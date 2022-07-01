Вночі ворог обстріляв Слов’янський курорт, - мер Лях

Російські війська в ніч на 1 липня обстріляли на Донеччині Слов’янський курорт.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

"Минула ніч для Слов’янська знову видалася неспокійною. Місто вчергове зазнало обстрілів. Цього разу постраждав Словкурорт. В результаті обстрілів зруйновано приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв", - сказав Лях.

Начальник МВА висловив щиру подяку всім, хто підтримує громаду в цей скрутний час.

"Дуже символічно, що сьогодні руку допомоги Слов'янську протягли міста, які нещодавно пережили жахи російської окупації і зараз проходять відновлення. Спасибі Бучі та Бучанському міському голові Анатолію Федоруку за генератори. Це своєчасна та потрібна допомога", - підкреслив Лях.

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