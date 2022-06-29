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Оккупанты разворачивают "Грады" вблизи приграничных районов Сумщины, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

град

У границы Украины россияне разворачивают РСЗО "Град" для поражения Сумской области.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 29 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Итак, начались сто двадцать шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях идет проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. По имеющейся информации, на период с 28 июня по 16 июля текущего года в Гомельской области спланировано проведение военных сборов с военнообязанными. По планам сборов будут отработаны вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведение боевого слаживания, а также организация охраны и обороны объектов.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов с территории Республики Беларусь по объектам территории Украины.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

С целью огневого поражения приграничных районов Сумской области отмечено развертывание в непосредственной близости от государственной границы Украины реактивных систем залпового огня "Град".

Также читайте: Остановлены попытки вражеского наступления на Славянском и Лисичанском направлениях, - Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций. В целях уточнения положения наших войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.

В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск.

Совершал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.

В рамках логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.

На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчеярка – Верхнекаменка.

На Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Рыжая – Клиново. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). С целью сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой.

На Новопавловское направление оккупанты переместили  две батальонные тактические группы из Авдеевского и Бахмутского направлений.

Также читайте: Оборона Северодонецка ВСУ дорого стоила российским оккупантам, - американский Институт изучения войны

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны Украины и недопущения их перебрасывания на другие направления.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения захватчиков основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.

На Криворожском направлении враг с целью усиления своих подразделений переместил в определенный район  одну батальонную тактическую группу.

Также смотрите: Российские оккупанты назначили "референдум" об аннексии Донбасса на 11 сентября, - советник мэра Мариуполя Андрющенко

На Николаевском направлении с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка Черноморского флота Российской Федерации продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведет разведку. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Наши самолеты и вертолеты продолжают наносить авиационные удары по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты и дальше несут значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
а може пора вже їбашить їх на випередження?
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29.06.2022 07:49
+18
Нех сопли жевать - увидел - уничтожил, потом поздно будет.
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29.06.2022 07:53
+17
Йшов дев'ятий рік війни із KZPами. Спочатку нам різні "мосійчучки""втирали", що "мову на хліб не намажеш". Згодом вони створюють TV котре навіть від наших захисників вимагає, щоб спілкувалися виключно мовою окупанта. А ви впевнені, що це УКРАЇНСЬКІ влада і журналістика?
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29.06.2022 08:03
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Правила форума Совет форумчан
****, жалієш їх, хвилюєшся, потім вилазять оці.
https://twitter.com/LAvCwgnv8wd97r8/status/1541779890147655681
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29.06.2022 07:47 Ответить
Старі , кацапські шльондри чекають русофашистів , ну ну , дочекаються
а можливо і ні 😠
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29.06.2022 08:05 Ответить
etih tolko kacapy ili mogila izpravjat - pust k nim pride rjuske mir....Buchu i vo vse sheli....patom posmotrim kak zapojut
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29.06.2022 10:51 Ответить
це просто п...дець.І через таке біосміття ризикують життям волонтери,і таким роздають проднабори,і за таких гинуть наші хлопці.Ідентифікувати нахрен,і позбавити громадянства,а якщо нема такої процедури,то створити її.
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29.06.2022 11:37 Ответить
а може пора вже їбашить їх на випередження?
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29.06.2022 07:49 Ответить
низя , а то путін нападе
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29.06.2022 07:58 Ответить
давно пора!
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29.06.2022 08:50 Ответить
Нех сопли жевать - увидел - уничтожил, потом поздно будет.
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29.06.2022 07:53 Ответить
Це як? 3Єᑕ𐌊〇Ƭ?
«Дмітрій, папрашу гаваріть на нармальнам йазікє, а то ва всєм мірє нє паймут!»
Пᴵ³ДᴱЦЬ
https://twitter.com/ChopperWatte/status/1541491229149564929
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29.06.2022 07:57 Ответить
Йшов дев'ятий рік війни із KZPами. Спочатку нам різні "мосійчучки""втирали", що "мову на хліб не намажеш". Згодом вони створюють TV котре навіть від наших захисників вимагає, щоб спілкувалися виключно мовою окупанта. А ви впевнені, що це УКРАЇНСЬКІ влада і журналістика?
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29.06.2022 08:03 Ответить
А ви впевненi, шо матрьошка, то iграшка окупанта?
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29.06.2022 08:06 Ответить
Якщо я скажу що матрьошка це ***** не російська штука, а японська, в москалів лусне срака?
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29.06.2022 08:08 Ответить
Так, якщо ви скажете що рузсзкея мова це ***** не російська штука, а мова переяславськоi териториальноi громади 11 вiку, в москалів лусне срака.
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29.06.2022 09:46 Ответить
Не нужно передергивать, это русский язык, а не переяславский.
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29.06.2022 16:52 Ответить
А что тут узнавать? Факты общеизвестны. Повесть временных лет написана на древнерусском языке. Охватывает период первой четверти 12 века. Дураку ясно, что прямой заказчик летописи В. В. Мономах, имевший вероятно комплекс Дартаньяна и решивший поправить имидж войдя в историю документально. Очевидно, что в округе Киева говорили на украинском, судя по топонимам местности, а Мономах велел писать летопись на русском, на том языке, который он привёз из Переяславля в 1113 году, и на котором велось княжее делопроизводство (русский реестр) и общение внутри княжего рода. Далее летопись переписывали, пока не обнаружили одну из её копий 14 века. В Новгород русский язык попал также из Переяславского княжества, так как первая митрополия христианского духовенства находилась там же, во времена появления в Пскове и Новгороде берестяных русских грамот, чему способствовали христианские миссионеры, говорившие на русском, а потом уже духовенство переехало в софийский киевский собор. Далее, московские цари за некоторыми исключениями стали противиться украинству, так как первые волны миссионерства в московскую фино-угрию из Руси были именно русскоязычные, а потом уже и киевские, соответственно с украинской составляющей.
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29.06.2022 23:04 Ответить
А ви впевнені, що українцям не похер на вашу матрьошку?
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29.06.2022 11:17 Ответить
Бийте у відповідь. Як можна назвати дії, коли влада не захищає своїх людей? Досить валяти дурня, українська кров не водиця. Смерть кацапам!
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29.06.2022 07:58 Ответить
навіть такий проукраїнський пост як твій, такого класного хлопця як ти показує, як меншвартість проникла в мозок українців

