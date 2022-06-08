Британія гарантує позику Світового банку для України ще на $450 мільйонів

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписала гарантію на 450 млн доларів із 1,5-мільярдної позики Світового банку для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомило британське посольство.

"Вчора Велика Британія гарантувала $450 мільйонів із $1,5 мільярда позики Світового банку для України, щоб підтримати забезпечення життєво важливих державних послуг. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписала гарантію з Києва", - зазначило посольство.

Вчора Велика Британія гарантувала $450 мільйонів із $1,5 мільярда позики @worldbank для України, щоб підтримати забезпечення життєво важливих державних послуг. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписала гарантію з Києва 🇬🇧🇺🇦 — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) June 8, 2022

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