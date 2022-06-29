УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5982 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
11 784 45
війна (56511) Норвегія (370) зброя (5755)

Норвегія через Британію передасть Україні 3 MLRS M270, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

mlrs,m270

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що вони співпрацюють із Великою Британією для передачі Україні реактивних установок M270.

Про це повідомляється на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

Грам заявив, що вони повинні й надалі підтримувати Україну, щоб країна могла зберегти можливість боротися за свободу та незалежність.

На зберіганні у Норвегії перебувають MLRS M270. Україна отримає 3 установки. Міністр наголосив, що M270 потребують модернізації. Тому Норвегія домовилася з Великою Британією, щоб вони їх там модернізували для подальшого відправлення в Україну. Загалом на зберіганні у Норвегії перебуває 12 установок.

Крім того, Норвегія передасть Україні ще 5000 гранат до вже поставлених п'яти тисяч.

M270 - це гусенична реактивна пускова установка, здатна вести стрільбу на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Вони призначені для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів, вузлів зв'язку та інших цілей. В одному пакеті - 12 ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегія приєдналась до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
Це після того, як москалі щось там вякнули про суверенітет Норвегії?))
показати весь коментар
29.06.2022 12:42
+25
Разом до Перемоги над рашизмом. Боріться і перемагайте
показати весь коментар
29.06.2022 12:39
+15
Процесс идет.
показати весь коментар
29.06.2022 12:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
два в одном
показати весь коментар
29.06.2022 12:39 Відповісти
Разом до Перемоги над рашизмом. Боріться і перемагайте
показати весь коментар
29.06.2022 12:39 Відповісти
Історичний незворотній процес досяг кульмінації і Україна опинилась перед ситуацією або-або !!!)
показати весь коментар
29.06.2022 12:59 Відповісти
Процесс идет.
показати весь коментар
29.06.2022 12:41 Відповісти
Це після того, як москалі щось там вякнули про суверенітет Норвегії?))
показати весь коментар
29.06.2022 12:42 Відповісти


вы правы.
показати весь коментар
29.06.2022 12:49 Відповісти
пароход с МЗ0 и М31 уже в Польше. В щойгятнике - танцы с бубнами и заклинания.
показати весь коментар
29.06.2022 12:43 Відповісти
А что за м30, м31, а то я в теме)
показати весь коментар
29.06.2022 12:59 Відповісти
MLRS guided rockets
показати весь коментар
29.06.2022 13:31 Відповісти
"...для стрільби із цих систем можна використовувати керовані реактивні снаряди типу М30 (бойова частина із **************) та М31 (унітарна БЧ), які мають дальність пуску до 70 кілометрів..."

показати весь коментар
29.06.2022 13:32 Відповісти
"щоб країна могла зберегти можливість боротися" - теперь так вопрос стоит?
показати весь коментар
29.06.2022 12:44 Відповісти
Ця можливість много варта !! Адекватні люди дякують за допомогу,а не дорікають ха її об'єми!!!)))
показати весь коментар
29.06.2022 12:54 Відповісти
Eto xoroso.Ne tak mnogo krome statov imejet M270,tak i nemogut davat bolse.Realni udar MLRS kogda 6 srazu nacnut otrobatyvat,kak Irake delali 300 raket v cas konecno meniaje poziciji,vot posle etogo vrag unictozen polnostiu.Imeno goriacix tockax
показати весь коментар
29.06.2022 12:49 Відповісти
Респект та щира подяка,норге!! Спільними зусиллями знищимо московську орду,нанівець!!))
показати весь коментар
29.06.2022 12:50 Відповісти
Нужно ещё больше и ещё скорее. Плиз!
показати весь коментар
29.06.2022 12:52 Відповісти
Норвежцям респект!
показати весь коментар
29.06.2022 12:53 Відповісти
Что вы так к этим установкам прицепились. Вы думаете если бы концепция, заложенная при их создании, предусматривала их массовое применение - их США не смогли бы построить десятки тысяч? Эта машина сама по себе крайне примитивна - там даже направляющих для ракет нету, их роль выполняет пусковой контейнер. При стрельбе управляемыми ракетами нет даже необходимости абсолютно точно поворачивать сам контейнер - ракета подрулит куда надо. Их при желании можно вообще в кузов грузовика по сути ставить - все остальное делает компьютер - уточняет текущее положение, получает координаты цели, сообщает всю эту информацию ракете. Необходимо только достаточно количество самих ракет, а так же наличие целей и их точные координаты. Никто такими ракетами не будет стрелять в отдельностоящее здание, где засело отделение орков, или отдельно стоящий миномет.
показати весь коментар
29.06.2022 13:04 Відповісти
Русню шкварит капитально. Ценность не в пусковых установках, ценность в ракетах. И зачем их тысячи если сотни хватит чтобы разнести армию бункерного нациста в пух и прах
показати весь коментар
29.06.2022 13:07 Відповісти
Читал там есть модификация ракеты,которая выпускает десятки мини ракет типа джевелина над указанным местом и потом эти ракеты атакуют всю технику врага как по заложенным сигнатура цели так и по тепловой энергии.Тоесть в раене где движение врага прилетает такой привет и нет колонны техники.Эх такие бы ракеты имели в феврале то колонны рашистов бы сгорели под 90%
показати весь коментар
29.06.2022 13:21 Відповісти
не рассказывайте кацапам о суббоеприпасах TGSM и ВАТ. Эдо должно быть для них сюрпризом. Пусть и дальше думают, что на дистанции пол-сотни км в танк ничего не прилетит.
показати весь коментар
29.06.2022 14:14 Відповісти
Vielen Dank, Wikinger!
показати весь коментар
29.06.2022 13:05 Відповісти
ракети на 300км - будуть?
показати весь коментар
29.06.2022 13:06 Відповісти
A kto nam divanim voinam eto skazet, i zachem nam eto znat?
показати весь коментар
29.06.2022 13:19 Відповісти
Будуть. Обов'язково.
показати весь коментар
29.06.2022 14:50 Відповісти
Обязательно будут. Весь мост в труху. Но потом.
показати весь коментар
29.06.2022 17:17 Відповісти
Люблю норвежскую печень трески.
показати весь коментар
29.06.2022 13:32 Відповісти
Да и лофонтенская сельдь вещЪ. 👍
показати весь коментар
29.06.2022 17:07 Відповісти
Маленька, але дуже горда країна!

