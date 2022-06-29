УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18921 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 027 50
безпека (657) війна (56511) обстріл (21114)

Україна - це новий Ізраїль, ми маємо розробити нові правила безпеки, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,кременчук

Українцям доведеться звикати до ракетних обстрілів. Війна затягнеться надовго.

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт у галузі безпеки Олег Старіков, інформує Цензор.НЕТ.

Старіков заявив, що Україна вже випередила державу Ізраїль, якщо брати сумний показник – частоту обстрілів. Водночас експерт зазначив, що необхідно домовитися "про правила гри" і розробити нові правила безпеки, які повинні потім перетворитися на офіційні рекомендації компетентних органів, як поводитися при ракетних обстрілах. Ці рекомендації мають бути засновані на сьогоднішніх реаліях.

"Ми користуємося правилами поведінки під час повітряної тривоги, розробленими ще в середині 20 століття. Їх важко дотриматися власникам комерційних приміщень, особливо якщо ті не обладнані бомбосховищами. Виганяти людей, чи дати їм залишитися у приміщенні? Ми досі не маємо однозначної відповіді, наприклад, на це запитання. Що робити, коли від моменту включення сирени до прильоту може пройти хвилина-дві? Ці та інші питання вимагають обговорення та нових підходів", - прокоментував Старіков.

Наразі, зазначає експерт, правила встановлюються багатьма відомствами, військовими адміністраціями, держспоживслужбами, місцевими органами влади. Найчастіше вони можуть суперечити один одному: "Це призводить до того, що власник комерційних приміщень намагається виконувати відразу всі вимоги, що призводить до плутанини".

8 квітня завдано ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, загинули 50 людей. Люди чекали на евакуаційні поїзди.

27 червня ракети зруйнували торговий центр "Амстор", у якому перебувало до тисячі людей, на цей час, за офіційними даними, кількість загиблих досягла 18 людей.

28 червня міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські ракети потрапили до СТО, під завалами опинилися люди.

29 червня окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Миколаєві, кількість жертв уточнюється.

Експерт зазначає, що правоохоронці теж опиняються у скрутному становищі, вони зобов'язані оцінювати правильність дій відповідальних осіб будівель, куди потрапляють російські ракети. Найчастіше це перетворюється на бюрократичну роботу, що відволікає правоохоронців від дій, спрямованих на протидію агресору, заявив Старіков.

Сьогодні на сайті ТРЦ Respublika Park з'явилося повідомлення, що торговельний центр під час повітряних тривог не працює на вхід. Раніше таких повідомлень не було. Нову інформацію для відвідувачів щодо дій під час роботи сирени розмістили на своїх інтернет-ресурсах торгові центри Lavina та Skymall.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Дайте спокій.
Не хочу я жити в новому Ізраїлі.
Коли вже тут розквітне українська Україна ?
показати весь коментар
29.06.2022 20:35
+14
Це повинно бути уже давно розроблено. Такі центри повинні бути закриті,або заборонено скупчення людей
показати весь коментар
29.06.2022 20:24
+14
Так це ще з 2019 стали...а взагалі, то постійно називати Україну Ізраїлем є глумом над українцями у стилі 95 кварталу.
показати весь коментар
29.06.2022 20:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це повинно бути уже давно розроблено. Такі центри повинні бути закриті,або заборонено скупчення людей
показати весь коментар
29.06.2022 20:24 Відповісти
Хорошо бы, если бы власть перестала лгать и лицемерить своему народу: разве есть в Киеве убежища, соответствующие всем требованиям? В первые дни войны вместе с соседями спускался в подвал (именно - подвал!) нашего дома. Там нет ни туалетов, ни питьевой воды, ни вентиляции. И лишь на потолке подтекающие трубы, канализация, горячая вода и какие-то провода. Как точно сказала одна моя соседка: Да здесь же после любого бомбоудара можно оказаться сваренным в кипятке, залитым фекалиями и вдобавок получить электроудар.

