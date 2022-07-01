Ворог обстріляв із мінометів та АГС Чернігівщину, - ОК "Північ"

Учора, 30 червня 2022 року, ввечері близько 23 години зафіксовано ворожий обстріл Семенівської громади на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, спочатку було зафіксовано 10 вибухів, ймовірно з міномету, в районі населеного пункту Леонівка. Далі зафіксовано ще шість вибухів у районі населеного пункту Миколаївка. А також повідомлено про чотири вибухи, ймовірно з АГС, в районі населеного пункту Леонівка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

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