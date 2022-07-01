Враг попал с РСЗО по Никопольскому району Днепропетровщины, - Резниченко
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В Днепропетровской области оккупанты атаковали ночью Никопольский район.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночь с одной тревогой и атакой. Враг попал из РСЗО по Никопольскому району", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате обстрела пострадавших нет.
На месте прилета работают специалисты.
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показать весь комментарий01.07.2022 08:56 Ответить Мне нравится 2
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