Наша власть способна только воровать и ничего не способна для своих граждан разумного и доброго делать.
показати весь коментар
29.06.2022 20:27 Відповісти
Є 500 на Київ (під будинками владами , де якими заводами ( де не закидали усяким хламом ) остальні 4500 "укритя" звичайні підвали , підземні парковки і т.і.
показати весь коментар
02.07.2022 02:23 Відповісти
Так це ще з 2019 стали...а взагалі, то постійно називати Україну Ізраїлем є глумом над українцями у стилі 95 кварталу.
показати весь коментар
29.06.2022 20:28 Відповісти
Дурне порівняння. Україна не окуповувала чужі землі.
показати весь коментар
29.06.2022 21:17 Відповісти
Ізраїль теж нічого не окуповував!
показати весь коментар
29.06.2022 21:36 Відповісти
ПРО нужно усиливать☝ Это эффективней.
показати весь коментар
29.06.2022 20:28 Відповісти
И к тому же наносить ответные удары например по газо нефте инфраструктуре💥 Это заставит задуматся❗
показати весь коментар
29.06.2022 20:30 Відповісти
асвальтом !!!!!
показати весь коментар
29.06.2022 22:58 Відповісти
Можна вуглем,купованним по схемі Ротердам+
показати весь коментар
30.06.2022 01:28 Відповісти
Хто там сьогодні "черговий редактор" Це вже другий неадекватний заголовок за сьогодні! Ізраїль ніяким чином не можна порівнювати з Україною.
показати весь коментар
29.06.2022 20:31 Відповісти
Весь світ стане Ізраїлем, якщо не знищить (уйлостанську імперію
показати весь коментар
29.06.2022 20:34 Відповісти
Дайте спокій.
Не хочу я жити в новому Ізраїлі.
Коли вже тут розквітне українська Україна ?
показати весь коментар
29.06.2022 20:35 Відповісти
Як вона розквітне?З ким?Скільки мільйонів виїхало?Скільки ще підкинемо?
показати весь коментар
29.06.2022 20:47 Відповісти
Іди болгарські туалети мий. Ми без тебе якось впораємося
показати весь коментар
29.06.2022 21:05 Відповісти
Ну хоча б до когось дійшло! Або ми беремо і вдосконалюємо і, головне - застсовуємо досвід Ізраїлю, розуміючи всю глибину катастрофи, і працюємо навіть не на перемогу, а на виживання, або застрягаємо в тому напівсовковому стані,в якому ми зараз є! І тоді нам феєричний пи@@@ць! А з таким "керівництвом" дуже швидко!
показати весь коментар
29.06.2022 20:36 Відповісти
Досвід Ізраїлю? давати українське громадянство лише за умови наявності української крові?
показати весь коментар
29.06.2022 20:44 Відповісти
Не перекручуйте. Досвід з виживання нації під час тотальної війни з противником, який переважає кількісно і якісно, і атакує в самий невдалий момент, який не має жодних принципів і націлений на повне знищення нашої держави! Стосовно громадянства - нєвзоров не приклад?! За який х@й?!
показати весь коментар
29.06.2022 21:23 Відповісти
В Ізраїлі, ВСЯ! Зе-команда, давно опинилась би за Стіною, а хтось і під нею, давно!
показати весь коментар
29.06.2022 20:38 Відповісти
ойц! нє нада!
показати весь коментар
29.06.2022 20:40 Відповісти
якась хєрня про сірєни
показати весь коментар
29.06.2022 20:43 Відповісти
За три місяці потрібно було і можливо було побудувати в магазина та ТРЦ бомбосовища. Але наша влада розказувала що до кінця літа ми переможемо орду.
Ніхто нічого не робив і не робить далі. Ждуть шашликів.
показати весь коментар
29.06.2022 20:44 Відповісти
Хто обрав ту владу? Завезені мексиканці?
показати весь коментар
29.06.2022 21:19 Відповісти
Ви справді не знаєте як у нас проходять вибори?
показати весь коментар
29.06.2022 22:11 Відповісти
Задовбали вже з тим Ізраілем!!!😡
показати весь коментар
29.06.2022 20:45 Відповісти
Автор повторює один з дурнуватих висловів нашого Боневтіка.
В ОПі теж цим займаються. Несуть херню за Найвеличнішим хоть розуміють що то дурня.
Сраколизи.
показати весь коментар
29.06.2022 20:53 Відповісти
Україна - це Україна!

