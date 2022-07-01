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Санкции против России могут стать поводом к войне, - экс-президент РФ Медведев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медведєв

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и даже как "casus belli" (повод для войны – ред.).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Медведев заявил на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, сообщает РИА Новости

Он отметил: "Хотел бы еще раз отметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. И даже как casus belli.

В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону.

По словам Медведева, якобы "хамская и циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, похожа, как говорят сами наши оппоненты, на объявление экономической войны".

Также читайте: Любая попытка "посягнуть" на Крым – это Третья мировая война, - Медведев
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Топ комментарии
+87
Дятел, а санкції просто так на твій ********* впали, чи може були на те якісь причини?
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01.07.2022 01:31
+71
Які санкції? Ніхто ніяких санкцій не вводив. Це спеціальна фінансова операція для звільнення рф від ворожої валюти, проклятого капіталізму і срамоватих реалій життя. Потерпіть, скоро все скінчиться
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01.07.2022 01:38
+53
санкции для России благотворны !
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01.07.2022 01:39
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Правила форума Совет форумчан
Дятел, а санкції просто так на твій ********* впали, чи може були на те якісь причини?
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01.07.2022 01:31 Ответить
санкции для России благотворны !
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01.07.2022 01:39 Ответить
Знову випив і пішов виступати мозкопропитий ведмедик, хочеш йти воювати? Залізь під стіл і воюй, це саме твій розмірчик .
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01.07.2022 05:39 Ответить
та це не від алкоголю!
Це в нього від менталітету!
Хоча, з другої сторони - в касапський менталітет алкоголь входить...
Так що тут не зрозуміло, що первине: як курка чи яйце?
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01.07.2022 07:52 Ответить
жопе слово не давали..... єто про тебя медведев.....
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01.07.2022 01:32 Ответить
Денег нет, но Вы держитесь,-
Так Медведев предложил.
- На икону помолитесь,-
патриарх сказал Кирилл.
Путин рай вам обещает,
После ядерной войны,
А долги за газ прощает
Только жителям Чечни.
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01.07.2022 01:35 Ответить
"Умом Россию не понять"
Тут надо думать Жопой ,
А что Медведев может сделать?
Сидеть и Обсирать Америку с Европой.
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01.07.2022 05:42 Ответить
не медведев а мендель
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01.07.2022 07:53 Ответить
Шо алкашік ,застрелитись не вийшло ,тоді медведику спробуй повішатись.
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01.07.2022 01:33 Ответить
Коли тебе вже усиплять, придурок ?!
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01.07.2022 01:33 Ответить
у медвепута закінчилось імпортне бухло - ломка)
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01.07.2022 01:33 Ответить
Не печатайте вы этого алкаша, только украинский народ дразнить. Кто читает его белую горячку?
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01.07.2022 01:33 Ответить
Этому карликовому алкашу больше не наливать.
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01.07.2022 01:37 Ответить
согласился с докладчиком и налил 18 летнего Macallan
сдали проект
тяжелая и нервная в IT работа
нехай згинуть у пеклі москалі
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01.07.2022 07:03 Ответить
Найсильніша армія світу в будь-який момент може перетворить США в ядерний попіл, але не має на це часу, бо відбивається від якихось «хохлов» під Бородянкою на Київщині!

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01.07.2022 07:30 Ответить
Які санкції? Ніхто ніяких санкцій не вводив. Це спеціальна фінансова операція для звільнення рф від ворожої валюти, проклятого капіталізму і срамоватих реалій життя. Потерпіть, скоро все скінчиться
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01.07.2022 01:38 Ответить
"Ще тиждень-два, максимум місяць"
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01.07.2022 10:40 Ответить
😂
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01.07.2022 10:58 Ответить
Обоссаный недомерок. А сейчас что по твоему не война? И кого ты там войной уже собрался пугать. Уже рашистской армии почти нету. Еще достреляете ракеты и Парашу можно брать голыми руками.
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01.07.2022 01:39 Ответить
Эти вскукаречные запугивания, чтобы меньше вводили санкций. Ну а по сути это жест доброй воли **********
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01.07.2022 10:43 Ответить
ну раз "вєдмєдев" сказал, то это серьезно. он же ж вам не "димон".
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01.07.2022 01:42 Ответить
Йди нах*й, вишкребок підз*лупний!
Не лякай людей!
Ато якось стрьомно - чути шо шось 3,14здить, а никого не видно...
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01.07.2022 01:44 Ответить
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01.07.2022 08:28 Ответить
о!!!! запели ...........наверное импортозамещение не помогает
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01.07.2022 01:44 Ответить
Медведяку на гіляку !
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01.07.2022 01:52 Ответить
З ким війна? З 50 країнами?

