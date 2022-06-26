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Польська залізниця з 1 липня скасовує безоплатний проїзд для громадян України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

pkp,польща,залізниця,intercity

Чинні правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України діятимуть до четверга, 30 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт польського залізничного оператора PKP Intercity.

З п’ятниці, 1 липня, ці поїздки відбуватимуться за загальними правилами, включеними до регламенту PKP Intercity.

У компанії нагадують, що безкоштовний проїзд для громадян України у 2-му класі поїздів економ категорій TLK та IC були запроваджені 26 лютого цього року. PKP Intercity був першим залізничним перевізником, який надав таку можливість. До останніх днів червня послугами PKP Intercity скористалися понад 2,3 мільйона громадян України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Польщею відкрито рух оновленим пунктом пропуску "Краківець – Корчова"

З 1 по 30 червня громадяни України можуть безкоштовно подорожувати лише з та до міст, розташованих на нашому східному кордоні, а саме: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

"Останні місяці підтвердили важливість PKP Intercity як національного пасажирського перевізника. У найкоротші терміни було забезпечено рухомий склад, і сотні працівників були залучені для прийому першої хвилі біженців. Цей час довів, що залізниця - це засіб пересування, на який можна покластися - як щодня, так і в кризових ситуаціях. Варто зазначити, що незважаючи на велику відданість допомозі біженцям з України, PKP Intercity в той же час виконувала свої першочергові завдання, тобто щоденне перевезення тисяч поляків. Цьогорічний травень став рекордним місяцем за всю історію компанії. За п’ять місяців цього року послугами міжміського перевізника скористалися понад 20 мільйонів людей. Минулої неділі, 19 червня, було перевезено найбільшу кількість пасажирів за понад 20-річну історію PKP Intercity. Триває інтенсивна підготовка до літнього сезону", - йдеться у повідомленні.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+59
Щиро дякуємо полякам за допомогу.
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26.06.2022 18:33
+57
Спасибо полякам за то что они для нас делали.
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26.06.2022 18:33
+48
Дякую полякам за все.
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26.06.2022 18:34
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Спасибо полякам за то что они для нас делали.
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26.06.2022 18:33 Відповісти
Щиро дякуємо полякам за допомогу.
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26.06.2022 18:33 Відповісти
Дякую полякам за все.
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26.06.2022 18:34 Відповісти
Все вірно. Або соціалізуйся, шукай працю, або нах додому. Досвід з сирійчиками Польща взяла до уваги. Для бажаючих працювати у Польщі не бракне ні роботи, а ні мешкання. Гостям завжди раді ДВА рази. Ґратіс то не безкінечно.
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26.06.2022 18:45 Відповісти
але поляки самі кажуть що не до порівняння з сірійцями. Біженці з Африки то в основному молоді чоловіки, ні вчитися ні працювати, без документів, в телефонах капець, у одного з тих що з Білорусії проривалися знайшли зоофільські відео, поводяться зухвало, одразу видно що то не ті люди, що чудом від війни врятувалися, то можливо ті, хто був за асада, терористи, на писку ж не написано, які потім будуть що, християнам голови відрізати як в найтолєрантнішій Франції? Українські біженці це жінки з дітлахами в основному, більшість шукає роботу, і мову не стидаються вивчити. і видно що да, люди рятуються від війни.
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26.06.2022 19:14 Відповісти
а что делать новым беженцам? ясно что старые должны были обустроиться... но почему к вновь въехавшим все уже по другому....
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26.06.2022 18:48 Відповісти
Европа это не рай. Европа для работяг☝
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26.06.2022 18:50 Відповісти
работать
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26.06.2022 18:50 Відповісти
Хто хотів та думав головою вже виїхав, далі допомагайте своїм... В чому проблема?
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26.06.2022 18:51 Відповісти
Що значить думав головою? Ти пробував виїхати з окупованих територій?!! Якщо не пробував - іди нахєр.
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26.06.2022 18:52 Відповісти
А як же виїхати до окупації? Це і означає думати головою, а те що хтось це не зробив по якійсь причині це вже вибір самої людини. Чі там всі думали і чекали що прийде русня і буде вам гроші давати та заживете по багатому?
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27.06.2022 08:14 Відповісти
От не *****,в Мелитополе на следующий день кацапня была и с Херсоном такая же херня,много ты за день надумаешь!?оно хорошо умничать живя где то в центральной или западной Украине.влада " ********" но виноваты конечно же люди.
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27.06.2022 23:40 Відповісти
польща набрала дешевої робочої сили, тепер біженці не потрібні
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26.06.2022 18:51 Відповісти
А там тільки така робота. Збирачі фруктів, ягід, овочів. Прибиральники, санітари. Працівники-конвеєрники на автозаводи. З 12-ти годинним робочим днем.
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26.06.2022 19:01 Відповісти
А потім десь у Зах Європі сказати стидно, що я з України. Бо для тих же поляків чи чехів, українці - це бидло, яке готове вкалувати за копійки на самій жахливій роботі.
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26.06.2022 19:08 Відповісти
halts Maul, du Arsch
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26.06.2022 19:20 Відповісти
geh, fick dich
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26.06.2022 19:31 Відповісти
Spierdalaj stąd, debilu.....
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26.06.2022 19:21 Відповісти
Glory to UPA! Glory to Heroes!
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26.06.2022 19:28 Відповісти
Не треба брехати. Робота у Польщі є для усіх і різна, у тому числі і кваліфікована. Але щоб її мати треба докласти ТРОХИ більше зусилль.
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26.06.2022 22:16 Відповісти
Брехло, немає в Польші 12голинної зміни, бо це Европа, а не супермаркет в Києві
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27.06.2022 07:36 Відповісти
Мої родичи (7 осіб), навіть один 17-річний племінник - усі працюють. Одна рибу чистить, інши пакують продукти, хлопець розкладає Голандія, Румунія та Німеччина. Чого і всім іншим бажаю.
