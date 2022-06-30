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Новости Война в Украине Война
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Ключевой фактор победы – способность украинцев истощать врага, – разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,артилерія

Результаты войны определит способность украинской армии вести затяжные бои, а затем отходить на более выгодные позиции.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что украинские войска продолжают удерживать позиции в городе Лисичанск.

"Российские войска продолжают осуществлять такой подход, как "ползучее окружение", с Попаснянского направления, устраняя необходимость форсирования реки Северский Донец на этом участке. Текущие наземные боевые действия, вероятно, сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, в 10 км к юго-западу от центра города", - говорится в обзоре.

На оперативном уровне российские силы, по данным британской разведки, продолжают достигать ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских защитников на севере Донецкой области, наступая из Изюма.

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"Вполне вероятно, что способность украинских сил продолжать вести затяжные бои, а затем отводить войска в надлежащем порядке, прежде чем попасть в окружение, и дальше будет ключевым фактором результата кампании", - отмечают в разведке.
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Топ комментарии
+13
Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте. Джерело: https://censor.net/ua/n3351164
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30.06.2022 10:53
+11
Яка цікава новина про Порошенко в Лондоні. Але я Вам відкрию таємницю, що четвертий рік в Україні Президентом є не Порошенко, а Зеленський. Не чули? Тому де він побажає, то там і відпочиває, чим більше зі своєю сім'єю, а не так як деякі відпочивали з юліями *******? А Ви не знаєте де відпочиває Коломойський, Ахметов, Новінський, Пінчук, Шифіри, Юзік, Наумов? А де син Коломойського і весь "95 квартал"? Але є правдою те, що Порошенко не відпочивав, а поїхав придбати грузові авто для ЗСУ, не чули? А шще він має право поїсти? Я думаю, що людина має право і необхідність їсти і він це зробив там, де побажав і за свої кошти, а не так як Боневтік в Одесі за кошти контрабандистів.
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30.06.2022 11:08
+10
Володя Зеленський робить все від нього залежне, щоб вииснажити свого і пуйловського ворога Порошенко. Сьогодні ввів своє бачення, як нарешті його приструнити, а то не дає здати клаптика ми Україну, то їздить на Саміти, то привозить зброю і обладнання. США і Англія давно просили Володю вичистити із влади єрмаків і татарових, зробили це? А призначили прокурора САП? То чого ми до них дупою, а вони до нас мають обличчям?
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30.06.2022 10:57
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Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте. Джерело: https://censor.net/ua/n3351164
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30.06.2022 10:53 Ответить
Вони знущаються.
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30.06.2022 10:55 Ответить
Володя Зеленський робить все від нього залежне, щоб вииснажити свого і пуйловського ворога Порошенко. Сьогодні ввів своє бачення, як нарешті його приструнити, а то не дає здати клаптика ми Україну, то їздить на Саміти, то привозить зброю і обладнання. США і Англія давно просили Володю вичистити із влади єрмаків і татарових, зробили це? А призначили прокурора САП? То чого ми до них дупою, а вони до нас мають обличчям?
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30.06.2022 10:57 Ответить
Яка цікава новина про Порошенко в Лондоні. Але я Вам відкрию таємницю, що четвертий рік в Україні Президентом є не Порошенко, а Зеленський. Не чули? Тому де він побажає, то там і відпочиває, чим більше зі своєю сім'єю, а не так як деякі відпочивали з юліями *******? А Ви не знаєте де відпочиває Коломойський, Ахметов, Новінський, Пінчук, Шифіри, Юзік, Наумов? А де син Коломойського і весь "95 квартал"? Але є правдою те, що Порошенко не відпочивав, а поїхав придбати грузові авто для ЗСУ, не чули? А шще він має право поїсти? Я думаю, що людина має право і необхідність їсти і він це зробив там, де побажав і за свої кошти, а не так як Боневтік в Одесі за кошти контрабандистів.
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30.06.2022 11:08 Ответить
синок Порошенка -- артилерист не можна додому виманити -- за Зеленським з повістками бігали -- ніхто на передок не хоче
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30.06.2022 11:24 Ответить
Так розумію що ти особисто пишеш з передової після того як із своєю батареєю Зміїний накрив ? ((
Перед тим як комусь кістки мити - на себе подивися !
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30.06.2022 11:33 Ответить
Шустрии я вже давно на пенсіі -- в армію мене хіба шо на латки
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30.06.2022 11:40 Ответить
Відкривач таємниць ! Не пиши так багато тексту ні про що людині , яка твою думку сформулювала одним реченням що ти не зумів правильно зрозуміти .
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30.06.2022 11:39 Ответить
При всій моїй повазі-перемога через відступ?Що це за гра словами?Кажіть прямо,що Україна самостійно не в змозі в цій війні нав'язувати ініціативу та вести наступальні дії.
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30.06.2022 10:59 Ответить
При всій моїй повазі - чому ти і досі на передовій кістьми не поліг щоб ЗСУ на тебе дивилися і не відступали ? Ти раніше під ніком іван сулима писав ?
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30.06.2022 11:35 Ответить
ну... думаю всі знають як скіфи перемогли персів, відступали і засипали колодязі... поки ті не почали дохнути... поки вони до Львова дійдуть, від самої РФ нічого не лишиться
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30.06.2022 11:51 Ответить
головне, щоб наші хлопці були живі і здорові
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30.06.2022 11:52 Ответить
Необхідно усувати недоліки в управлінні військами напрямку, як це мало місце при прориві рашистів у Тошківці, де запізно відреагували артилерією та резервами.
Централізоване управління передбачає контроль і зворотній зв'язок (також і в буквальному розумінні). Зараз особливо це актуально для різних у ступені боєздатності українських підрозділів і загонів, що займають позиції в районі Лисичанська, для організації стійкої оборони міста.
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30.06.2022 11:02 Ответить
Оточити річечка не дозволить,а про стратегічне оточення, то писати можна все. Дорогу також не перекрили,ні в одному місці. Так що Україна ще повоює за Лисичанськ.
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30.06.2022 11:02 Ответить
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30.06.2022 11:04 Ответить
Наступ німців на СРСР був поступово зупинений через суворий клімат, великі відстані та ленд-ліз.
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30.06.2022 11:11 Ответить
 
 