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Новости За рубежом
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Беларусь (7527) Польша (7487) безвизовый режим (1541)

Беларусь вводит безвизовый режим с Польшей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон,польща

Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Польши с 1 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

"С целью поддержки добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря включительно", - говорится в сообщении.

Поляки смогут пересекать границу в пунктах пропуска на белорусско-польском участке без визы. Также граждане Польши смогут посещать пограничную зону без пропуска. При въезде в Беларусь достаточно устно уведомить сотрудника органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения.

Отмечается, что для безвизового въезда в Беларусь нужно будет предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при прохождении на автомобиле) и иметь медицинскую страховку.

Смотрите: Польша сегодня завершает строительство забора на границе с Беларусью, - пограничники. ВИДЕО
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Топ комментарии
+67
Поляки мабуть будуть в захваті...
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30.06.2022 21:34
+61
Поляки поедут на заработки - собирать картоху.
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30.06.2022 21:42
+53
чтобы поляки бежали от "капиталистического ада" в свободную демократическую Беларусь
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30.06.2022 21:35
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вовремя изменить ... чи "вчасно зрадити"
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01.07.2022 14:46 Ответить
ЗАБОР УЖЕ ПОСТРОЕН !)
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01.07.2022 16:14 Ответить
Стокілометрові черги на кордоні,щоб вїхати,побачити і вмерти.
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01.07.2022 22:51 Ответить
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