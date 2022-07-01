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Ночью враг обстрелял Славянский курорт, - мэр Лях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

курорт

Российские войска в ночь на 1 июля обстреляли в Донецкой области Славянский курорт.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Прошлая ночь для Славянска снова оказалась беспокойной. Город в очередной раз подвергся обстрелам. На этот раз пострадал Славкурорт. В результате обстрелов разрушены частные дома. К счастью, обошлось без жертв", - сказал Лях.

Начальник МВА выразил искреннюю благодарность всем, кто поддерживает общину в это трудное время.

"Очень символично, что сегодня руку помощи Славянску протянули города, которые недавно пережили ужасы российской оккупации и сейчас проходят восстановление. Спасибо Буче и Бучанскому городскому голове Анатолию Федоруку за генераторы. Это своевременная и нужная помощь", - подчеркнул Лях.

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Коли будуть обстрілювати кацапів? Наскільки адекватні слюги?? Чекаємо Холодомору?
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01.07.2022 10:36 Ответить
Де наше виробництво ракет середньої й великої дальності???
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01.07.2022 10:38 Ответить
 
 