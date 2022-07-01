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Ворог поцілив з РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровщини, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

У Дніпропетровській області окупанти атакували вночі Нікопольський район.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з однією тривогою і атакою. Ворог поцілив з РСЗВ по Нікопольському району", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

На місці прильоту працюють фахівці.

Також дивіться: Ворог знищив у Зеленодольську склад, у якому було 40 тонн зерна, - Резніченко. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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01.07.2022 08:56 Відповісти
 
 