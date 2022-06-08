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Британія гарантує позику Світового банку для України ще на $450 мільйонів

Новини Цензор.НЕТ Економіка

сіммонс,мелінда

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписала гарантію на 450 млн доларів із 1,5-мільярдної позики Світового банку для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомило британське посольство.

"Вчора Велика Британія гарантувала $450 мільйонів із $1,5 мільярда позики Світового банку для України, щоб підтримати забезпечення життєво важливих державних послуг. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписала гарантію з Києва", - зазначило посольство.

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що гарантує статус кандидадата в члени ЄС,про котрий вішає лапшу українському народу "зе влада "?
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08.06.2022 21:06 Відповісти
постійне фінансування з фондів ЕС на структурні перетворення,але контроль буде за цима процесами звідти звідки будуть гроші надходити,наварити щось на схемах не вийде..
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08.06.2022 21:18 Відповісти
Забезпечення життєво важливих державних послуг. Поясніть які це послуги? Премія дле бюрократичних установ?
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08.06.2022 22:02 Відповісти
Хто вiддасть?
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08.06.2022 23:09 Відповісти
 
 