Дякую, Норвегія!
показати весь коментар
29.06.2022 13:35 Відповісти
яка вона маленька, територія 385, в України 603.
показати весь коментар
29.06.2022 13:55 Відповісти
Бо населення всього 5 млн. Толку з території, якщо там людей мало? Це стосується і Фінляндії, і Казахстану, і Монголії. Так й рашостану, звісно ж.
показати весь коментар
29.06.2022 14:04 Відповісти
важлива не кількість людей, а які в них якості, на що вони здатні. 100 якісно підготовлених професійних солдатів, легко можуть розбити тисячі орків, з відповідним оснащенням.
показати весь коментар
29.06.2022 14:38 Відповісти
там уже больше 5 млн каждый год десятки тысячи новых мигрантов прибывает
показати весь коментар
29.06.2022 16:41 Відповісти
Головне щоб передали в повній комплектації.

А ми будемо дуже вдячні.
показати весь коментар
29.06.2022 13:39 Відповісти
Значит воя про орков, окобзоненым HIMARS-ами и M270 от стороны ихней родни будет ещё больше. Хорошо, хорошо 👍
показати весь коментар
29.06.2022 14:05 Відповісти
Это три установки помимо тех трёх от Великобритании или это одни и те же имеются ввиду?
показати весь коментар
29.06.2022 14:11 Відповісти
А вы, простите, с какой целью интересуетесь?
показати весь коментар
29.06.2022 14:17 Відповісти
Это британская операция, которая называется "Три установки". Про них будут регулярно писать до нашей победы.
У американцев своя операция. Называется "Четыре установки".
показати весь коментар
29.06.2022 14:17 Відповісти
A o raket 300-500km nehevo neznaem, Ukrainci smogli ix kupit ljubom vointorge na zemnom sharike...
показати весь коментар
29.06.2022 14:35 Відповісти
Какие такие ракеты? Нет никаких ракет, но мы их применим.
показати весь коментар
29.06.2022 14:43 Відповісти
Ну Бриты 3 своих уже передали, теперь 3 типа от Норвегии, потом по 3 от дедушки и бабушки и возможно от тёти. Такие подарки мы приветствуем.
показати весь коментар
29.06.2022 14:43 Відповісти
щоби не зразу лякати кацапів до всирачки, окрім чотирьох вже отриманих HIMARS, ми можемо розраховувати щонайменше на ще чотири HIMARS, а також вже дев'ять M270, які передаються партіями по три від Великої Британії, Німеччини та, тепер, Норвегії.
При цьому остання, враховуючи слова міністра оборони країни про "першу партію", може передати й інші системи. А загалом у Норвегії на складах знаходяться 12 одиниць M270, які були зняті з озброєння наприкінці 2000-х років.
Тобто мову вже можливо вести про 17 пускових, що вже більше ніж є, наприклад, в армії Франції, яка має на озброєнні 13 одиниць M270 та Туреччини, яка у строю тримає 12 пускових.
показати весь коментар
29.06.2022 23:29 Відповісти
Норвегия самая богатая страна Европы - с прекрасной природой и шикарными дорогами тонелями мостами и конскими ценами на все
показати весь коментар
29.06.2022 16:44 Відповісти
И за это спасибо, но бляха. Неужели у них практически нет оружия. Буквально считанные единицы по каждому виду. Я херею. Теперь я понимаю чего они путлера сцутся. Надежда только на США. Ото был бы цирк если бы Трампу таки удалось бы НАТО развалить. Пуйло бы всю эту Европу как Гитлер ушатал бы за пару лет даже старыми Т55. И толку что оно навороченное но в количестве 2 сотни штук на весь континент. Мрак(
показати весь коментар
29.06.2022 21:56 Відповісти
Хороший оприскувач, дякуємо!
показати весь коментар
30.06.2022 08:19 Відповісти
 
 