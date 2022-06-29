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Украина – это новый Израиль, мы должны разработать новые правила безопасности, – эксперт

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,кременчук

Украинцам придется привыкать к ракетным обстрелам. Война затянется надолго.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт в области безопасности Олег Стариков, передает Цензор.НЕТ.

Стариков заявил, что Украина уже обогнала государство Израиль, если брать печальный показатель - частоту обстрелов. В то же время эксперт отметил, что необходимо договориться "о правилах игры" и разработать новые правила безопасности, которые должны потом превратиться в официальные рекомендации компетентных органов, как себя вести при ракетных обстрелах. Эти рекомендации должны быть основаны на сегодняшних реалиях.

"Мы пользуемся правилами поведения во время воздушной тревоги, разработанными еще в середине 20 века. Их трудно соблюсти собственникам коммерческих помещений, особенно если те не оборудованы бомбоубежищами. Выгонять людей, или дать им остаться в помещении? Мы до сих пор не имеем однозначного ответа, например, на этот вопрос. Что делать, когда от момента включения сирены до прилета может пройти минута-две времени? Эти и другие вопросы требуют обсуждения и новых подходов", - прокомментировал Олег Стариков

Сейчас, отмечает эксперт, правила устанавливаются многими ведомствами, военными администрациями, госпотребслужбами, местными органами власти. Зачастую они могут противоречить друг другу: "Это приводит к тому, что собственник коммерческих помещений старается выполнять сразу все требования, что приводит к неразберихе".

8 апреля нанесен ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, погибли 50 человек. Люди ждали эвакуационных поездов.

27 июня ракеты разрушили торговый центр "Амстор", в котором находилось до тысячи людей, на данный момент, по официальным данным, число погибших достигло 18 человек.

28 июня городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что российские ракеты попали в СТО, под завалами оказались люди.

29 июня оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Николаеве, количество жертв уточняется.

Эксперт отмечает, что правоохранители тоже оказываются в трудном положении, они обязаны оценивать правильность действий ответственных лиц зданий, куда попадают российские ракеты. Зачастую это превращается в бюрократическую работу, что отвлекает правоохранителей от действий, направленных на противодействие агрессору, заявил Олег Стариков

Сегодня на сайте ТРЦ Respublika Park появилось сообщение, что торговый центр во время воздушных тревог не работает на вход. Ранее таких сообщений не было. Новую информацию для посетителей по действиям во время работы сирены разместили на своих интернет-ресурсах торговые центры Lavina и Skymall.
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Топ комментарии
+23
Дайте спокій.
Не хочу я жити в новому Ізраїлі.
Коли вже тут розквітне українська Україна ?
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29.06.2022 20:35
+14
Це повинно бути уже давно розроблено. Такі центри повинні бути закриті,або заборонено скупчення людей
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29.06.2022 20:24
+14
Так це ще з 2019 стали...а взагалі, то постійно називати Україну Ізраїлем є глумом над українцями у стилі 95 кварталу.
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29.06.2022 20:28
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Це повинно бути уже давно розроблено. Такі центри повинні бути закриті,або заборонено скупчення людей
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29.06.2022 20:24 Ответить
Хорошо бы, если бы власть перестала лгать и лицемерить своему народу: разве есть в Киеве убежища, соответствующие всем требованиям? В первые дни войны вместе с соседями спускался в подвал (именно - подвал!) нашего дома. Там нет ни туалетов, ни питьевой воды, ни вентиляции. И лишь на потолке подтекающие трубы, канализация, горячая вода и какие-то провода. Как точно сказала одна моя соседка: Да здесь же после любого бомбоудара можно оказаться сваренным в кипятке, залитым фекалиями и вдобавок получить электроудар.

