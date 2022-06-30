Тіла 300 загиблих вдалося повернути в Україну від 24 лютого, - Верещук
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В Україну за час повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути тіла 300 загиблих захисників та громадян.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія хоче повертати тіла, але не завжди може це робити, бо вони декларують одне, а насправді за фактом виходить інше. Коли відбувається процес обміну, Росія часто не може нам надати запитувані тіла, коли ми звертаємося з відповідними листами. Це складний процес, але уже більше ніж 300 тіл ми змогли повернути", - сказала Верещук.
Вона розраховує на те, що найближчим часом будуть чергові обміни і сім'ї загиблих отримають тіла, аби належним чином їх поховати.
Нагадаємо, 28 червня в Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їхнього поховання. З них 21 - захисники "Азовсталі".
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В бою за Сіверськодонецьк загинув
Косько Олександр Васильович
ПРОФЕСОР
03.08.1984 - 24.05.2022
Олександр встав на захист рідної землі з лютого 2022 року. У складі батальйону «Свобода» звільняв Київщину від окупантів, впевнено і точно виконував бойові завдання, став добрим другом для своїх побратимів.
Набувши досвіду у боях за Ірпінь, Бучу і Гостомель, Олександр вирушив очищувати Луганщину від орків. У складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України тримав оборону Рубіжного. Віддав життя в бою за місто Сєвєродонецьк. Україна втратила вірного захисника і мужнього воїна. Вічна пам'ять Герою.