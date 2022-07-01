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Враг обстрелял из минометов и АГС Черниговщину, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,чернігівщина

Вчера, 30 июня 2022 года, вечером около 23 часов зафиксирован вражеский обстрел Семеновской громады на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Первоначально было зафиксировано 10 взрывов, вероятно из миномета, в районе населенного пункта Леоновка. Далее зафиксировано еще шесть взрывов в районе населённого пункта Николаевка. А также сообщено о четырех взрывах, предположительно из АГС, в районе населенного пункта Леоновка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

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Минометы и АГС это ничто по сравнению с КР. Можно и в погребе пересидеть
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01.07.2022 10:19 Ответить
А обстріли КР можна і у Європі пересидити, правда?
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01.07.2022 10:35 Ответить
Дивлячись які міномети "Тюльпан" калібру 240 мм застосовується для руйнування фортифікаційних споруд На Чернігівщині вперше застосували ще весною - під Шестовицею
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01.07.2022 10:56 Ответить
 
 