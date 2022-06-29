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Норвегия через Британию передаст Украине 3 MLRS M270, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

mlrs,m270

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что они сотрудничают с Великобританией для передачи Украине реактивных установок M270.

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

Грам заявил, что они должны и дальше оказывать поддержку Украине, чтобы страна могла сохранить возможность вести борьбу за свободу и независимости.

На хранении в Норвегии находятся MLRS M270. В первую очередь Украина получит 3 установки. Министр подчеркнул, что M270 нуждаются в модернизации. Поэтому Норвегия договорилась с Великобританией, чтобы они их там модернизировали для дальнейшей отправки в Украину. Всего на хранении у Норвегии находится 12 установок.

Кроме того, Норвегия передаст Украине еще 5000 гранат к уже поставленным пяти тысячам.

M270 — это гусеничная реактивная пусковая установка, способная вести стрельбу на дистанцию от 32 до 300 км, в зависимости от ракеты. Они предназначены для уничтожения закрыты огневых позиций, легкобронированных целей, командных пунктов, узлов связи и других целей. В одном пакете находится 12 ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегія приєдналась до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії
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Топ комментарии
+36
Це після того, як москалі щось там вякнули про суверенітет Норвегії?))
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29.06.2022 12:42
+25
Разом до Перемоги над рашизмом. Боріться і перемагайте
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29.06.2022 12:39
+15
Процесс идет.
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29.06.2022 12:41
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два в одном
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29.06.2022 12:39 Ответить
Разом до Перемоги над рашизмом. Боріться і перемагайте
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29.06.2022 12:39 Ответить
Історичний незворотній процес досяг кульмінації і Україна опинилась перед ситуацією або-або !!!)
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29.06.2022 12:59 Ответить
Процесс идет.
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29.06.2022 12:41 Ответить
Це після того, як москалі щось там вякнули про суверенітет Норвегії?))
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29.06.2022 12:42 Ответить


вы правы.
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29.06.2022 12:49 Ответить
пароход с МЗ0 и М31 уже в Польше. В щойгятнике - танцы с бубнами и заклинания.
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29.06.2022 12:43 Ответить
А что за м30, м31, а то я в теме)
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29.06.2022 12:59 Ответить
MLRS guided rockets
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29.06.2022 13:31 Ответить
"...для стрільби із цих систем можна використовувати керовані реактивні снаряди типу М30 (бойова частина із **************) та М31 (унітарна БЧ), які мають дальність пуску до 70 кілометрів..."

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29.06.2022 13:32 Ответить
"щоб країна могла зберегти можливість боротися" - теперь так вопрос стоит?
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29.06.2022 12:44 Ответить
Ця можливість много варта !! Адекватні люди дякують за допомогу,а не дорікають ха її об'єми!!!)))
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29.06.2022 12:54 Ответить
Eto xoroso.Ne tak mnogo krome statov imejet M270,tak i nemogut davat bolse.Realni udar MLRS kogda 6 srazu nacnut otrobatyvat,kak Irake delali 300 raket v cas konecno meniaje poziciji,vot posle etogo vrag unictozen polnostiu.Imeno goriacix tockax
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29.06.2022 12:49 Ответить
Респект та щира подяка,норге!! Спільними зусиллями знищимо московську орду,нанівець!!))
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29.06.2022 12:50 Ответить
Нужно ещё больше и ещё скорее. Плиз!
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29.06.2022 12:52 Ответить
Норвежцям респект!
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29.06.2022 12:53 Ответить
Что вы так к этим установкам прицепились. Вы думаете если бы концепция, заложенная при их создании, предусматривала их массовое применение - их США не смогли бы построить десятки тысяч? Эта машина сама по себе крайне примитивна - там даже направляющих для ракет нету, их роль выполняет пусковой контейнер. При стрельбе управляемыми ракетами нет даже необходимости абсолютно точно поворачивать сам контейнер - ракета подрулит куда надо. Их при желании можно вообще в кузов грузовика по сути ставить - все остальное делает компьютер - уточняет текущее положение, получает координаты цели, сообщает всю эту информацию ракете. Необходимо только достаточно количество самих ракет, а так же наличие целей и их точные координаты. Никто такими ракетами не будет стрелять в отдельностоящее здание, где засело отделение орков, или отдельно стоящий миномет.
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29.06.2022 13:04 Ответить
Русню шкварит капитально. Ценность не в пусковых установках, ценность в ракетах. И зачем их тысячи если сотни хватит чтобы разнести армию бункерного нациста в пух и прах
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29.06.2022 13:07 Ответить
Читал там есть модификация ракеты,которая выпускает десятки мини ракет типа джевелина над указанным местом и потом эти ракеты атакуют всю технику врага как по заложенным сигнатура цели так и по тепловой энергии.Тоесть в раене где движение врага прилетает такой привет и нет колонны техники.Эх такие бы ракеты имели в феврале то колонны рашистов бы сгорели под 90%
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29.06.2022 13:21 Ответить
не рассказывайте кацапам о суббоеприпасах TGSM и ВАТ. Эдо должно быть для них сюрпризом. Пусть и дальше думают, что на дистанции пол-сотни км в танк ничего не прилетит.
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29.06.2022 14:14 Ответить
Vielen Dank, Wikinger!
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29.06.2022 13:05 Ответить
ракети на 300км - будуть?
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29.06.2022 13:06 Ответить
A kto nam divanim voinam eto skazet, i zachem nam eto znat?
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29.06.2022 13:19 Ответить
Будуть. Обов'язково.
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29.06.2022 14:50 Ответить
Обязательно будут. Весь мост в труху. Но потом.
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29.06.2022 17:17 Ответить
Люблю норвежскую печень трески.
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29.06.2022 13:32 Ответить
Да и лофонтенская сельдь вещЪ. 👍
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29.06.2022 17:07 Ответить
Маленька, але дуже горда країна!

