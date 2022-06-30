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Росіяни обстріляли Чернігівщину, ймовірно, зі ствольної артилерії, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія,окупанти,обстріл,артилерія

Між 10:27 та 10:35 30 червня на Чернігівщині зафіксовано три обстріли з території Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку оперативного командування "Північ", було чути чотири вибухи поблизу населеного пункту Грем'яч.

"Удруге у районі населеного пункту неподалік Грем'яча було зафіксовано ще два вибухи, ймовірно зі ствольної артилерії.

Три виходи та три приходи також ймовірно зі ствольної артилерії зафіксовано і в районі н.п Михальчина Слобода.

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В усіх випадках обстріли велися з території Російської Федерації.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Автор: Анна Судак
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30.06.2022 12:26 Відповісти
навіщо супутникові дані якщо ними не користуватися щоб знаходити склади і стоянки техніки москалів для знищення,

вони дістають, значить і наші дістануть у відповідь
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30.06.2022 12:30 Відповісти
Зараз ЗЕ розізлиться, вдарить обрізаним по клавішам і накаже пульнути по запаребріку у відповідь.
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30.06.2022 12:30 Відповісти
Ага, щас. Скоріше відправить з половиної цегли.
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30.06.2022 15:24 Відповісти
С рашистами пора заканчивать
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30.06.2022 12:46 Відповісти
З шоблою все зрозуміло а у військових що немає гонору?
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30.06.2022 13:08 Відповісти
гонор сейчас весь на фронтах, а в Михальчиной Слободе только местные с берданками и наряд ДПСУ на бобике со пограничным Сирком.
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30.06.2022 13:19 Відповісти
Треба обстріляти їх із "Богдани".
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30.06.2022 15:33 Відповісти
 
 