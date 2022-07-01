Ворог поцілив з РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровщини, - Резніченко
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У Дніпропетровській області окупанти атакували вночі Нікопольський район.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч з однією тривогою і атакою. Ворог поцілив з РСЗВ по Нікопольському району", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждалих немає.
На місці прильоту працюють фахівці.
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показати весь коментар01.07.2022 08:56 Відповісти Мені подобається 2
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