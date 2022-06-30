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Тела 300 погибших удалось вернуть в Украину с 24 февраля, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

смерть,втрати,тіло

В Украину во время полномасштабного вторжения России удалось вернуться тела 300 погибших защитников и граждан.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия хочет возвращать тела, но не всегда может это делать, поскольку они декларируют одно, а на самом деле по факту выходит другое. Когда происходит процесс обмена, Россия часто не может нам предоставить запрашиваемые тела, когда мы обращаемся с соответствующими письмами. Это сложный процесс, но уже более 300 тел мы смогли вернуть", – сказала Верещук.

Она рассчитывает на то, что в ближайшее время будут очередные обмены и семьи погибших получат тела, чтобы должным образом их похоронить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вернула тела еще 46 павших воинов, из них 21 - защитники "Азовстали", - Минреинтеграции

Напомним, 28 июня в Запорожской области состоялась очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих. Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники "Азовстали".
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Украина-не росссия и не станет отказываться от своих погибших солдат и гражданских.И похоронят по-человечески,с почестями...Даже враг должен увидеть разницу отношения.
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30.06.2022 15:12 Ответить
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30.06.2022 15:26 Ответить
Андрій Іллєнко

14 мин. ·

В бою за Сіверськодонецьк загинув
Косько Олександр Васильович
ПРОФЕСОР
03.08.1984 - 24.05.2022

Олександр встав на захист рідної землі з лютого 2022 року. У складі батальйону «Свобода» звільняв Київщину від окупантів, впевнено і точно виконував бойові завдання, став добрим другом для своїх побратимів.

Набувши досвіду у боях за Ірпінь, Бучу і Гостомель, Олександр вирушив очищувати Луганщину від орків. У складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України тримав оборону Рубіжного. Віддав життя в бою за місто Сєвєродонецьк. Україна втратила вірного захисника і мужнього воїна. Вічна пам'ять Герою.
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30.06.2022 15:29 Ответить
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30.06.2022 15:56 Ответить
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30.06.2022 15:49 Ответить
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30.06.2022 15:53 Ответить
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30.06.2022 23:15 Ответить
 
 