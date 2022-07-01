Санкції проти Росії можуть стати приводом для війни, - експрезидент РФ Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що західні санкції проти Росії можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії і навіть як "casus belli" (привід для війни – ред.).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Медведєв заявив на пленарному засіданні X Петербурзького міжнародного юридичного форуму, повідомляє РИА Новости

Він зазначив:"Хотів би ще раз відзначити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli.

У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну та колективну самооборону".

За словами Медведєва, нібито "хамська та цинічна практика односторонніх обмежувальних заходів проти Росії, незаконність яких неодноразово підкреслювалася на всіх рівнях, схожа, як кажуть самі наші опоненти, на оголошення економічної війни".

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