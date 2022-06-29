Командующий ВМС Неижпапа провел встречу с руководителем Морского командования НАТО Блаунтом

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа провел онлайн-встречу с командующим Морским командованием НАТО вице-адмиралом Китом Блаунтом.

"В ходе диалога были обсуждены текущая ситуация и угрозы со стороны России на морском направлении. Руководитель ВМС Украины рассказал о вызовах, созданных государством-террористом, блокирующим гражданское судоходство и несущим угрозу жизни гражданского населения в прибрежных районах, - сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в фейсбуке , передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества и пути развития возможностей украинского флота для ефективного сдерживания российской агрессии, прежде всего, за счет военно-технической помощи странами-членами НАТО.

В заключение вице-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил иностранного коллегу за неизменную поддержку Украины.

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