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Російські війська вдарили по Одещині ще двома крилатими ракетами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

У пообідню пору 29 червня росіяни вдарили ще двома крилатими ракетами по території Одеської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Чергова ракетна атака. Ще два крилаті "подарунки" від рашистів прилетіли в Одеську область. Подробиці - згодом", - зазначив Братчук.

Раніше сьогодні ж речник ОВА повідомляв, що "Знищена сьогодні вдень ворожа ракета над Одещиною стала третьою "крилатою смертю", що атакувала нашу область від початку доби". Він також зазначив, що вночі сили ППО знищили ракету "Онікс", а ще одна ракета - "Х-59" - влучила у берег.

Читайте також: Ворог намагався завдати удару по Ізмаїльському району Одещини. Ракету типу "Онікс" збито над морем, - ОК "Південь"

Як повідомляла пресслужба ОК "Південь", Одещину вночі двічі було атаковано ракетами. "Онікс", випущену береговим ракетним комплексом "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму сили протиповітряної оборони ліквідували над морем. А Х-59, випущена штурмовиком з акваторії Чорного моря по гирлу Дунаю влучила в берегову смугу.
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Топ коментарі
+14
Підори кацапсячі
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29.06.2022 19:11
+11
Самые опасные времена уже позади. Современные ПВО и ПРО уже на подходе которые запихнут ракеты бункерному нацисту в одно известное место.

Тем ни менее, именно сейчас, этот промежуток времени украинцам нужно быть особо бдительными. Ведь все хотят дожить до момента падения Карфагена и увидеть парад ВСУ на красной площади?

Поэтому, избегайте мест скопления людей, не игнорируйте сигналы тревоги, поддерживайте ВСУ, сохраняйте спокойствие и веру в победу.
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29.06.2022 19:37
+6
Ніколи. Зе-лебімбику заборонили дратувати пукера, та й немає чим, свою ракетну програму зе-гарант в асфальт до парашки "закатав"...
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29.06.2022 19:31
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Підори кацапсячі
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29.06.2022 19:11 Відповісти
Гидоти погані...
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29.06.2022 19:14 Відповісти
....раздухарились твари однако......
......когда же ИХ "нептуны" с "гарпунами" начнут успокаивать?.....
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29.06.2022 19:18 Відповісти
Ніколи. Зе-лебімбику заборонили дратувати пукера, та й немає чим, свою ракетну програму зе-гарант в асфальт до парашки "закатав"...
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29.06.2022 19:31 Відповісти
их только пару прототипов.
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30.06.2022 11:41 Відповісти
тварюки криваві.., вже шось і за Одесу взялися..
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29.06.2022 19:18 Відповісти
Так і прогнозували: старий мотлох летить куди попало. А новий путінський виродок у рашистському генштабі намагається вислужитися.
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29.06.2022 19:29 Відповісти
Самые опасные времена уже позади. Современные ПВО и ПРО уже на подходе которые запихнут ракеты бункерному нацисту в одно известное место.

Тем ни менее, именно сейчас, этот промежуток времени украинцам нужно быть особо бдительными. Ведь все хотят дожить до момента падения Карфагена и увидеть парад ВСУ на красной площади?

Поэтому, избегайте мест скопления людей, не игнорируйте сигналы тревоги, поддерживайте ВСУ, сохраняйте спокойствие и веру в победу.
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29.06.2022 19:37 Відповісти
НІКОЛИ кацападлам не зламати УКРАЇНСЬКУ ОДЕСУ!!! Зуби свої гнилі свинособачі об нас обламають - а ми встоїмо! І за все спитаємо з рашистських гнидяр! І НІКОЛИ Й НІКОМУ з рашопадлючого ********** НЕ БУДЕ ПРОЩЕННЯ!!!!
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29.06.2022 20:08 Відповісти
Дуже важко оборонятися Одесі,знаючи там купу вати та засланих корегувальників.Сподіваємося ,що держава знає реальний стан речей там.
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29.06.2022 20:10 Відповісти
А коли українці так собі позволять пуляти по Раші з Москвою ?
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29.06.2022 23:06 Відповісти
 
 