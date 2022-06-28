Будь-яка спроба "посягнути" на Крим - це Третя світова війна, - Медведєв
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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни Російській Федерації.
Про це він сказав в інтерв’ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для нас Крим - частина Росії. І це - назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим - це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить до НАТО, - це конфлікт із усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа", - сказав Медведєв.
Він також твердить, що приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО "нічим особливо новим Росії не загрожує".
Тоді як, мовляв, Україна в НАТО - "на порядок небезпечніша через наявність неврегульованих територіальних спорів".
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3 Світову коли анексували Крим у 2014 му.
Починалося із забірайте сваі манаткі і демілітаризації / денацифікації, Кієвза3дня
Зараз розширення НАТО та Україна в ЄС вже норм!
Повернення Донеччини і Луганщини в Україну -- норм!
Восени буде: да забірайте етат Крим, каму он нужен... покушац дайте бургер і колу
Прийшов