НЕ В ВІДПОВІДЬ ВОГОНЬ, А НА ВИПЕРЕЖЕННЯ - І НЕ ЧЕКАТИ ЇХ УДАРУ, А ШУКАТИ МОЖЛИВОСТІ ВДАРИТИ САМИМ
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29.06.2022 08:10 Ответить
Я тобі доповім - вже давно йдуть обстріли з території орди.
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29.06.2022 08:19 Ответить
Ну так наносить удары надо прямо туда по их вооружениям!!! Украине нужны все виды ракет США и Великобритании и всего Запада и мира! Нужно также ядерное вооружение вернуть Украине!
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29.06.2022 08:07 Ответить
Наш головнокомандувач Боневтік Боанапарт заявив раніше що ми не будемо вести бойові дії на території орди. З території бульбашів наносяться ракетні удари.
Рішення наносити враження по цих територіях у відповідь залежить від вищого військового та політичного керівництва України. А простіше - від рішення кварталу95.
Життя українців залежать від хотелок кловунів.
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29.06.2022 08:18 Ответить
Результат вибору населення по-приколу.
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29.06.2022 10:26 Ответить
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних з рф і рб містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30 кілометрової смуги вздовж кордону для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у існуючих та створюваних залізобетонних фортифікаційних спорудах. Всі дороги (покриття, мости, розв'язки) в цій зоні слід зруйнувати, а залізничні колії й інфраструктуру - розібрати аж до вузлових станцій.
Зав'язати контрбатарейну боротьбу для знищення артилерії супротивника, позиції якої наближені до кордонів України на відстань гарматного пострілу.
Все це дозволить вивільнити значні сили оборони для їх використання на інших напрямках.
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29.06.2022 08:19 Ответить
Я живу за три кілометри від кордону з парашестаном, обстріли, на щастя неприцільні, майже кожен день. Але вашу пропозицію вважаю маячню. Те, що в и пропонуєте, - фактична здача окупанту нашого прикордоння. Орки просто перемістяться на нові позиції на нашій землі, оскільки проходи в мінних полях протралити без проблем, а артилерії в нас поки що обмаль.
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29.06.2022 08:35 Ответить
Бред. Надо захватить города в рф, чтобы сделать зону там. А по вашему будем переселяться в Польшу скоро.
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29.06.2022 11:44 Ответить
Вдаримо на випередження? Ні, звісно. Будемо і далі підставляти щоку.
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29.06.2022 08:29 Ответить
Чим вдаримо? Кулаком об стіл?Вчора околиці нашого населеного пункту півдня поливали нурсами з вертольотів за 4-5 кілометрів, а в наших сил оборони був аж цілий бтр, з допомогою якого хоча б поранених змогли евакуювати. Кацапи навіть теплових пасток не відстрілюють, тому що наші ПЗРК на цій відстані їх не дістануть.
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29.06.2022 08:42 Ответить
Наскільки я розумію ТТХ мобільних гаубиць (Краб, Сюзана, Цезар, ПзХ 2000, Паладін), такі розгортання можуть бути погашені протягом 5-10 хвилин. І надалі подібних ідей у москалів не виникатиме.
Постає питання... Моя версія - нема такого у сценарії.
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29.06.2022 08:31 Ответить
а на фронті, лінія якого до речі має довжину більше 2 тисяч кілометрів, звідки потрібно забрати цих Крабів, Сюзан, Дан, Цезарів та ін., від москалів відбиватися наші вояки будуть рогатками?
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29.06.2022 09:17 Ответить
Із твоєї логіки то нехай всі хто живе біля кордону нехай здихають? Не всі ж можуть виїхати бо в 1шу чергу немає куди! Ніхто не каже забирати краби та цезарі, а потрібно ще додатково просити для захисту кордону де постійно кожного дня обстрілюють. У нас за останні дні на Сумщині доволі гаряче стало бо зачастіли прильоти (про які в новинах навіть не розказуть) і нервозність людей відчувається вже у повітрі!
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29.06.2022 17:41 Ответить
Адекватна відповідь на попередній, чи навіть поза-поза-поза попередній удар ворога тільки з моральних причин на війні є злочином або політичною імпотенцією (як при згвалтуванні: по яйцях не бити, очі не виймати - вам же таке не роблять!).
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу). Але "маркувати" (як драмтеатр у Маріуполі, чи у Краматорську, ну ви зрозуміли...) що іде війна треба в кожному орковському місті, от би раз на тиждень...
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
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29.06.2022 08:37 Ответить
Не можливо одержаи перемогу зі зрадниками начолі!
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29.06.2022 08:39 Ответить
точно. поєтому папередникам дали под пинка.
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29.06.2022 08:44 Ответить
Полегшало тобі і москалям

