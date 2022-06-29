Україна - це новий Ізраїль, ми маємо розробити нові правила безпеки, - експерт
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Українцям доведеться звикати до ракетних обстрілів. Війна затягнеться надовго.
Про це в коментарі УНІАН заявив експерт у галузі безпеки Олег Старіков, інформує Цензор.НЕТ.
Старіков заявив, що Україна вже випередила державу Ізраїль, якщо брати сумний показник – частоту обстрілів. Водночас експерт зазначив, що необхідно домовитися "про правила гри" і розробити нові правила безпеки, які повинні потім перетворитися на офіційні рекомендації компетентних органів, як поводитися при ракетних обстрілах. Ці рекомендації мають бути засновані на сьогоднішніх реаліях.
"Ми користуємося правилами поведінки під час повітряної тривоги, розробленими ще в середині 20 століття. Їх важко дотриматися власникам комерційних приміщень, особливо якщо ті не обладнані бомбосховищами. Виганяти людей, чи дати їм залишитися у приміщенні? Ми досі не маємо однозначної відповіді, наприклад, на це запитання. Що робити, коли від моменту включення сирени до прильоту може пройти хвилина-дві? Ці та інші питання вимагають обговорення та нових підходів", - прокоментував Старіков.
Наразі, зазначає експерт, правила встановлюються багатьма відомствами, військовими адміністраціями, держспоживслужбами, місцевими органами влади. Найчастіше вони можуть суперечити один одному: "Це призводить до того, що власник комерційних приміщень намагається виконувати відразу всі вимоги, що призводить до плутанини".
8 квітня завдано ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, загинули 50 людей. Люди чекали на евакуаційні поїзди.
27 червня ракети зруйнували торговий центр "Амстор", у якому перебувало до тисячі людей, на цей час, за офіційними даними, кількість загиблих досягла 18 людей.
28 червня міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські ракети потрапили до СТО, під завалами опинилися люди.
29 червня окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Миколаєві, кількість жертв уточнюється.
Експерт зазначає, що правоохоронці теж опиняються у скрутному становищі, вони зобов'язані оцінювати правильність дій відповідальних осіб будівель, куди потрапляють російські ракети. Найчастіше це перетворюється на бюрократичну роботу, що відволікає правоохоронців від дій, спрямованих на протидію агресору, заявив Старіков.
Сьогодні на сайті ТРЦ Respublika Park з'явилося повідомлення, що торговельний центр під час повітряних тривог не працює на вхід. Раніше таких повідомлень не було. Нову інформацію для відвідувачів щодо дій під час роботи сирени розмістили на своїх інтернет-ресурсах торгові центри Lavina та Skymall.
Будь ласка, зачекайте...
Наша власть способна только воровать и ничего не способна для своих граждан разумного и доброго делать.
Не хочу я жити в новому Ізраїлі.
Коли вже тут розквітне українська Україна ?
Ніхто нічого не робив і не робить далі. Ждуть шашликів.
В ОПі теж цим займаються. Несуть херню за Найвеличнішим хоть розуміють що то дурня.
Сраколизи.
Громадянин України, не експерт!
Израилю повезло с такими соседями, одиночный террор соседи могут сделать, армией воевать нет.
До речі,де коменти союзників про наші бойови дії? Вони існують?
Було обіцяно багато,зараз нам об"являють,що Україна програла.А де коменти наших про ланцюжок: поставки-кількість зброї-застосування-успіхи...?
А є відгуки тих же США ,НАТО,Великої Британії,-що успіхів немає зовсім?
Наразі нам малюють одну картину: Зєлєнський взиває,Нато-відвертається...
ПО Будапештскому меморандуму Украина отдала раше все ракеты.
потому США И БРИТАНИЯ, как гаранты, обязаны были закрыть небо
так что Стариков - иди вслед за кораблем ‼️‼️🤣