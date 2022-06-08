РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14525 посетителей онлайн
Новости Экономика
1 508 4
Великобритания (4269) Всемирный Банк (434)

Британия гарантирует заем Всемирного банка для Украины еще на $450 миллионов

Новости Цензор.НЕТ Экономика

сіммонс,мелінда

Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписала гарантию на 450 млн долларов с 1,5-миллиардного займа Всемирного банка для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщило британское посольство.

"Вчера Великобритания гарантировала $450 миллионов из $1,5 миллиарда займа Всемирного банка для Украины, чтобы поддержать обеспечение жизненно важных государственных услуг. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписала гарантию из Киева", - отметило посольство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские семьи потеряют 1/4 бюджета, бедность может возрасти до 58%, - Всемирный банк
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що гарантує статус кандидадата в члени ЄС,про котрий вішає лапшу українському народу "зе влада "?
показать весь комментарий
08.06.2022 21:06 Ответить
постійне фінансування з фондів ЕС на структурні перетворення,але контроль буде за цима процесами звідти звідки будуть гроші надходити,наварити щось на схемах не вийде..
показать весь комментарий
08.06.2022 21:18 Ответить
Забезпечення життєво важливих державних послуг. Поясніть які це послуги? Премія дле бюрократичних установ?
показать весь комментарий
08.06.2022 22:02 Ответить
Хто вiддасть?
показать весь комментарий
08.06.2022 23:09 Ответить
 
 