Наша власть способна только воровать и ничего не способна для своих граждан разумного и доброго делать.
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29.06.2022 20:27 Ответить
Є 500 на Київ (під будинками владами , де якими заводами ( де не закидали усяким хламом ) остальні 4500 "укритя" звичайні підвали , підземні парковки і т.і.
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02.07.2022 02:23 Ответить
Так це ще з 2019 стали...а взагалі, то постійно називати Україну Ізраїлем є глумом над українцями у стилі 95 кварталу.
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29.06.2022 20:28 Ответить
Дурне порівняння. Україна не окуповувала чужі землі.
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29.06.2022 21:17 Ответить
Ізраїль теж нічого не окуповував!
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29.06.2022 21:36 Ответить
ПРО нужно усиливать☝ Это эффективней.
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29.06.2022 20:28 Ответить
И к тому же наносить ответные удары например по газо нефте инфраструктуре💥 Это заставит задуматся❗
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29.06.2022 20:30 Ответить
асвальтом !!!!!
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29.06.2022 22:58 Ответить
Можна вуглем,купованним по схемі Ротердам+
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30.06.2022 01:28 Ответить
Хто там сьогодні "черговий редактор" Це вже другий неадекватний заголовок за сьогодні! Ізраїль ніяким чином не можна порівнювати з Україною.
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29.06.2022 20:31 Ответить
Весь світ стане Ізраїлем, якщо не знищить (уйлостанську імперію
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29.06.2022 20:34 Ответить
Дайте спокій.
Не хочу я жити в новому Ізраїлі.
Коли вже тут розквітне українська Україна ?
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29.06.2022 20:35 Ответить
Як вона розквітне?З ким?Скільки мільйонів виїхало?Скільки ще підкинемо?
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29.06.2022 20:47 Ответить
Іди болгарські туалети мий. Ми без тебе якось впораємося
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29.06.2022 21:05 Ответить
Ну хоча б до когось дійшло! Або ми беремо і вдосконалюємо і, головне - застсовуємо досвід Ізраїлю, розуміючи всю глибину катастрофи, і працюємо навіть не на перемогу, а на виживання, або застрягаємо в тому напівсовковому стані,в якому ми зараз є! І тоді нам феєричний пи@@@ць! А з таким "керівництвом" дуже швидко!
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29.06.2022 20:36 Ответить
Досвід Ізраїлю? давати українське громадянство лише за умови наявності української крові?
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29.06.2022 20:44 Ответить
Не перекручуйте. Досвід з виживання нації під час тотальної війни з противником, який переважає кількісно і якісно, і атакує в самий невдалий момент, який не має жодних принципів і націлений на повне знищення нашої держави! Стосовно громадянства - нєвзоров не приклад?! За який х@й?!
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29.06.2022 21:23 Ответить
В Ізраїлі, ВСЯ! Зе-команда, давно опинилась би за Стіною, а хтось і під нею, давно!
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29.06.2022 20:38 Ответить
ойц! нє нада!
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29.06.2022 20:40 Ответить
якась хєрня про сірєни
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29.06.2022 20:43 Ответить
За три місяці потрібно було і можливо було побудувати в магазина та ТРЦ бомбосовища. Але наша влада розказувала що до кінця літа ми переможемо орду.
Ніхто нічого не робив і не робить далі. Ждуть шашликів.
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29.06.2022 20:44 Ответить
Хто обрав ту владу? Завезені мексиканці?
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29.06.2022 21:19 Ответить
Ви справді не знаєте як у нас проходять вибори?
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29.06.2022 22:11 Ответить
Задовбали вже з тим Ізраілем!!!😡
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29.06.2022 20:45 Ответить
Автор повторює один з дурнуватих висловів нашого Боневтіка.
В ОПі теж цим займаються. Несуть херню за Найвеличнішим хоть розуміють що то дурня.
Сраколизи.
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29.06.2022 20:53 Ответить
Україна - це Україна!

