Санкції проти Росії можуть стати приводом для війни, - експрезидент РФ Медведєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що західні санкції проти Росії можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії і навіть як "casus belli" (привід для війни – ред.).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Медведєв заявив на пленарному засіданні X Петербурзького міжнародного юридичного форуму, повідомляє РИА Новости
Він зазначив:"Хотів би ще раз відзначити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli.
У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну та колективну самооборону".
За словами Медведєва, нібито "хамська та цинічна практика односторонніх обмежувальних заходів проти Росії, незаконність яких неодноразово підкреслювалася на всіх рівнях, схожа, як кажуть самі наші опоненти, на оголошення економічної війни".
Будь ласка, зачекайте...
Це в нього від менталітету!
Хоча, з другої сторони - в касапський менталітет алкоголь входить...
Так що тут не зрозуміло, що первине: як курка чи яйце?
Так Медведев предложил.
- На икону помолитесь,-
патриарх сказал Кирилл.
Путин рай вам обещает,
После ядерной войны,
А долги за газ прощает
Только жителям Чечни.
Тут надо думать Жопой ,
А что Медведев может сделать?
Сидеть и Обсирать Америку с Европой.
сдали проект
тяжелая и нервная в IT работа
нехай згинуть у пеклі москалі
Не лякай людей!
Ато якось стрьомно - чути шо шось 3,14здить, а никого не видно...
Ви з Україною нічого зробити не можете, воєваки *****.
Кацапи - не воїни.
богатоповерхівка
є жертви
****** русня
За інформацією ОК "Південь" є влучання російської ракети в області, є пораненні та загиблі.
Інформація уточнюється.
https://t.me/suspilneodesa/15257
це значить не війна,
а якісь санкції то це війна,
дімон обосреця всім війну оголосити,
підтявкує х!йлу по його команді,
аби європа не велася на якесь тріпло
https://www.youtube.com/watch?v=zzr_1-BpeYs
- Способом заряжания. В "русской рулетке" в барабан револьвера один патрон вкладывается, а в "путинской" - один вынимается..."
Ядерною зброєю, в якій закінчився строк придатності плутонію (25 років) ?
Чи танками, до яких немає імпортних підшипників ?
Хай бере "калаш" і йде розпочинати третю світову.
У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну та колективну самооборону". Джерело: https://censor.net/ua/n3351362
Раша може ...
А Україна - не може ... У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну та колективну самооборону"
Ну а вообще идеальный вариант в лаптестане это гражданская война за ресурсы. Как только у ***** закончатся бабосы, начнется делёжка.
Про це йдеться в сюжеті проекту FreeДом. Повідомляється, що саме охоронець умовив колишнього російського президента віддати пістолет, пише УНІАН,
"А прибиральниця знайшла 5 варіантів передсмертних записок, в яких Медведєв написав, що йому набридло бути лялькою. А у своїй смерті він звинувачує Путіна і його найближче оточення", - наголошується в сюжеті.
Російський політичний діяч Ілля Пономарьов каже, що не здивований цим чуткам, вони поширюються зсередини РФ як результат внутрішньокремлівської боротьби за владу.
Ні для кого не секрет, що Медведєв прийшов до влади в РФ завдяки Путіну, завдяки йому він і відмовився балотуватися в президенти вдруге.
Передбачається, що зараз між Медведєвим і Кирієнком йде внутрішня боротьба, хто ж стане наступником Путіна. Експерти стверджують, що показова останнім часом поведінка Медведєва - ознака глибокої депресії, яка і стала причиною спроби суїциду.
Ілля Пономарьов каже, що на Медведєва в політичному плані покладалися великі надії, але він всі можливості упустив. Саме з цієї причини його зараз критикують. І це могло стати причиною його депресії.