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Новости Война в Украине
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ВМС (1317) Неижпапа Алексей (57)

Командующий ВМС Неижпапа провел встречу с руководителем Морского командования НАТО Блаунтом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

неїжпапа

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа провел онлайн-встречу с командующим Морским командованием НАТО вице-адмиралом Китом Блаунтом.

"В ходе диалога были обсуждены текущая ситуация и угрозы со стороны России на морском направлении. Руководитель ВМС Украины рассказал о вызовах, созданных государством-террористом, блокирующим гражданское судоходство и несущим угрозу жизни гражданского населения в прибрежных районах, - сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в фейсбуке , передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества и пути развития возможностей украинского флота для ефективного сдерживания российской агрессии, прежде всего, за счет военно-технической помощи странами-членами НАТО.

В заключение вице-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил иностранного коллегу за неизменную поддержку Украины.

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Прекрасный офицер, автор "отрицательного всплытия " крейсера масква, за что и стал вице-адмиралом.
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29.06.2022 21:03 Ответить
Мабуть родом з запорізьких козаків ) Непийвода, Неїжко, Недайкаша, Неїжборщ, Нагнибіда, Паливода, Перебийніс, Убийвовк, Куйбіда...Неїжпапа
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30.06.2022 09:52 Ответить
 
 