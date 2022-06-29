Україна та ЄС уклали угоду про лібералізацію міжнародних автоперевезень

Україна та Європейський Союз уклали угоду про вантажоперевезення автомобільним транспортом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

Документ скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для двосторонніх і транзитних перевезень до ЄС та дає змогу уникнути зупинення експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

"Домовитися про укладання цієї угоди нам вдалося в максимально короткі терміни - переговори стартували восени минулого року. Розуміючи складну логістичну ситуацію в Україні, зумовлену блокадою морських портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, європейські колеги синхронно рухалися нам назустріч та значно прискорили процес узгодження угоди", - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Крім того, угода передбачає, що власники прав водія, виданих однією зі сторін (Україною або ЄС), звільняються від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

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Термін угоди становить один рік із можливістю пролонгації, а тимчасово набуває чинності відсьогодні. На постійній основі угода почне працювати після завершення всіх ратифікаційних процедур.