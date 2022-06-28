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Будь-яка спроба "посягнути" на Крим - це Третя світова війна, - Медведєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

медведєв

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни Російській Федерації.

Про це він сказав в інтерв’ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для нас Крим - частина Росії. І це - назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим - це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить до НАТО, - це конфлікт із усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа", - сказав Медведєв.

Він також твердить, що приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО "нічим особливо новим Росії не загрожує".

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Тоді як, мовляв, Україна в НАТО - "на порядок небезпечніша через наявність неврегульованих територіальних спорів".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+91
Значить скоро будемо звільняти Крим
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28.06.2022 11:20
+55
Пьяные бредни дегенерата.
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28.06.2022 11:20
+41
Нічого нам кацапи не принесуть. Нащо та дурня? Я проїздив у свій час Московію аж до Комчатки. За межами Москви жили вони як свині так й живуть. Головне, щоб була брага, квашена капуста та кортопля. І нічого для щастя тому кацапу більше не надо. Така в них більшість населення і ніяки санкції ще нижче той низький рівень життя не опустять. За кордон більшость не їздила і не хоче, а на пожерти їм буде достатньо. Якщо Україна хоче повернути Крим, альтернативі війні не має.
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28.06.2022 11:43
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Эй мишка, совковая сберкнижка--- мы потеряли все, терять уже нечего, именно с Крыма и начнем! С Малахова кургана.
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28.06.2022 12:08 Відповісти
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28.06.2022 12:10 Відповісти
О, Діма, а чо ти раптом про це говориш? Забздєл? І яка третя світова, якщо Крим буде звільняти Україна, а не світ?
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28.06.2022 12:11 Відповісти
Значить будемо звільняти Крим. Військовим шляхом. Пошвидше б хотілося.
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28.06.2022 12:12 Відповісти
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28.06.2022 12:14 Відповісти
с такими санкциями сами отдадите
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28.06.2022 12:17 Відповісти
Треба просити Господа Бога щоб він їх судив так , як вони судили і карали загарбані ними народи ! І не більше і не менше!"Нехай віддасться кожному у справах його" Unicuique secundum opera eius .Амінь!
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28.06.2022 12:59 Відповісти
Ахах, ***... Какой же *******) Третья Мировая))) Это как Благородный Киев за 3 дня. Блин, чуют, что близится расплата))
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28.06.2022 12:19 Відповісти
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28.06.2022 12:19 Відповісти
Центры принятия переполнены.
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28.06.2022 13:02 Відповісти
а не пішов би він найух, недомірок
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28.06.2022 12:24 Відповісти
Третя світова це залишити в живих когось із членів єдиної росії.
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28.06.2022 12:25 Відповісти
Тебе, недомірку, як і всієї твоєї помийної території вже ніхто не боїться. Твої погрози можуть залякати хіба твоє свинособаче кубло.
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28.06.2022 12:30 Відповісти
Т.е. "Забирайте все, оставьте нам хоть Крым"? Это могло сработать до Бучи, если бы вы, ********, добровольно свалили. Но не сейчас. Сейчас вопрос Крыма даже не стоит, уже стоит вопрос ваших голов на кольях в Гааге. И это программа минимум для Украины.
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28.06.2022 12:34 Відповісти
давно пора надрать москалям задницы всем миром
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28.06.2022 12:39 Відповісти
Закінчуй бухати мєдвєдєв - Крим це завжди була Україна. Кацапи самі почали
3 Світову коли анексували Крим у 2014 му.
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28.06.2022 12:45 Відповісти
це єдине, шо мєдвєжонку пуйло дозволяє.
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28.06.2022 12:48 Відповісти
андрофаги намагаються когось узяти "на понт". вже не вперше вони блефують. тут Піонтковський казав нещодавно (з інсайдових джерел), шо у разі небезпеки "їхньому" Херсону будуть вживати ядерну зброю. та нехай думають, шо ми їх боїмося (опісля Маріка, Гостомеля, Ірпіня, Бучі).
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28.06.2022 12:47 Відповісти
Приємно спостерігати, як за 4 місяці ЗСУ попустили амбіції рашистських чортів ))

Починалося із забірайте сваі манаткі і демілітаризації / денацифікації, Кієвза3дня

Зараз розширення НАТО та Україна в ЄС вже норм!
Повернення Донеччини і Луганщини в Україну -- норм!

Восени буде: да забірайте етат Крим, каму он нужен... покушац дайте бургер і колу
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28.06.2022 12:48 Відповісти
Скільки замахів на цього виродка зроблено? Поки не будуть ліквідовуватися пропагандони цієї війни- перемоги не буде!
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28.06.2022 12:50 Відповісти
Так ви ж кацапські бидла посягнули на Крим і третьої світової не відбулося? Крим український і нам немає чого боятися, як кацапи назвуть цю війну, ми сьогодні в цій війні і Крим будемо забирати, будемо нищити кацапів і на їх землі. Війна тільки розпочалася і кацапи ще не попробували, що таке ДРГ в тилу. Кацапчики, ви цього бажалаи і це отримаєте на століття, якщо десь хтось з вас виживе, бо вже такої засрашки, яка є сьогодні вже точно не буде. Проти вас весь світ і навіть ті, що сьогодні вас підтримують, тримають велику каменюку за пазухою і чекають слушного часу, щоб цією каменюкою попасти у вашу голову.
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28.06.2022 12:50 Відповісти
Діма, а українці хочуть і 3 світової і катастрофи! Аби вас виродків генетичних змішаних потєряшек знищити раз і на завжди!!!!!
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28.06.2022 12:55 Відповісти
дімон - іду на Ви
Прийшов
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28.06.2022 13:03 Відповісти
Шо, говно, обделалось ?
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28.06.2022 13:03 Відповісти
Кремлівський гомік остаточно перейшов на тяжку наркоту.
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28.06.2022 13:14 Відповісти
А нападение на Украину как называется?Четвёртая мировая???Или как.
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28.06.2022 13:23 Відповісти
Какая третья мировая война? Это будет наша СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ по освобождению Крыма! Вы там это... не путайте... Как говорил плешивый - котлеты отдельно, мухи отдельно. Спецоперация и точка!
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28.06.2022 13:29 Відповісти
Чорт кремлёвский, уже с тобой по счёту штук двадцать мировых будет, так что кончай со своими конченными спецоперации и в Гаагу тутуту
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28.06.2022 13:30 Відповісти
Дебіл...тобі залишилось жити до кінця року.....шукай схрон КОНЧЕНИЙ!!!
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28.06.2022 13:32 Відповісти
Дімону вже не часі сісти на пляшку
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28.06.2022 13:49 Відповісти
Закусывать надо.
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28.06.2022 23:33 Відповісти
Севастополь і Семфіропіль треба знищіти до фундаментів.Зробити то що вони зробили з Маріуполем.Бо діла не буде.Кацап веде себе по людски тільки тоді коли боїтся.Тому чім більше кацапа пізд...ш,тім більше він людина.
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29.06.2022 00:06 Відповісти
Та хоть четвёртая и пятая вместе
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29.06.2022 00:18 Відповісти
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