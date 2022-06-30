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Тіла 300 загиблих вдалося повернути в Україну від 24 лютого, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

смерть,втрати,тіло

В Україну за час повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути тіла 300 загиблих захисників та громадян.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія хоче повертати тіла, але не завжди може це робити, бо вони декларують одне, а насправді за фактом виходить інше. Коли відбувається процес обміну, Росія часто не може нам надати запитувані тіла, коли ми звертаємося з відповідними листами. Це складний процес, але уже більше ніж 300 тіл ми змогли повернути", - сказала Верещук.

Вона розраховує на те, що найближчим часом будуть чергові обміни і сім'ї загиблих отримають тіла, аби належним чином їх поховати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повернула тіла ще 46 полеглих воїнів, з них 21 - захисники "Азовсталі", - Мінреінтеграції

Нагадаємо, 28 червня в Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їхнього поховання. З них 21 - захисники "Азовсталі".

Автор: Анна Судак
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Украина-не росссия и не станет отказываться от своих погибших солдат и гражданских.И похоронят по-человечески,с почестями...Даже враг должен увидеть разницу отношения.
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30.06.2022 15:12 Відповісти
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30.06.2022 15:26 Відповісти
Андрій Іллєнко

14 мин. ·

В бою за Сіверськодонецьк загинув
Косько Олександр Васильович
ПРОФЕСОР
03.08.1984 - 24.05.2022

Олександр встав на захист рідної землі з лютого 2022 року. У складі батальйону «Свобода» звільняв Київщину від окупантів, впевнено і точно виконував бойові завдання, став добрим другом для своїх побратимів.

Набувши досвіду у боях за Ірпінь, Бучу і Гостомель, Олександр вирушив очищувати Луганщину від орків. У складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України тримав оборону Рубіжного. Віддав життя в бою за місто Сєвєродонецьк. Україна втратила вірного захисника і мужнього воїна. Вічна пам'ять Герою.
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30.06.2022 15:29 Відповісти
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30.06.2022 15:56 Відповісти
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за дороги, як Україна (с)
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30.06.2022 15:49 Відповісти
73%…..Жуйте рейтинг Кучмы и прочего Бенямойских крыс Путлера...
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30.06.2022 15:53 Відповісти
Не пробачимо ніколи.
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30.06.2022 17:31 Відповісти
Кто разминировал Чонгар? Три секунды!
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30.06.2022 23:15 Відповісти
 
 