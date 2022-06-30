Ключевой фактор победы – способность украинцев истощать врага, – разведка Великобритании

Результаты войны определит способность украинской армии вести затяжные бои, а затем отходить на более выгодные позиции.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что украинские войска продолжают удерживать позиции в городе Лисичанск.

"Российские войска продолжают осуществлять такой подход, как "ползучее окружение", с Попаснянского направления, устраняя необходимость форсирования реки Северский Донец на этом участке. Текущие наземные боевые действия, вероятно, сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, в 10 км к юго-западу от центра города", - говорится в обзоре.

На оперативном уровне российские силы, по данным британской разведки, продолжают достигать ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских защитников на севере Донецкой области, наступая из Изюма.

Смотрите: Снайпер ССО уничтожает группу российских оккупантов. ВИДЕО

"Вполне вероятно, что способность украинских сил продолжать вести затяжные бои, а затем отводить войска в надлежащем порядке, прежде чем попасть в окружение, и дальше будет ключевым фактором результата кампании", - отмечают в разведке.