Ворог поцілив з РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровщини, - Резніченко

У Дніпропетровській області окупанти атакували вночі Нікопольський район.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з однією тривогою і атакою. Ворог поцілив з РСЗВ по Нікопольському району", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

На місці прильоту працюють фахівці.

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