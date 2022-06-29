Норвегия через Британию передаст Украине 3 MLRS M270, - Минобороны

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что они сотрудничают с Великобританией для передачи Украине реактивных установок M270.

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

Грам заявил, что они должны и дальше оказывать поддержку Украине, чтобы страна могла сохранить возможность вести борьбу за свободу и независимости.

На хранении в Норвегии находятся MLRS M270. В первую очередь Украина получит 3 установки. Министр подчеркнул, что M270 нуждаются в модернизации. Поэтому Норвегия договорилась с Великобританией, чтобы они их там модернизировали для дальнейшей отправки в Украину. Всего на хранении у Норвегии находится 12 установок.

Кроме того, Норвегия передаст Украине еще 5000 гранат к уже поставленным пяти тысячам.

M270 — это гусеничная реактивная пусковая установка, способная вести стрельбу на дистанцию от 32 до 300 км, в зависимости от ракеты. Они предназначены для уничтожения закрыты огневых позиций, легкобронированных целей, командных пунктов, узлов связи и других целей. В одном пакете находится 12 ракет.

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