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26.06.2022 18:52 Відповісти
Хвастатись з того, що родичі займаються низькооплачуваною і некваліфікованою роботою - це дурість
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26.06.2022 18:57 Відповісти
донецкие все так рассуждают. им работа не такая им достойную подавай. Достойная еще есть воевать.
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26.06.2022 19:00 Відповісти
бажати чистити рибу - це не дурість??
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26.06.2022 19:05 Відповісти
О господи, зніми вже корону з башки. Тобі б і рибу чистить не довірили, ледащо.
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26.06.2022 19:10 Відповісти
Просто люди, які займаються кваліфікованою роботою не розуміють тих хто займається всякою хєрньою і це називає роботою
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26.06.2022 19:19 Відповісти
Мізки купи. Я не тікала жерти шашлики на польські дні місць. Наприклад, на день Вроцлава. І до чого тут корона?? Рце аби бовкнути, як у воду пернути.
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26.06.2022 19:26 Відповісти
нет
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26.06.2022 19:15 Відповісти
кокошники иди стирать
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26.06.2022 19:24 Відповісти
Ти походу, там за кордоном крутішу роботу маєш?. ....Кігті й депіляція то хіба твоє...
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26.06.2022 19:30 Відповісти
Мариночко, а Ви що робите у Нідерландах? Працюєте, чи на шиї у платників податків?
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26.06.2022 22:23 Відповісти
Зробити висновок з моїх слів, що я хвастаюсь - оце реально дурість.
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26.06.2022 19:01 Відповісти
А випрошувати у платників податків безкоштовний проїзд и допомогу - це не дурість? Щось у тебе в голові перемкнуло...
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26.06.2022 19:03 Відповісти
У європейському союзі є врегульовані стандарти щодо біженців. Якщо тебе вони не влаштовують і ти називаєш це дурістю - звертайся в головний офіс у Брюсселі.
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26.06.2022 19:10 Відповісти
кожна людина яка працює, заслуговує на повагу, бо вона не сидить ні в кого на шиї, і їсть свій хліб.
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26.06.2022 19:18 Відповісти
А чим ще можна займатися, не знаючи місцевої мови?
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26.06.2022 19:54 Відповісти
Ну...якщо вони не мали в Україні роботи - то це для них підвищення. І нєхрєн всім таку долю бажати. Собі бажайте
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26.06.2022 19:03 Відповісти
Ще одна любителька "на дурняк". Маришка, тобі нихто нічим не зобов'язаний - запам'ятай це.
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26.06.2022 19:05 Відповісти
Шось Ви поганенько читаєте. Якраз я нічого не просила.
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26.06.2022 19:31 Відповісти
Так повертайся в Україну і права качай, шукай гідну для тебе роботу. Поперлась туди і стоїшь з протягнутую рукою. Працювати не соромно, соромно вбивати чи просити
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26.06.2022 19:08 Відповісти
Я і так в Україні, з чого мені повертатись? Прапорець ВПНу муляє?
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26.06.2022 19:28 Відповісти
Тоді навіщо розповідаєш про 12 годинну зміну в Польші
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27.06.2022 07:40 Відповісти
Це якщо працездатний.
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26.06.2022 19:10 Відповісти
Бачила я цих непрацездатних, в фейсбуці постять фоточки з шашликами з усіх куточків Європи майже щодня. Чоловіки під 100 кіло забухані.
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26.06.2022 19:14 Відповісти
Не 'должни', а мали вибір, влаштуватись - або додому . Біженець тікає від літаків над головою, в не від роботи.
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26.06.2022 19:16 Відповісти
Румунська залізниця і досі надає безкоштовні залізничні квитки українським біженцям. Угорська - забезпечує українців квитками солідарності. а поляки лавочку прикрили
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26.06.2022 18:49 Відповісти
Безкоштовне не може бути довічно. Подивіться, скільки людей виїхало чи проїхало транзитом Польщу, а скільки - через Румунію і ******-Рейх Угорщину.
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26.06.2022 18:52 Відповісти
польща отримує дотації від ЄС. тому не треба плакатись. до того ж половина наших біженців поїхали у польщу з баблом і там його витрачають.
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26.06.2022 18:55 Відповісти
не отримує, їм призначили, але ще досі не почали виплачувати, бо бачте поляки не хочуть такої ситуації коли закони написані в Брюселі вище за закони написані в Польші, іншими словами поляки проти федералізації ЄС, щоб німці всім прописували як жити треба.
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26.06.2022 19:22 Відповісти
Так хай виходять із ЄС, і повернуть 500 млрд євро, які витратили на них у тому числі німецькі платники податків.
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26.06.2022 19:38 Відповісти
я один должен этого ****** банить?
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26.06.2022 19:23 Відповісти
Навряд чи поляки читають ЦН, проте щира подяка їм за те, скільки вони зробили для українців добра під час війни. Сподіваюсь коли-небудь віддячити знайомим і незнайомим полякам (звичайно, не за таких обставин)
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26.06.2022 18:50 Відповісти
Тау Кита Я регулярно спілкуюся з моїми друзями з Польщі. Вони направду цікавляться і переймаються допомогою нашим. Але і в них теж руки опускаються, коли людина " нєпанімаєт, давайтє парускі", сидить камінчиком на місці і чекає пропозиції роботи, не хоче навіть до бєдронки сходити на закуп, бо "нєпанімаю" . То ж хоч подивися, як там називається той же товар, що й в Україні! Це щось приблизно так... Знаю, про що веду, бо конкретно в Жечі Посполитій пропрацював 6 років.
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26.06.2022 19:09 Відповісти
І ще.. До відома "не пані маючих" : навіть в тій же Бєдроні відсотків 30 працівниць (і на касах теж,Карл!) то є наші люди. І мовою володіють, і реагують професійно, і нас, початкуючих, розкушують на раздва, але на українську з нами перейдуть тільки при нагальній потребі. Вчитися ніколи не є пізно, або вам щось бракує.
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26.06.2022 23:01 Відповісти
Czytają, czytają. Poznałem w Polsce wielu z Was - sami fajni ludzie. Trzymajcie się - Chwała Ukrainie!
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28.06.2022 14:04 Відповісти
Полякам подяка.

