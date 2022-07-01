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Враг попал с РСЗО по Никопольскому району Днепропетровщины, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

В Днепропетровской области оккупанты атаковали ночью Никопольский район.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь с одной тревогой и атакой. Враг попал из РСЗО по Никопольскому району", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадавших нет.

На месте прилета работают специалисты.

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01.07.2022 08:56 Ответить
 
 