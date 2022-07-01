Ночью враг обстрелял Славянский курорт, - мэр Лях

Российские войска в ночь на 1 июля обстреляли в Донецкой области Славянский курорт.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Прошлая ночь для Славянска снова оказалась беспокойной. Город в очередной раз подвергся обстрелам. На этот раз пострадал Славкурорт. В результате обстрелов разрушены частные дома. К счастью, обошлось без жертв", - сказал Лях.

Начальник МВА выразил искреннюю благодарность всем, кто поддерживает общину в это трудное время.

"Очень символично, что сегодня руку помощи Славянску протянули города, которые недавно пережили ужасы российской оккупации и сейчас проходят восстановление. Спасибо Буче и Бучанскому городскому голове Анатолию Федоруку за генераторы. Это своевременная и нужная помощь", - подчеркнул Лях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли Славянск кассетными боеприпасами. Известно о 6 раненых, - мэр Лях. ФОТО