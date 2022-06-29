Украина и ЕС заключили соглашение о либерализации международных автоперевозок

Украина и Европейский Союз заключили соглашение о грузоперевозках автомобильным транспортом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Документ отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для двусторонних и транзитных перевозок в ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

"Договориться о заключении этого соглашения нам удалось в максимально короткие сроки – переговоры стартовали осенью прошлого года. Понимая сложную логистическую ситуацию в Украине, обусловленную блокадой морских портов и повреждением транспортной инфраструктуры, европейские коллеги синхронно двигались нам навстречу и значительно ускорили процесс согласования соглашения", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Кроме того, соглашение предусматривает, что владельцы водительских прав, выданных одной из сторон (Украиной или ЕС), освобождаются от требования иметь международное водительское удостоверение.

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Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу с сегодняшнего дня. На постоянной основе соглашение заработает после завершения всех ратификационных процедур.