Украина получила €446,8 миллиона кредита от Всемирного банка

Украина получила от Всемирного банка кредит на сумму 446,8 млн евро. Гарантия Великобритании в рамках этого финансирования – 424,6 млн евро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Общая сумма составляет 446,8 млн евро. В рамках этого финансирования гарантия Великобритании составляет 424,6 млн евро.

"В условиях войны Украине важно сохранить потенциал, действенность и устойчивость государственного управления. Привлеченные средства позволят обеспечить должное финансирование для работников бюджетной сферы. Благодарны Правительству Великобритании и команде Всемирного банка за поддержку Украины в этот трудный период нашей истории", - сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Также отмечаются, что средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях.