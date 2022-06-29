Норвегия через Британию передаст Украине 3 MLRS M270, - Минобороны
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Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что они сотрудничают с Великобританией для передачи Украине реактивных установок M270.
Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.
Грам заявил, что они должны и дальше оказывать поддержку Украине, чтобы страна могла сохранить возможность вести борьбу за свободу и независимости.
На хранении в Норвегии находятся MLRS M270. В первую очередь Украина получит 3 установки. Министр подчеркнул, что M270 нуждаются в модернизации. Поэтому Норвегия договорилась с Великобританией, чтобы они их там модернизировали для дальнейшей отправки в Украину. Всего на хранении у Норвегии находится 12 установок.
Кроме того, Норвегия передаст Украине еще 5000 гранат к уже поставленным пяти тысячам.
M270 — это гусеничная реактивная пусковая установка, способная вести стрельбу на дистанцию от 32 до 300 км, в зависимости от ракеты. Они предназначены для уничтожения закрыты огневых позиций, легкобронированных целей, командных пунктов, узлов связи и других целей. В одном пакете находится 12 ракет.
Пожалуйста, подождите...
вы правы.
Дякую, Норвегія!
А ми будемо дуже вдячні.
У американцев своя операция. Называется "Четыре установки".
При цьому остання, враховуючи слова міністра оборони країни про "першу партію", може передати й інші системи. А загалом у Норвегії на складах знаходяться 12 одиниць M270, які були зняті з озброєння наприкінці 2000-х років.
Тобто мову вже можливо вести про 17 пускових, що вже більше ніж є, наприклад, в армії Франції, яка має на озброєнні 13 одиниць M270 та Туреччини, яка у строю тримає 12 пускових.