Тела 300 погибших удалось вернуть в Украину с 24 февраля, - Верещук

В Украину во время полномасштабного вторжения России удалось вернуться тела 300 погибших защитников и граждан.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия хочет возвращать тела, но не всегда может это делать, поскольку они декларируют одно, а на самом деле по факту выходит другое. Когда происходит процесс обмена, Россия часто не может нам предоставить запрашиваемые тела, когда мы обращаемся с соответствующими письмами. Это сложный процесс, но уже более 300 тел мы смогли вернуть", – сказала Верещук.

Она рассчитывает на то, что в ближайшее время будут очередные обмены и семьи погибших получат тела, чтобы должным образом их похоронить.

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Напомним, 28 июня в Запорожской области состоялась очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих. Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники "Азовстали".