Ви з Україною нічого зробити не можете, воєваки *****.
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01.07.2022 01:52 Ответить
Опять этот экскремент вынырнул из "походной утки" ***** - медвежья болезнь путизны.
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01.07.2022 01:52 Ответить
Ну так нападайте, чего же болтать.Мы заждались руин Кремля
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01.07.2022 01:53 Ответить
"Воин подобен пирату - он берет все, что хочет, и использует так, как считает нужным, и в этом он не признает никаких запретов и ограничений. Но, в отличие от пирата, воин не чувствует себя оскорблены и не возражает, если кто-то или что-то берет и использует его самого." (с) КК

Кацапи - не воїни.
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01.07.2022 01:54 Ответить
Кацапа на війні невідшукати. Бздливі тварюки,й кулеметом незагонять...
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01.07.2022 02:01 Ответить
Прильот під Одесой

богатоповерхівка

є жертви
****** русня
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01.07.2022 01:54 Ответить
Ну так нападайте, чего же болтать. Мы заждались руин Кремля
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01.07.2022 01:54 Ответить
❗️Під час повітряної тривоги опівночі на Одещині пролунав вибух.

За інформацією ОК "Південь" є влучання російської ракети в області, є пораненні та загиблі.

Інформація уточнюється.
https://t.me/suspilneodesa/15257
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01.07.2022 01:57 Ответить
Шут про війну... Проснись кончене ,ти обісралося...
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01.07.2022 01:59 Ответить
The bitch have spoken. And it smells like an old pussy
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01.07.2022 02:11 Ответить
Слышал выражение от брутального финского богатыря "фестивальная 3.14зда"
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01.07.2022 09:30 Ответить
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01.07.2022 02:13 Ответить
гарне фото
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01.07.2022 07:36 Ответить
Что то много начали свой голос подавать эти крысы бункерные. Все уже решено айфононосец - садись и жди ВСУ
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01.07.2022 02:16 Ответить
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01.07.2022 02:20 Ответить
...кацапи з верху до самого низу в каматозному стані,при цьому ще й дебіли.
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01.07.2022 05:25 Ответить
якщо дімка вже істерить значить кацапам реальна пізда, в них залишається останній аргумент залякувати всіх ядерною зброєю, бо війска то повна *******, короче світ буде добивати цих уйобків
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01.07.2022 02:33 Ответить
Дурак мєдвєдєв,шо ти вживаєш? Вже сьомий пакет санкцій введений,а ти тільки схаменувся...
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01.07.2022 02:38 Ответить
Не, ну если в контексте объявить всем войну и сдаться, то логика в его словах есть. А СССР смог 8 годиков продержаться.
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01.07.2022 02:41 Ответить
стріляти сотнями ракет по іншій державі
це значить не війна,
а якісь санкції то це війна,

