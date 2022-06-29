Російські війська вдарили по Одещині ще двома крилатими ракетами
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У пообідню пору 29 червня росіяни вдарили ще двома крилатими ракетами по території Одеської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Чергова ракетна атака. Ще два крилаті "подарунки" від рашистів прилетіли в Одеську область. Подробиці - згодом", - зазначив Братчук.
Раніше сьогодні ж речник ОВА повідомляв, що "Знищена сьогодні вдень ворожа ракета над Одещиною стала третьою "крилатою смертю", що атакувала нашу область від початку доби". Він також зазначив, що вночі сили ППО знищили ракету "Онікс", а ще одна ракета - "Х-59" - влучила у берег.
Як повідомляла пресслужба ОК "Південь", Одещину вночі двічі було атаковано ракетами. "Онікс", випущену береговим ракетним комплексом "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму сили протиповітряної оборони ліквідували над морем. А Х-59, випущена штурмовиком з акваторії Чорного моря по гирлу Дунаю влучила в берегову смугу.
Будь ласка, зачекайте...
......когда же ИХ "нептуны" с "гарпунами" начнут успокаивать?.....
Тем ни менее, именно сейчас, этот промежуток времени украинцам нужно быть особо бдительными. Ведь все хотят дожить до момента падения Карфагена и увидеть парад ВСУ на красной площади?
Поэтому, избегайте мест скопления людей, не игнорируйте сигналы тревоги, поддерживайте ВСУ, сохраняйте спокойствие и веру в победу.