Громадянин України, не експерт!
показати весь коментар
29.06.2022 20:48 Відповісти
Надо Томагавки или свои ракеты с дальностью пару тысяч километров для обратных ударов, а запустят ЯО бить по АЭС. Опасно для Европы и всего Мира? Ну тогда зажать санкциями фашистов и прекратить всякие торговые отношения с ***********, микросовку не за что будет воевать.
показати весь коментар
29.06.2022 20:50 Відповісти
І хто ж це буде зажимати санкціями?Китай чи Індія?Щось не дуже вони поспішають....
показати весь коментар
29.06.2022 23:21 Відповісти
Суддів та поліцейських , що знищували націю спочатку відсторонить
показати весь коментар
29.06.2022 20:51 Відповісти
Летчиков и налётчиков найти и уничтожать.
показати весь коментар
29.06.2022 20:52 Відповісти
Чекають твого тріумфального повернуння в Україну аби ти очолив колону контрнаступу.
показати весь коментар
29.06.2022 21:06 Відповісти
Україна-це Україна в Ізраїлі земля є державною власністю, а в нас ті ж представники тієї людності її розхапу.ть навіть під час війни і думають що це їм пройде. Не порівнюйте Україну ніколи , бо ми на своїй споконвічній землі, а те що незаконно прихапуєте прийдеться повернути. Свій небесний єрусалим створюйте де інде а не на землі України.
показати весь коментар
29.06.2022 20:59 Відповісти
Розвелося експертів які не мають відношення до прийняття рішень. У нас 20 років не можуть зробити реформи з часів Ющенко. Перша ж реформа судів ні при Ющу і НУ, ні при Порошенко і БПП+НФ, Ні при СН і ЗЕ не були прийняті, чому зараз ці реформи приймуть? Я не бачу відповіді. Втратимо країну якщо не виберемо таку ВР яка зможе.
показати весь коментар
29.06.2022 20:59 Відповісти
Ізраїль усю свою історію обороняється від арабської агресії. Аналогічно Русь-Україна всю свою історію обороняється від агресії ординців Московії-Росії. Там хоч релігії різні, а русини самі собі з ординців нахрестили ворогів. Багато чому слід повчитися в Ізраїля як виживати в умовах постійної оборони.
показати весь коментар
29.06.2022 21:00 Відповісти
ШО????? Новый Израиль???? Ты мне эту пургу не неси, достаточно нам тех евреев что у власти последнее время - СПАСИБО больше не хочу!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.06.2022 21:21 Відповісти
Бо треба заборонити будувати торгові центри і заклади з великим скупченням людей з гівна: металоконструкції+профлист. Це сірникова коробка, що горить/складається за лічені хвилини.
показати весь коментар
29.06.2022 21:29 Відповісти
Вы сравниваете армию Египта, боевиков Палестины с пукалками, с армией России?

Израилю повезло с такими соседями, одиночный террор соседи могут сделать, армией воевать нет.
показати весь коментар
29.06.2022 21:30 Відповісти
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
показати весь коментар
29.06.2022 21:37 Відповісти
коментарі почитаєш, афігєваєш, нам ще й до всього рівень освіченості народу треба добряче підвищити, якщо вже не розуміють чому порівнюють з Ізраілем і що нам треба перейняти в нього, щоб жити в цій реальності, то що там вже про вибори говорити..
показати весь коментар
29.06.2022 22:00 Відповісти
На жаль,але безкарність породжує вседозволеність.Поки ворог не отримає удар і відповідь-він не перестане це робити
показати весь коментар
29.06.2022 22:20 Відповісти
Абсолютно погоджуюсь з необхідністю будувати як приватні так і загального користування бомбосховища. Але мене більше цікавить скільки тих ракет у рф було чи є чи виробляється? Бо відповідно до їх кількості треба виробляти стратегію захисту.
показати весь коментар
29.06.2022 22:36 Відповісти
Де ленд-ліз?Де контрнаступи?
До речі,де коменти союзників про наші бойови дії? Вони існують?
Було обіцяно багато,зараз нам об"являють,що Україна програла.А де коменти наших про ланцюжок: поставки-кількість зброї-застосування-успіхи...?
А є відгуки тих же США ,НАТО,Великої Британії,-що успіхів немає зовсім?
Наразі нам малюють одну картину: Зєлєнський взиває,Нато-відвертається...
показати весь коментар
29.06.2022 22:42 Відповісти
Надо небо над Украиной закрыть, а не болтовнёй заниматься НА РАДОСТЬ ОРДЕ.
ПО Будапештскому меморандуму Украина отдала раше все ракеты.
потому США И БРИТАНИЯ, как гаранты, обязаны были закрыть небо
так что Стариков - иди вслед за кораблем ‼️‼️🤣
показати весь коментар
29.06.2022 23:36 Відповісти
Мы никогда не были Израилем и никогда не станем Новым Иерусалимом. Запомните это твёрдо и передайте вашим хозяевам.
показати весь коментар
30.06.2022 00:12 Відповісти
Твої хазяїни дикі орки, орк ти смердячий!
показати весь коментар
30.06.2022 08:00 Відповісти
 
 