дімон обосреця всім війну оголосити,
підтявкує х!йлу по його команді,
аби європа не велася на якесь тріпло
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01.07.2022 02:48 Ответить
Та ви ж круті і у вас імпартазамєщєніє!! Який казус?! Вам від санкцій тока луччє!
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01.07.2022 02:51 Ответить
Не знаю як там щодо "casus", але те що Медвепут "совсєм бєлий", так це точно...
https://www.youtube.com/watch?v=zzr_1-BpeYs
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01.07.2022 02:57 Ответить
Дивно, вони ж постійно вякають, що санкції їм тільки на користь
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01.07.2022 03:00 Ответить
Пішов *****!!
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01.07.2022 03:18 Ответить
Кому там Головастик угрожает войной ??? Россия уже воюет с Украиной 9 лет и та "костью в горле" встала у россии...С кем ещё эти "гиганты русской мысли - (путин и медведев)" собираются расширять фронт и на что рассчитывают? На Китай.что тот поддержит? Так Китай сам уже ищет приключения на свою *опу и ему ИХ ОБЕЩАЛИ, Так что вряд ли удастся "качать права" напару..Никакая повальная мобилизация не спасёт россию.если даже подключатся белорусы и придут "басмачи" (из Ср. Азии) не спасёт от полного разгрома. Что касается "ядерного оружия",то читйация уже "на заметочке" у стран Альянса и ещё вопрос-успеет ли россия сто-то запустить..
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01.07.2022 03:38 Ответить
Цікаво, хочуть жахнути по Європі за сир, чи по Америці, з якої Байдена не пускають на російські курорти ?!
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01.07.2022 04:14 Ответить
Трудно сказать что-то умное, когда тебя держат из-за маленького роста.
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01.07.2022 05:05 Ответить
Висеть тебе на красной площади вниз головой...
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01.07.2022 05:40 Ответить
Что то его слова расходятся со словами его хозяина, который говорил, что санкции полезны - развиваем импортозамещение, продолжаем вставать с колен.
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01.07.2022 05:55 Ответить
Димон выглядит ну совсем жалко со своими визгами. Принесите что-то другое.
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01.07.2022 06:05 Ответить
Видно кацапська бражка (імпортозаміщення ) вкінець медвепуту розум помутила.
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01.07.2022 06:09 Ответить
- Чем отличается "русская рулетка" от "путинской"?
- Способом заряжания. В "русской рулетке" в барабан револьвера один патрон вкладывается, а в "путинской" - один вынимается..."
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01.07.2022 06:21 Ответить
В путинской один патрон вынимается, но оставшиеся - холостые.
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01.07.2022 06:29 Ответить
цей бета-самець.ру немає ніякого політичного авторитету навіть у крайніх народів сєвєра, а його поява у змі.сру є підтвердженням повного провалу в роботі ру.пропагандонів.
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01.07.2022 06:26 Ответить
Санкції тільки на користь, користуйтесь на здоров'я.
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01.07.2022 06:28 Ответить
Чим воно зібралось "воювати" ?
Ядерною зброєю, в якій закінчився строк придатності плутонію (25 років) ?
Чи танками, до яких немає імпортних підшипників ?
Хай бере "калаш" і йде розпочинати третю світову.
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01.07.2022 06:33 Ответить
воно - мабуть, у захватi вiд своiх вiтчизняних iмпортозамiнних кульковальцювальникiв...
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01.07.2022 06:54 Ответить
Блин, чи в нарабсее богатыри перевелись... Недопалок-2 опять смешит своим "угрожающим" видом. Кацы , выпускайте уже паадорваную лошать , хоть и смешной клоун, зато в полный рост. на нем только Гаага будет иметь оверконсампшен на веревке с мылом, бо для него нужна более прочная бечева.
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01.07.2022 06:50 Ответить
зі скотобазою ніхто не хоче мати справу, ніяких санкцій.
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01.07.2022 06:52 Ответить
Кривенька качечка косить під Жиріка. Придурок, ви на увесь світ варлували, що санкції для параши корисні, а тепер - війна!
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01.07.2022 07:00 Ответить
"Хотів би ще раз відзначити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli.

У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну та колективну самооборону". Джерело: https://censor.net/ua/n3351362


