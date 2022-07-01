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Ворог обстріляв із мінометів та АГС Чернігівщину, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,чернігівщина

Учора, 30 червня 2022 року, ввечері близько 23 години зафіксовано ворожий обстріл Семенівської громади на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, спочатку було зафіксовано 10 вибухів, ймовірно з міномету, в районі населеного пункту Леонівка. Далі зафіксовано ще шість вибухів у районі населеного пункту Миколаївка. А також повідомлено про чотири вибухи, ймовірно з АГС, в районі населеного пункту Леонівка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Чернігівщину, ймовірно, зі ствольної артилерії, - ОК "Північ"

Автор: Ірина Дашківська
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Минометы и АГС это ничто по сравнению с КР. Можно и в погребе пересидеть
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01.07.2022 10:19 Відповісти
А обстріли КР можна і у Європі пересидити, правда?
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01.07.2022 10:35 Відповісти
Дивлячись які міномети "Тюльпан" калібру 240 мм застосовується для руйнування фортифікаційних споруд На Чернігівщині вперше застосували ще весною - під Шестовицею
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01.07.2022 10:56 Відповісти
 
 