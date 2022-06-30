Тіла 300 загиблих вдалося повернути в Україну від 24 лютого, - Верещук

В Україну за час повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути тіла 300 загиблих захисників та громадян.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія хоче повертати тіла, але не завжди може це робити, бо вони декларують одне, а насправді за фактом виходить інше. Коли відбувається процес обміну, Росія часто не може нам надати запитувані тіла, коли ми звертаємося з відповідними листами. Це складний процес, але уже більше ніж 300 тіл ми змогли повернути", - сказала Верещук.

Вона розраховує на те, що найближчим часом будуть чергові обміни і сім'ї загиблих отримають тіла, аби належним чином їх поховати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повернула тіла ще 46 полеглих воїнів, з них 21 - захисники "Азовсталі", - Мінреінтеграції

Нагадаємо, 28 червня в Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їхнього поховання. З них 21 - захисники "Азовсталі".