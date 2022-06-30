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Россияне обстреляли Черниговщину, вероятно, из ствольной артиллерии, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,окупанти,обстріл,артилерія

Между 10:27 и 10:35 30 июня в Черниговской области зафиксировано три обстрела с территории Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу оперативного командования "Північ", было слышно четыре взрыва вблизи населенного пункта Гремяч.

"Во второй раз в районе населенного пункта недалеко от Гремяча были зафиксированы еще два взрыва, вероятно из ствольной артиллерии.

Три выхода и три прихода также, вероятно, из ствольной артиллерии зафиксированы и в районе н.п. Михальчина Слобода.

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Во всех случаях обстрелы велись с территории Российской Федерации.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
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30.06.2022 12:26 Ответить
навіщо супутникові дані якщо ними не користуватися щоб знаходити склади і стоянки техніки москалів для знищення,

вони дістають, значить і наші дістануть у відповідь
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30.06.2022 12:30 Ответить
Зараз ЗЕ розізлиться, вдарить обрізаним по клавішам і накаже пульнути по запаребріку у відповідь.
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30.06.2022 12:30 Ответить
Ага, щас. Скоріше відправить з половиної цегли.
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30.06.2022 15:24 Ответить
С рашистами пора заканчивать
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30.06.2022 12:46 Ответить
З шоблою все зрозуміло а у військових що немає гонору?
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30.06.2022 13:08 Ответить
гонор сейчас весь на фронтах, а в Михальчиной Слободе только местные с берданками и наряд ДПСУ на бобике со пограничным Сирком.
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30.06.2022 13:19 Ответить
Треба обстріляти їх із "Богдани".
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30.06.2022 15:33 Ответить
 
 