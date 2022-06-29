Оккупанты разворачивают "Грады" вблизи приграничных районов Сумщины, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У границы Украины россияне разворачивают РСЗО "Град" для поражения Сумской области.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 29 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Итак, начались сто двадцать шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях идет проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. По имеющейся информации, на период с 28 июня по 16 июля текущего года в Гомельской области спланировано проведение военных сборов с военнообязанными. По планам сборов будут отработаны вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведение боевого слаживания, а также организация охраны и обороны объектов.
Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов с территории Республики Беларусь по объектам территории Украины.
На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.
С целью огневого поражения приграничных районов Сумской области отмечено развертывание в непосредственной близости от государственной границы Украины реактивных систем залпового огня "Град".
На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций. В целях уточнения положения наших войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.
В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск.
Совершал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.
В рамках логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику.
На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.
На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчеярка – Верхнекаменка.
На Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Рыжая – Клиново. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). С целью сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой.
На Новопавловское направление оккупанты переместили две батальонные тактические группы из Авдеевского и Бахмутского направлений.
На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны Украины и недопущения их перебрасывания на другие направления.
На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения захватчиков основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.
На Криворожском направлении враг с целью усиления своих подразделений переместил в определенный район одну батальонную тактическую группу.
На Николаевском направлении с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.
В северо-западной части Черного моря корабельная группировка Черноморского флота Российской Федерации продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведет разведку. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Наши самолеты и вертолеты продолжают наносить авиационные удары по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты и дальше несут значительные потери в боях с Силами обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/LAvCwgnv8wd97r8/status/1541779890147655681
а можливо і ні 😠
«Дмітрій, папрашу гаваріть на нармальнам йазікє, а то ва всєм мірє нє паймут!»
Пᴵ³ДᴱЦЬ
https://twitter.com/ChopperWatte/status/1541491229149564929
НЕ В ВІДПОВІДЬ ВОГОНЬ, А НА ВИПЕРЕЖЕННЯ - І НЕ ЧЕКАТИ ЇХ УДАРУ, А ШУКАТИ МОЖЛИВОСТІ ВДАРИТИ САМИМ
Рішення наносити враження по цих територіях у відповідь залежить від вищого військового та політичного керівництва України. А простіше - від рішення кварталу95.
Життя українців залежать від хотелок кловунів.
Зав'язати контрбатарейну боротьбу для знищення артилерії супротивника, позиції якої наближені до кордонів України на відстань гарматного пострілу.
Все це дозволить вивільнити значні сили оборони для їх використання на інших напрямках.
Постає питання... Моя версія - нема такого у сценарії.
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу). Але "маркувати" (як драмтеатр у Маріуполі, чи у Краматорську, ну ви зрозуміли...) що іде війна треба в кожному орковському місті, от би раз на тиждень...
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
Ми фактично лишились без зброї і плану на випадок війни.
Питання на що командування такє робе?От навіщо ви не прибрали проблему з самого початку?Ну ліквідуйте мінометні обстріли ,вони відійдуть,а тапер вони руйнувати села.Це наш відвертий про@об притому очевидний.Те саме вони почнуть робити по всій західній лінії,це одинаковий сценарій.Ну бл@ це зрозумів би навіть срочник не те що генерали.Ну нащо ми це робимо і навмисно відволікаємо сили?
Лисичанск ми знали давно що будуть відходити в місто.Чому немає підкріплення?Чому не готували місто?Знову ті ж самі яйця на даному участку фронта 20 бтг орків проти нас на пару тисяч.Таке враження що нависно роблять таку ситуацію.Здавати Лисичанск .Слов'янськ?Далі поповзуть?Таке враження що орки вчаться а ми нічого не міняємо.Вони виходять на адмін границю луганської області коли це зроблять почнуть давити на донецькому направленні там теж будимо здавати 75% території що під нами?Теж 1 до 10 проти них?Всі знають що оркі все кинули під Лисичанськ в чому проблема не робити с пацанів кіборгів?Відповідь одна у них переважна арта.Та *** вашу дивізію не артою єдиною ! Та робіть висновки міняйте тактику.Артой накрили зрівняли зайшли і так орки повзуть в одному направленні де вони зробили кулак.Немає стільки в них фізично арти щоб все контролювати.
Ми кожен день здаємо територію притому ціною життів сотнями нашіх хлопців.Це війна розумію але ну бл@дь ну робіть ви теж висновки.