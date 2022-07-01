Санкции против России могут стать поводом к войне, - экс-президент РФ Медведев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и даже как "casus belli" (повод для войны – ред.).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Медведев заявил на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, сообщает РИА Новости
Он отметил: "Хотел бы еще раз отметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. И даже как casus belli.
В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону.
По словам Медведева, якобы "хамская и циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, похожа, как говорят сами наши оппоненты, на объявление экономической войны".
Пожалуйста, подождите...
Це в нього від менталітету!
Хоча, з другої сторони - в касапський менталітет алкоголь входить...
Так що тут не зрозуміло, що первине: як курка чи яйце?
Так Медведев предложил.
- На икону помолитесь,-
патриарх сказал Кирилл.
Путин рай вам обещает,
После ядерной войны,
А долги за газ прощает
Только жителям Чечни.
Тут надо думать Жопой ,
А что Медведев может сделать?
Сидеть и Обсирать Америку с Европой.
сдали проект
тяжелая и нервная в IT работа
нехай згинуть у пеклі москалі
Не лякай людей!
Ато якось стрьомно - чути шо шось 3,14здить, а никого не видно...
Ви з Україною нічого зробити не можете, воєваки *****.
Кацапи - не воїни.
богатоповерхівка
є жертви
****** русня
За інформацією ОК "Південь" є влучання російської ракети в області, є пораненні та загиблі.
Інформація уточнюється.
https://t.me/suspilneodesa/15257
це значить не війна,
а якісь санкції то це війна,
дімон обосреця всім війну оголосити,
підтявкує х!йлу по його команді,
аби європа не велася на якесь тріпло
https://www.youtube.com/watch?v=zzr_1-BpeYs
- Способом заряжания. В "русской рулетке" в барабан револьвера один патрон вкладывается, а в "путинской" - один вынимается..."
Ядерною зброєю, в якій закінчився строк придатності плутонію (25 років) ?
Чи танками, до яких немає імпортних підшипників ?
Хай бере "калаш" і йде розпочинати третю світову.
У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну та колективну самооборону". Джерело: https://censor.net/ua/n3351362
Раша може ...
А Україна - не може ... У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну та колективну самооборону"
Ну а вообще идеальный вариант в лаптестане это гражданская война за ресурсы. Как только у ***** закончатся бабосы, начнется делёжка.
Про це йдеться в сюжеті проекту FreeДом. Повідомляється, що саме охоронець умовив колишнього російського президента віддати пістолет, пише УНІАН,
"А прибиральниця знайшла 5 варіантів передсмертних записок, в яких Медведєв написав, що йому набридло бути лялькою. А у своїй смерті він звинувачує Путіна і його найближче оточення", - наголошується в сюжеті.
Російський політичний діяч Ілля Пономарьов каже, що не здивований цим чуткам, вони поширюються зсередини РФ як результат внутрішньокремлівської боротьби за владу.
Ні для кого не секрет, що Медведєв прийшов до влади в РФ завдяки Путіну, завдяки йому він і відмовився балотуватися в президенти вдруге.
Передбачається, що зараз між Медведєвим і Кирієнком йде внутрішня боротьба, хто ж стане наступником Путіна. Експерти стверджують, що показова останнім часом поведінка Медведєва - ознака глибокої депресії, яка і стала причиною спроби суїциду.
Ілля Пономарьов каже, що на Медведєва в політичному плані покладалися великі надії, але він всі можливості упустив. Саме з цієї причини його зараз критикують. І це могло стати причиною його депресії.