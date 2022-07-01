Враг попал с РСЗО по Никопольскому району Днепропетровщины, - Резниченко

В Днепропетровской области оккупанты атаковали ночью Никопольский район.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь с одной тревогой и атакой. Враг попал из РСЗО по Никопольскому району", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадавших нет.

На месте прилета работают специалисты.

Смотрите: Враг уничтожил в Зеленодольске склад, в котором было 40 тонн зерна, - Резниченко. ФОТО