє робе?От навіщо ви не прибрали проблему з самого початку?Ну ліквідуйте мінометні обстріли ,вони відійдуть,а тапер вони руйнувати села.Це наш відвертий про@об притому очевидний.Те саме вони почнуть робити по всій західній лінії,це одинаковий сценарій.Ну бл@ це зрозумів би навіть срочник не те що генерали.Ну нащо ми це робимо і навмисно відволікаємо сили?

Лисичанск ми знали давно що будуть відходити в місто.Чому немає підкріплення?Чому не готували місто?Знову ті ж самі яйця на даному участку фронта 20 бтг орків проти нас на пару тисяч.Таке враження що нависно роблять таку ситуацію.Здавати Лисичанск .Слов'янськ?Далі поповзуть?Таке враження що орки вчаться а ми нічого не міняємо.Вони виходять на адмін границю луганської області коли це зроблять почнуть давити на донецькому направленні там теж будимо здавати 75% території що під нами?Теж 1 до 10 проти них?Всі знають що оркі все кинули під Лисичанськ в чому проблема не робити с пацанів кіборгів?Відповідь одна у них переважна арта.Та *** вашу дивізію не артою єдиною ! Та робіть висновки міняйте тактику.Артой накрили зрівняли зайшли і так орки повзуть в одному направленні де вони зробили кулак.Немає стільки в них фізично арти щоб все контролювати.
Ми кожен день здаємо територію притому ціною життів сотнями нашіх хлопців.Це війна розумію але ну бл@дь ну робіть ви теж висновки.
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29.06.2022 10:21 Відповісти
про уничтожение военных целей на территории врага ещё в марте заявляли и США и Бриты. Но! Почему то боневтік не отдаёт команду Залужному и ВСУ. Как вы думаете почему?
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29.06.2022 10:28 Відповісти
Можна написати відповідь, але це будуть одні мати...
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29.06.2022 12:21 Відповісти
Навіщо про це писати людям, від яких нічого не залежить?
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29.06.2022 10:28 Відповісти
Люди повинні знати правду.Більше того правда дає піндюлей для посадових осіб і вплив на прийняття рішень.
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29.06.2022 10:36 Відповісти
 
 