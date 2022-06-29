Украина – это новый Израиль, мы должны разработать новые правила безопасности, – эксперт

Украинцам придется привыкать к ракетным обстрелам. Война затянется надолго.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт в области безопасности Олег Стариков, передает Цензор.НЕТ.

Стариков заявил, что Украина уже обогнала государство Израиль, если брать печальный показатель - частоту обстрелов. В то же время эксперт отметил, что необходимо договориться "о правилах игры" и разработать новые правила безопасности, которые должны потом превратиться в официальные рекомендации компетентных органов, как себя вести при ракетных обстрелах. Эти рекомендации должны быть основаны на сегодняшних реалиях.

"Мы пользуемся правилами поведения во время воздушной тревоги, разработанными еще в середине 20 века. Их трудно соблюсти собственникам коммерческих помещений, особенно если те не оборудованы бомбоубежищами. Выгонять людей, или дать им остаться в помещении? Мы до сих пор не имеем однозначного ответа, например, на этот вопрос. Что делать, когда от момента включения сирены до прилета может пройти минута-две времени? Эти и другие вопросы требуют обсуждения и новых подходов", - прокомментировал Олег Стариков

Сейчас, отмечает эксперт, правила устанавливаются многими ведомствами, военными администрациями, госпотребслужбами, местными органами власти. Зачастую они могут противоречить друг другу: "Это приводит к тому, что собственник коммерческих помещений старается выполнять сразу все требования, что приводит к неразберихе".

8 апреля нанесен ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, погибли 50 человек. Люди ждали эвакуационных поездов.

27 июня ракеты разрушили торговый центр "Амстор", в котором находилось до тысячи людей, на данный момент, по официальным данным, число погибших достигло 18 человек.

28 июня городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что российские ракеты попали в СТО, под завалами оказались люди.

29 июня оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Николаеве, количество жертв уточняется.

Эксперт отмечает, что правоохранители тоже оказываются в трудном положении, они обязаны оценивать правильность действий ответственных лиц зданий, куда попадают российские ракеты. Зачастую это превращается в бюрократическую работу, что отвлекает правоохранителей от действий, направленных на противодействие агрессору, заявил Олег Стариков

Сегодня на сайте ТРЦ Respublika Park появилось сообщение, что торговый центр во время воздушных тревог не работает на вход. Ранее таких сообщений не было. Новую информацию для посетителей по действиям во время работы сирены разместили на своих интернет-ресурсах торговые центры Lavina и Skymall.