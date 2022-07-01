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Воруя украинский металл, Россия совершает международное военное преступление, – Метинвест

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

порт,маріуполь

Вывозя украинский металл из мариупольского порта, Россия совершает военное преступление, за которое предусмотрено наказание международным судом, и об этом знают все страны мира.

Об этом рассказала директор по правовому обеспечению группы Метинвест Светлана Романова в эфире Freedom, передает Цензор.НЕТ.

Она заверила, что компания делает все возможное, чтобы вынудить Россию ответить за это воровство. Так, владельцы украденного металла – заводы Азовсталь, ММКИ и Запорожсталь – уже подали ряд заявлений об уголовных преступлениях, эти дела уже зарегистрированы и им дается ход.

"Мы собираем доказательную базу, готовимся к отслеживанию путей прохождения этого металла. Мы точно знаем, что первая отгрузка была осуществлена ​​на РМ3 - подсанкционном судне ростовской компании, ранее осуществлявшей рейсы из Крыма. Далее было еще два рейса. Также мы работаем над тем, чтобы получить доказательную базу в виде спутниковых снимков, отслеживаем передвижение коммерческих судов по специальным программам в акватории Азовского моря, работаем с юристами, в том числе за рубежом, мы сообщили всем нашим клиентам, что им, возможно, другие люди будут предлагать украденную у нас сталь. Мы также пытаемся работать с международными Ассоциациями для того, чтобы поставить блоки на распространение и продажу этой стали возможным покупателям в Азии, Африке и ЕС", - перечислила Романова.

По ее словам, все в мире понимают, что действия России – это кража, за которую предусмотрена ответственность по международному законодательству.

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"Все знают, что это однозначная кража. Подобные действия классифицируются как военное преступление согласно Римскому уставу Международного уголовного суда. Там однозначно указано: любое посягательство на имущество, любое воровство, любое разрушение в рамках военных действий, которое не обусловлено военной необходимостью, является военным преступлением. Сейчас происходит не просто банальное воровство — происходит военное преступление, которое уголовно наказуемо на уровне международного права. Соответственно, это понимают весь мир и наши клиенты", — резюмировала Романова и выразила надежду, что Турция, как страна, контролирующая выходы из Черного моря, будет помогать Украине в противодействии совершению этих преступлений.

Как известно, Россия вывезла из Украины уже три корабля металла, произведенного на мариупольских предприятиях Азовсталь и ММКИ. Воровством этой продукции РФ хвасталась на федеральных каналах. Также Россия уже украла украинское зерно на сумму более 600 миллионов долларов.
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Топ комментарии
+3
Ахметка, а кто кацапню сюда приглашал, напомнить, **** продажная!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.07.2022 17:53
+1
Гудка поимели. Гудок это же не по пацански? Гудок, на тебя в ЛуГОНДОНии положили.
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01.07.2022 18:40
+1
Треба було сепарів мочити в 2014, коли вони в Донбас зайшли, а тепер пізно пити боржомі ахметка.
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01.07.2022 18:58
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Гуди в гудок
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01.07.2022 17:27 Ответить
Ахметка, а кто кацапню сюда приглашал, напомнить, **** продажная!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.07.2022 17:53 Ответить
Бенины шавки налетели, супер.
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01.07.2022 18:02 Ответить
Гудка поимели. Гудок это же не по пацански? Гудок, на тебя в ЛуГОНДОНии положили.
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01.07.2022 18:40 Ответить
Там вообще-то не только имущество разрушенных заводов вывозят, там и зерно вывозят. Или пофиг?
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01.07.2022 22:24 Ответить
Наглядный пример того что будет если принимать законы под себя и не платить налоги государству. Это и налог на руду, зелёную энергию и т. д. В конце концов потеряешь всё Донбас-Арену, Азовсталь, Завод Ильича, Шахты. Это касается и порохоботов и зеленоботов, прошлой жызни больше не будет.
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01.07.2022 18:53 Ответить
Ты просто сиди на бутылке молча, плательщик налогов государству
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01.07.2022 22:13 Ответить
Треба було сепарів мочити в 2014, коли вони в Донбас зайшли, а тепер пізно пити боржомі ахметка.
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01.07.2022 18:58 Ответить
Т.е. по-вашему наша страна недостаточно сделала и сдала Донбасс, правильно? Я когда читаю такие вещи, мне кажется, люди не до конца понимают, что говорят
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01.07.2022 22:20 Ответить
Kолишній генеральний прокурор США (2009-2015) Ерік Холдер отримуватиме 2500 доларів на годину від Ахметова за "стратегічні та політичні консультації" та лобістські служби "на підтримку заходів, спрямованих на те, щоб дозволити Росії бути притягнутою до відповідальності за шкоду, заподіяну під час її поточних військових дій на території України".
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01.07.2022 21:03 Ответить
"дозволити Росії бути притягнутою до відповідальності" - а типа в США кто то не разрешает привлекать рашку к ответственности? за это надо дополнительно платить?
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01.07.2022 22:15 Ответить
Список их преступлений в этой войне растёт изо дня в день. И на каждое преступление нужно реагировать остро и обращать внимание мирового сообщества.
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01.07.2022 22:13 Ответить
 
 