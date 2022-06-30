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Украина получила €446,8 миллиона кредита от Всемирного банка

Новости Цензор.НЕТ Экономика

банк,всемирный

Украина получила от Всемирного банка кредит на сумму 446,8 млн евро. Гарантия Великобритании в рамках этого финансирования – 424,6 млн евро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Общая сумма составляет 446,8 млн евро. В рамках этого финансирования гарантия Великобритании составляет 424,6 млн евро.

"В условиях войны Украине важно сохранить потенциал, действенность и устойчивость государственного управления. Привлеченные средства позволят обеспечить должное финансирование для работников бюджетной сферы. Благодарны Правительству Великобритании и команде Всемирного банка за поддержку Украины в этот трудный период нашей истории", - сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Также отмечаются, что средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях.
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Если Британия не проконтролирует Куда идут эти деньги ,то их раскрадут как пить дать. Наши зелёные большие умельцы в этом деле.
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30.06.2022 20:42 Ответить
Вважаю, що зараз зелені з'їдуться на розподіл грошей.
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30.06.2022 20:45 Ответить
Пишуть в телеграм каналах, що зелений моносброд у раді почав знову отримувати зарплату в конвертах, так звана схема 20-30-50 тис долл. До війни гроші на конверт бралися з контрабасу і відкатів з бальшой стройкі, то тепер бабло іде для Zeкоманди із кабміну. Тобто за бюджетні кошти, Zeлох утримує своє стадо депутатів у покорі. Ще раз, в країні війна, а Z-виродок грабує бюджет на 4 млн баксів.
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30.06.2022 21:24 Ответить
 
 