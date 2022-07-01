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Вночі ворог обстріляв Слов’янський курорт, - мер Лях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

курорт

Російські війська в ніч на 1 липня обстріляли на Донеччині Слов’янський курорт.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

"Минула ніч для Слов’янська знову видалася неспокійною. Місто вчергове зазнало обстрілів. Цього разу постраждав Словкурорт. В результаті обстрілів зруйновано приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв", - сказав Лях.

Начальник МВА висловив щиру подяку всім, хто підтримує громаду в цей скрутний час.

"Дуже символічно, що сьогодні руку допомоги Слов'янську протягли міста, які нещодавно пережили жахи російської окупації і зараз проходять відновлення. Спасибі Бучі та Бучанському міському голові Анатолію Федоруку за генератори. Це своєчасна та потрібна допомога", - підкреслив Лях.

Також читайте: Окупанти намагаються створити умови для відновлення наступу на Бахмут і Слов’янськ, - Інститут вивчення війни

Автор: Наталя Джума
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Коли будуть обстрілювати кацапів? Наскільки адекватні слюги?? Чекаємо Холодомору?
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01.07.2022 10:36 Відповісти
Де наше виробництво ракет середньої й великої дальності???
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01.07.2022 10:38 Відповісти
 
 