Дякую, Норвегія!
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29.06.2022 13:35 Ответить
яка вона маленька, територія 385, в України 603.
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29.06.2022 13:55 Ответить
Бо населення всього 5 млн. Толку з території, якщо там людей мало? Це стосується і Фінляндії, і Казахстану, і Монголії. Так й рашостану, звісно ж.
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29.06.2022 14:04 Ответить
важлива не кількість людей, а які в них якості, на що вони здатні. 100 якісно підготовлених професійних солдатів, легко можуть розбити тисячі орків, з відповідним оснащенням.
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29.06.2022 14:38 Ответить
там уже больше 5 млн каждый год десятки тысячи новых мигрантов прибывает
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29.06.2022 16:41 Ответить
Головне щоб передали в повній комплектації.

А ми будемо дуже вдячні.
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29.06.2022 13:39 Ответить
Значит воя про орков, окобзоненым HIMARS-ами и M270 от стороны ихней родни будет ещё больше. Хорошо, хорошо 👍
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29.06.2022 14:05 Ответить
Это три установки помимо тех трёх от Великобритании или это одни и те же имеются ввиду?
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29.06.2022 14:11 Ответить
А вы, простите, с какой целью интересуетесь?
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29.06.2022 14:17 Ответить
Это британская операция, которая называется "Три установки". Про них будут регулярно писать до нашей победы.
У американцев своя операция. Называется "Четыре установки".
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29.06.2022 14:17 Ответить
A o raket 300-500km nehevo neznaem, Ukrainci smogli ix kupit ljubom vointorge na zemnom sharike...
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29.06.2022 14:35 Ответить
Какие такие ракеты? Нет никаких ракет, но мы их применим.
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29.06.2022 14:43 Ответить
Ну Бриты 3 своих уже передали, теперь 3 типа от Норвегии, потом по 3 от дедушки и бабушки и возможно от тёти. Такие подарки мы приветствуем.
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29.06.2022 14:43 Ответить
щоби не зразу лякати кацапів до всирачки, окрім чотирьох вже отриманих HIMARS, ми можемо розраховувати щонайменше на ще чотири HIMARS, а також вже дев'ять M270, які передаються партіями по три від Великої Британії, Німеччини та, тепер, Норвегії.
При цьому остання, враховуючи слова міністра оборони країни про "першу партію", може передати й інші системи. А загалом у Норвегії на складах знаходяться 12 одиниць M270, які були зняті з озброєння наприкінці 2000-х років.
Тобто мову вже можливо вести про 17 пускових, що вже більше ніж є, наприклад, в армії Франції, яка має на озброєнні 13 одиниць M270 та Туреччини, яка у строю тримає 12 пускових.
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29.06.2022 23:29 Ответить
Норвегия самая богатая страна Европы - с прекрасной природой и шикарными дорогами тонелями мостами и конскими ценами на все
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29.06.2022 16:44 Ответить
И за это спасибо, но бляха. Неужели у них практически нет оружия. Буквально считанные единицы по каждому виду. Я херею. Теперь я понимаю чего они путлера сцутся. Надежда только на США. Ото был бы цирк если бы Трампу таки удалось бы НАТО развалить. Пуйло бы всю эту Европу как Гитлер ушатал бы за пару лет даже старыми Т55. И толку что оно навороченное но в количестве 2 сотни штук на весь континент. Мрак(
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29.06.2022 21:56 Ответить
Хороший оприскувач, дякуємо!
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30.06.2022 08:19 Ответить
 
 