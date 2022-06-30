Россияне обстреляли Черниговщину, вероятно, из ствольной артиллерии, - ОК "Північ"
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Между 10:27 и 10:35 30 июня в Черниговской области зафиксировано три обстрела с территории Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу оперативного командования "Північ", было слышно четыре взрыва вблизи населенного пункта Гремяч.
"Во второй раз в районе населенного пункта недалеко от Гремяча были зафиксированы еще два взрыва, вероятно из ствольной артиллерии.
Три выхода и три прихода также, вероятно, из ствольной артиллерии зафиксированы и в районе н.п. Михальчина Слобода.
Во всех случаях обстрелы велись с территории Российской Федерации.
Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
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вони дістають, значить і наші дістануть у відповідь