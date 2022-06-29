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Российские войска ударили по Одесщине еще двумя крылатыми ракетами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В послеобеденное время 29 июня россияне ударили еще двумя крылатыми ракетами по территории Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Очередная ракетная атака. Еще два крылатых "подарка" от рашистов прилетели в Одесскую область. Подробности - впоследствии", - отметил Братчук.

Ранее сегодня спикер ОВА сообщал, что "Уничтоженная сегодня днем вражеская ракета над Одесщиной стала третьей "крылатой смертью", атаковавшей нашу область с начала суток". Он также отметил, что ночью силы ПВО уничтожили ракету "Оникс", а еще одна ракета - "Х-59" - попала в берег.

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Как сообщала пресс-служба ОК "Південь", Одесщина ночью дважды была атакована ракетами. "Оникс", выпущенную береговым ракетным комплексом "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма, силы противовоздушной обороны ликвидировали над морем. А Х-59, выпущенная штурмовиком из акватории Черного моря по устью Дуная попала в береговую полосу.
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Топ комментарии
+14
Підори кацапсячі
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29.06.2022 19:11
+11
Самые опасные времена уже позади. Современные ПВО и ПРО уже на подходе которые запихнут ракеты бункерному нацисту в одно известное место.

Тем ни менее, именно сейчас, этот промежуток времени украинцам нужно быть особо бдительными. Ведь все хотят дожить до момента падения Карфагена и увидеть парад ВСУ на красной площади?

Поэтому, избегайте мест скопления людей, не игнорируйте сигналы тревоги, поддерживайте ВСУ, сохраняйте спокойствие и веру в победу.
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29.06.2022 19:37
+6
Ніколи. Зе-лебімбику заборонили дратувати пукера, та й немає чим, свою ракетну програму зе-гарант в асфальт до парашки "закатав"...
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29.06.2022 19:31
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Підори кацапсячі
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29.06.2022 19:11 Ответить
Гидоти погані...
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29.06.2022 19:14 Ответить
....раздухарились твари однако......
......когда же ИХ "нептуны" с "гарпунами" начнут успокаивать?.....
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29.06.2022 19:18 Ответить
Ніколи. Зе-лебімбику заборонили дратувати пукера, та й немає чим, свою ракетну програму зе-гарант в асфальт до парашки "закатав"...
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29.06.2022 19:31 Ответить
их только пару прототипов.
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30.06.2022 11:41 Ответить
тварюки криваві.., вже шось і за Одесу взялися..
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29.06.2022 19:18 Ответить
Так і прогнозували: старий мотлох летить куди попало. А новий путінський виродок у рашистському генштабі намагається вислужитися.
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29.06.2022 19:29 Ответить
Самые опасные времена уже позади. Современные ПВО и ПРО уже на подходе которые запихнут ракеты бункерному нацисту в одно известное место.

Тем ни менее, именно сейчас, этот промежуток времени украинцам нужно быть особо бдительными. Ведь все хотят дожить до момента падения Карфагена и увидеть парад ВСУ на красной площади?

Поэтому, избегайте мест скопления людей, не игнорируйте сигналы тревоги, поддерживайте ВСУ, сохраняйте спокойствие и веру в победу.
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29.06.2022 19:37 Ответить
НІКОЛИ кацападлам не зламати УКРАЇНСЬКУ ОДЕСУ!!! Зуби свої гнилі свинособачі об нас обламають - а ми встоїмо! І за все спитаємо з рашистських гнидяр! І НІКОЛИ Й НІКОМУ з рашопадлючого ********** НЕ БУДЕ ПРОЩЕННЯ!!!!
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29.06.2022 20:08 Ответить
Дуже важко оборонятися Одесі,знаючи там купу вати та засланих корегувальників.Сподіваємося ,що держава знає реальний стан речей там.
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29.06.2022 20:10 Ответить
А коли українці так собі позволять пуляти по Раші з Москвою ?
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29.06.2022 23:06 Ответить
 
 