Халява скінчилася. Або працюйте, або повертайтеся.

До того ж, тут на вас чекає те, що ви обрали в 2019-му. 😁
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26.06.2022 18:54 Відповісти
В тій же німеччині більш цивільні умови для біженців в плані фінансів. А мити туалети або єпашити вантажником і радіти польщі - це для збоченців.
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26.06.2022 19:02 Відповісти
Звикли жити на халяву і платити за добро невдячністю? Для вас, що не зроби вам все буде мало.
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26.06.2022 19:13 Відповісти
Це Ihor Z збоченець.
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26.06.2022 19:23 Відповісти
О, ще один менеджер з клірингу туалетів приліз.
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26.06.2022 19:33 Відповісти
Ви інших професій не знаєте?
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26.06.2022 19:46 Відповісти
Королева Маріна кравець вище каже, що не згодна. Готова працювати тільки королевою.
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26.06.2022 19:12 Відповісти
та вона просто русская та й по тому.
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26.06.2022 19:23 Відповісти
Правильно роблять ! Досить годувати дармоїдів, які халяви хочуть. Йдіть на роботу, а нє то додому!

То у нас западєнци гроби своїх пацанів зустрічають, а пєрєсілєнци на халявні бабки всьо бухло вже скупили... В Польщі то само.
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26.06.2022 19:03 Відповісти
Тому що, біженець і дармоїд різні поняття.
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26.06.2022 19:11 Відповісти
Польща виплачує українцям 500 злотих допомоги на кожну неповнолітню дитину, забезпечує всіх безкоштовним житлом, а дітей школою, допомагає продуктами. Якусь роботу завжди можна знайти. Навіщо кататися на шару по країні? Українці в Польщі, до речі, не скаржаться, принаймні ті, хто має сумління.
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26.06.2022 19:18 Відповісти
Полякам-велика вдячність,ну а нашим деяким жіночкам-біженцям-до праці,курво!Там вам не Україна,щоб на шиї у чоловіків сидіти.
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26.06.2022 19:29 Відповісти
 
 