Громадянин України, не експерт!
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29.06.2022 20:48 Ответить
Надо Томагавки или свои ракеты с дальностью пару тысяч километров для обратных ударов, а запустят ЯО бить по АЭС. Опасно для Европы и всего Мира? Ну тогда зажать санкциями фашистов и прекратить всякие торговые отношения с ***********, микросовку не за что будет воевать.
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29.06.2022 20:50 Ответить
І хто ж це буде зажимати санкціями?Китай чи Індія?Щось не дуже вони поспішають....
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29.06.2022 23:21 Ответить
Суддів та поліцейських , що знищували націю спочатку відсторонить
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29.06.2022 20:51 Ответить
Летчиков и налётчиков найти и уничтожать.
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29.06.2022 20:52 Ответить
Чекають твого тріумфального повернуння в Україну аби ти очолив колону контрнаступу.
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29.06.2022 21:06 Ответить
Україна-це Україна в Ізраїлі земля є державною власністю, а в нас ті ж представники тієї людності її розхапу.ть навіть під час війни і думають що це їм пройде. Не порівнюйте Україну ніколи , бо ми на своїй споконвічній землі, а те що незаконно прихапуєте прийдеться повернути. Свій небесний єрусалим створюйте де інде а не на землі України.
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29.06.2022 20:59 Ответить
Розвелося експертів які не мають відношення до прийняття рішень. У нас 20 років не можуть зробити реформи з часів Ющенко. Перша ж реформа судів ні при Ющу і НУ, ні при Порошенко і БПП+НФ, Ні при СН і ЗЕ не були прийняті, чому зараз ці реформи приймуть? Я не бачу відповіді. Втратимо країну якщо не виберемо таку ВР яка зможе.
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29.06.2022 20:59 Ответить
Ізраїль усю свою історію обороняється від арабської агресії. Аналогічно Русь-Україна всю свою історію обороняється від агресії ординців Московії-Росії. Там хоч релігії різні, а русини самі собі з ординців нахрестили ворогів. Багато чому слід повчитися в Ізраїля як виживати в умовах постійної оборони.
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29.06.2022 21:00 Ответить
ШО????? Новый Израиль???? Ты мне эту пургу не неси, достаточно нам тех евреев что у власти последнее время - СПАСИБО больше не хочу!!!!!!!!!!!!!
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29.06.2022 21:21 Ответить
Бо треба заборонити будувати торгові центри і заклади з великим скупченням людей з гівна: металоконструкції+профлист. Це сірникова коробка, що горить/складається за лічені хвилини.
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29.06.2022 21:29 Ответить
Вы сравниваете армию Египта, боевиков Палестины с пукалками, с армией России?

Израилю повезло с такими соседями, одиночный террор соседи могут сделать, армией воевать нет.
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29.06.2022 21:30 Ответить
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
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29.06.2022 21:37 Ответить
коментарі почитаєш, афігєваєш, нам ще й до всього рівень освіченості народу треба добряче підвищити, якщо вже не розуміють чому порівнюють з Ізраілем і що нам треба перейняти в нього, щоб жити в цій реальності, то що там вже про вибори говорити..
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29.06.2022 22:00 Ответить
На жаль,але безкарність породжує вседозволеність.Поки ворог не отримає удар і відповідь-він не перестане це робити
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29.06.2022 22:20 Ответить
Абсолютно погоджуюсь з необхідністю будувати як приватні так і загального користування бомбосховища. Але мене більше цікавить скільки тих ракет у рф було чи є чи виробляється? Бо відповідно до їх кількості треба виробляти стратегію захисту.
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29.06.2022 22:36 Ответить
Де ленд-ліз?Де контрнаступи?
До речі,де коменти союзників про наші бойови дії? Вони існують?
Було обіцяно багато,зараз нам об"являють,що Україна програла.А де коменти наших про ланцюжок: поставки-кількість зброї-застосування-успіхи...?
А є відгуки тих же США ,НАТО,Великої Британії,-що успіхів немає зовсім?
Наразі нам малюють одну картину: Зєлєнський взиває,Нато-відвертається...
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29.06.2022 22:42 Ответить
Надо небо над Украиной закрыть, а не болтовнёй заниматься НА РАДОСТЬ ОРДЕ.
ПО Будапештскому меморандуму Украина отдала раше все ракеты.
потому США И БРИТАНИЯ, как гаранты, обязаны были закрыть небо
так что Стариков - иди вслед за кораблем ‼️‼️🤣
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29.06.2022 23:36 Ответить
Мы никогда не были Израилем и никогда не станем Новым Иерусалимом. Запомните это твёрдо и передайте вашим хозяевам.
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30.06.2022 00:12 Ответить
Твої хазяїни дикі орки, орк ти смердячий!
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30.06.2022 08:00 Ответить
 
 