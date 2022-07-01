Воруя украинский металл, Россия совершает международное военное преступление, – Метинвест

Вывозя украинский металл из мариупольского порта, Россия совершает военное преступление, за которое предусмотрено наказание международным судом, и об этом знают все страны мира.

Об этом рассказала директор по правовому обеспечению группы Метинвест Светлана Романова в эфире Freedom, передает Цензор.НЕТ.

Она заверила, что компания делает все возможное, чтобы вынудить Россию ответить за это воровство. Так, владельцы украденного металла – заводы Азовсталь, ММКИ и Запорожсталь – уже подали ряд заявлений об уголовных преступлениях, эти дела уже зарегистрированы и им дается ход.

"Мы собираем доказательную базу, готовимся к отслеживанию путей прохождения этого металла. Мы точно знаем, что первая отгрузка была осуществлена ​​на РМ3 - подсанкционном судне ростовской компании, ранее осуществлявшей рейсы из Крыма. Далее было еще два рейса. Также мы работаем над тем, чтобы получить доказательную базу в виде спутниковых снимков, отслеживаем передвижение коммерческих судов по специальным программам в акватории Азовского моря, работаем с юристами, в том числе за рубежом, мы сообщили всем нашим клиентам, что им, возможно, другие люди будут предлагать украденную у нас сталь. Мы также пытаемся работать с международными Ассоциациями для того, чтобы поставить блоки на распространение и продажу этой стали возможным покупателям в Азии, Африке и ЕС", - перечислила Романова.

По ее словам, все в мире понимают, что действия России – это кража, за которую предусмотрена ответственность по международному законодательству.

Читайте: Метинвест предостерегает мир от покупки металла, украденного РФ: есть юридические механизмы для привлечения к ответственности

"Все знают, что это однозначная кража. Подобные действия классифицируются как военное преступление согласно Римскому уставу Международного уголовного суда. Там однозначно указано: любое посягательство на имущество, любое воровство, любое разрушение в рамках военных действий, которое не обусловлено военной необходимостью, является военным преступлением. Сейчас происходит не просто банальное воровство — происходит военное преступление, которое уголовно наказуемо на уровне международного права. Соответственно, это понимают весь мир и наши клиенты", — резюмировала Романова и выразила надежду, что Турция, как страна, контролирующая выходы из Черного моря, будет помогать Украине в противодействии совершению этих преступлений.

Как известно, Россия вывезла из Украины уже три корабля металла, произведенного на мариупольских предприятиях Азовсталь и ММКИ. Воровством этой продукции РФ хвасталась на федеральных каналах. Также Россия уже украла украинское зерно на сумму более 600 миллионов долларов.