Раша може ...
А Україна - не може ... У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну та колективну самооборону"
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01.07.2022 07:28 Ответить
шо он там гюхает..доместос с хлором серез трубочку шнобелем
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01.07.2022 07:29 Ответить
Кто-нибудь объяснит этому гному, что это не санкции, а специальная финансово-экономическая операция для спасения России.
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01.07.2022 07:37 Ответить
Димон, ты сам сплошной казус. Ты заметил, что у тебя уже мышление пятилетнего ребенка? Знаешь, о чем это говорит? Это говорит о деградации клеток лобной доли головного мозга. Знаешь, что будет дальше? Дальше мозг начнет замещение. То есть будет пытаться переложить функцию утраченных клеток на другие клетки, для которых эти функции не свойственны. И знаешь к чему это приведет? Это приведет к галлюцинациям и полной потере связи с реальностью. Хотя, я смотрю, в твоем случае симптомы уже налицо.
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01.07.2022 07:46 Ответить
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01.07.2022 08:05 Ответить
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01.07.2022 08:10 Ответить
Тобто коли не було санкцій це запобігло війні?
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01.07.2022 08:16 Ответить
Урод путлеровский! В чем проблема? Обьявляй войну экономическую. Вообще можешь любую обьявлять, в войне с НАТО и США параша через неделю максимум исчезнет с карты Земли.
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01.07.2022 08:22 Ответить
Это хорошо что они истерят и пугают лаптей войной. Может там не все тупые как они считают и догадаются кто виноват в санкциях.
Ну а вообще идеальный вариант в лаптестане это гражданская война за ресурсы. Как только у ***** закончатся бабосы, начнется делёжка.
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01.07.2022 08:37 Ответить
Кацапи, не лякайте європейців, вони вас не злякалися, вони побачили хто ви є і чим дихаєте. Тільки санкції і ізоляція спасе світ від війни і диких варварів 21 століття!
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01.07.2022 08:55 Ответить
Кацапотвари увидели как евросыкуны начали отговаривать Литву и поняли что своим тупым запугиванием добьются чего угодно
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01.07.2022 08:59 Ответить
Пупок развяжется ещё одну войну тянуть.
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01.07.2022 09:05 Ответить
Яке **** кончене, нагла цінічна мразота, як і всі кацапи
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01.07.2022 09:13 Ответить
спецоперация Запада судя по визгу дуРашки идет успешно ))))
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01.07.2022 09:50 Ответить
этот ***** каждый день чем нибудь пугает,пусть **** сам не испугается!
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01.07.2022 09:56 Ответить
А може ще раз спробувати застрелитись?
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01.07.2022 10:02 Ответить
Піди краще накаті бояришніка,чмошник кацапський. Можна подумати,що цей ублюдок щось там в кацапії вирішує.
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01.07.2022 10:10 Ответить
Ці кацапячі клопи усі смердючі, але цей - самий-самий. Чомусь цей алкоголік озвучує самі мерзені та гнусні погрози., він говорить такі речі, які навіть жирік не озвучував. Ця істота - це альтерего *****, все, що в голові у ***** - все озвучує мєдвєдка.
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01.07.2022 10:32 Ответить
Кацапня поинимает только когда бьют по *******.Только так с ними.
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01.07.2022 10:45 Ответить
«Казус дебели» медведева
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01.07.2022 10:45 Ответить
По жилмассивам куярить ракетами 4 месяца так запросто, а санкции нельзя??? Так сказал что войну начнем против всех--- так начинай смеложопый--- первое слово, дороже второго!
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01.07.2022 10:53 Ответить
оно хотя бы само себя уважает? опасный карлик
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01.07.2022 10:56 Ответить
Налейте ему стакан
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01.07.2022 10:57 Ответить
Медведев и его казус белочки. 🥛
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01.07.2022 12:08 Ответить
За інформацією журналістів, колишній президент РФ намагався накласти на себе руки. Охоронець нібито виявив Дмитра Медведєва в стані алкогольного сп'яніння і зі зброєю в руці.

Про це йдеться в сюжеті проекту FreeДом. Повідомляється, що саме охоронець умовив колишнього російського президента віддати пістолет, пише УНІАН,

"А прибиральниця знайшла 5 варіантів передсмертних записок, в яких Медведєв написав, що йому набридло бути лялькою. А у своїй смерті він звинувачує Путіна і його найближче оточення", - наголошується в сюжеті.

Російський політичний діяч Ілля Пономарьов каже, що не здивований цим чуткам, вони поширюються зсередини РФ як результат внутрішньокремлівської боротьби за владу.

Ні для кого не секрет, що Медведєв прийшов до влади в РФ завдяки Путіну, завдяки йому він і відмовився балотуватися в президенти вдруге.

Передбачається, що зараз між Медведєвим і Кирієнком йде внутрішня боротьба, хто ж стане наступником Путіна. Експерти стверджують, що показова останнім часом поведінка Медведєва - ознака глибокої депресії, яка і стала причиною спроби суїциду.

Ілля Пономарьов каже, що на Медведєва в політичному плані покладалися великі надії, але він всі можливості упустив. Саме з цієї причини його зараз критикують. І це могло стати причиною його депресії.
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01.07.2022 13:48 Ответить
товарищи.,рашка страна-спонсор терроризма. предлагаю выбрать нового террориста №1.
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01.07.2022 17:27 Ответить
Дитячий алкоголізм це серйозна проблема 😁
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01.07.2022 22:36 Ответить
Это фотка недоделка до того, как он обосрался или после?
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02.07.2022 00:45 Ответить
скажіть хтось цьому лунтіку, що наступним підвозитимуть сьомий пакет санкцій, нікого не цікавило і не цікавить шо ви там як називаете, війна у вас, або спецвійна, або самодемілітаризація
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02.07.2022 04:20 Ответить
 
 