Ми фактично лишились без зброї і плану на випадок війни.
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29.06.2022 08:58 Ответить
Ви хочете щось довести прокацапським і подляковим "пахарям"? Їх траба нещадно спамити. Або запитувати що зробила найвеличніша влада для оборони держави напередодні вторгнення мордору? Відповіді не отримаєте.
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29.06.2022 09:06 Ответить
Надеюсь что ВСУ начнет уничтожать арсеналы, склады врага на его же земле. СЛАВА ВСУ!
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29.06.2022 09:34 Ответить
Зеля -зрадник! Він на це не пійде. Його посіпаки вже зараз говорять що це вимога Заходу не стріляти по території Московії
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29.06.2022 12:00 Ответить
Кацап потикав-потикав - отвєтки нема. Тепер розгортають і будуть посмєнно зносить все, що на території. Но тут главноє - таваріща путєна нє рассєрчать, а то будєт екскалація
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29.06.2022 09:36 Ответить
rebjata...beite ih poka nerazvernulis....a esli nachnut vonjati - govorite # eto ne mi # avidokazhite....i nifiga ani ne sdelajut
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29.06.2022 10:00 Ответить
Що і слід було очікувати .Вони 2 місяці вже обстрілюють там с мінометів села і прикордону територію.Ми нічого не робимо.Вони зрозуміли це тепер підтянули гради.Далі після ударів града піде артилерія і пару БТГ.І попробують не скільки проривати оборону скільки давити на цю територію.
Питання на що командування такє робе?От навіщо ви не прибрали проблему з самого початку?Ну ліквідуйте мінометні обстріли ,вони відійдуть,а тапер вони руйнувати села.Це наш відвертий про@об притому очевидний.Те саме вони почнуть робити по всій західній лінії,це одинаковий сценарій.Ну бл@ це зрозумів би навіть срочник не те що генерали.Ну нащо ми це робимо і навмисно відволікаємо сили?

Лисичанск ми знали давно що будуть відходити в місто.Чому немає підкріплення?Чому не готували місто?Знову ті ж самі яйця на даному участку фронта 20 бтг орків проти нас на пару тисяч.Таке враження що нависно роблять таку ситуацію.Здавати Лисичанск .Слов'янськ?Далі поповзуть?Таке враження що орки вчаться а ми нічого не міняємо.Вони виходять на адмін границю луганської області коли це зроблять почнуть давити на донецькому направленні там теж будимо здавати 75% території що під нами?Теж 1 до 10 проти них?Всі знають що оркі все кинули під Лисичанськ в чому проблема не робити с пацанів кіборгів?Відповідь одна у них переважна арта.Та *** вашу дивізію не артою єдиною ! Та робіть висновки міняйте тактику.Артой накрили зрівняли зайшли і так орки повзуть в одному направленні де вони зробили кулак.Немає стільки в них фізично арти щоб все контролювати.
Ми кожен день здаємо територію притому ціною життів сотнями нашіх хлопців.Це війна розумію але ну бл@дь ну робіть ви теж висновки.
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29.06.2022 10:21 Ответить
про уничтожение военных целей на территории врага ещё в марте заявляли и США и Бриты. Но! Почему то боневтік не отдаёт команду Залужному и ВСУ. Как вы думаете почему?
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29.06.2022 10:28 Ответить
Можна написати відповідь, але це будуть одні мати...
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29.06.2022 12:21 Ответить
Навіщо про це писати людям, від яких нічого не залежить?
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29.06.2022 10:28 Ответить
Люди повинні знати правду.Більше того правда дає піндюлей для посадових осіб і вплив на прийняття рішень.
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29.06.2022 10:36 Ответить
 
 