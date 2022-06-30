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Білорусь вводить безвізовий режим з Польщею

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кордон,польща

Білорусь вводить безвізовий режим для громадян Польщі з 1 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Державний прикордонний комітет Білорусі.

"З метою підтримки добросусідських відносин главою держави прийнято рішення про введення тимчасового безвізового порядку в'їзду для громадян Польщі. Нововведення діятиме з 00 години 1 липня по 31 грудня включно", - сказано в повідомленні.

Поляки зможуть перетинати кордон у пунктах пропуску на білорусько-польській ділянці без візи. Також, громадяни Польщі зможуть відвідувати прикордонну зону без пропуску. При в'їзді в Білорусь досить усно повідомити співробітнику органів прикордонної служби про намір відвідати прикордонну зону із зазначенням населених пунктів і мети їх відвідування.

Зазначається, що для безвізового в'їзду в Білорусь потрібно буде пред'явити дійсний документ для виїзду за кордон, зелену карту (при проходженні на автомобілі) і мати при собі медичну страховку.

Також читайте: Польська залізниця з 1 липня скасовує безоплатний проїзд для громадян України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+67
Поляки мабуть будуть в захваті...
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30.06.2022 21:34
+61
Поляки поедут на заработки - собирать картоху.
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30.06.2022 21:42
+53
чтобы поляки бежали от "капиталистического ада" в свободную демократическую Беларусь
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30.06.2022 21:35
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вовремя изменить ... чи "вчасно зрадити"
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01.07.2022 14:46 Відповісти
ЗАБОР УЖЕ ПОСТРОЕН !)
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01.07.2022 16:14 Відповісти
Стокілометрові черги на кордоні,щоб вїхати,побачити і вмерти.
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01.07.2022 22:51 Відповісти
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