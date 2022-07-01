Крадучи український метал, Росія вчиняє міжнародний воєнний злочин, – Метінвест

Вивозячи український метал із маріупольського порту, Росія вчиняє воєнний злочин, за який передбачено покарання міжнародним судом, і про це знають усі країни світу.

Про це розповіла директор із правового забезпечення групи Метінвест Світлана Романова в ефірі Freedom, інформує Цензор.НЕТ.

Вона запевнила: компанія робить все можливе, щоб змусити Росію відповісти за це злодійство. Так, власники вкраденого металу – заводи Азовсталь, ММКІ та Запоріжсталь – вже подали низку заяв про кримінальні злочини, ці справи вже зареєстровані та їм дається хід.

"Ми збираємо доказову базу, готуємося до відстеження шляхів проходження цього металу. Ми точно знаємо, що перше відвантаження було здійснено на РМ3 - підсанкціонному судні ростовської компанії, яка раніше здійснювала рейси з Криму. Далі було ще два рейси. Також ми працюємо над тим, щоб отримати доказову базу у вигляді супутникових знімків, відслідковуємо пересування комерційних суден за спеціальними програмами в акваторії Азовського моря, працюємо з юристами, у тому числі за кордоном, ми повідомили всіх наших клієнтів про те, що їм, можливо, інші люди пропонуватимуть вкрадену в нас сталь. Ми також намагаємося працювати з міжнародними Асоціаціями для того, щоб поставити блоки на розповсюдження та продаж цієї сталі можливим покупцям в Азії та Африці та ЄС", - перерахувала Романова.

За її словами, всі у світі розуміють, що дії Росії – це крадіжка, за яку передбачено відповідальність за міжнародним законодавством.

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"Усі знають, що це однозначний крадіжка. Подібні дії класифікуються як воєнний злочин згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Там однозначно зазначено: будь-яке посягання на майно, будь-яке крадіжка, будь-яке руйнування в рамках військових дій, яке не обумовлене військовою необхідністю, є воєнним злочином. . Зараз відбувається не просто банальне злодійство - відбувається воєнний злочин, який кримінально карається на рівні міжнародного права. Відповідно, це розуміють весь світ і наші клієнти", - резюмувала Романова і висловила сподівання, що Туреччина, як країна, яка контролює виходи з Чорного моря, допомагатиме Україні у протидії вчиненню цих злочинів.

Як відомо, Росія вивезла з України вже три кораблі металу, виробленого на маріупольських підприємствах Азовсталь та ММКІ. Крадіжкою цієї продукції РФ хвалилася на федеральних каналах. Також Росія вже вкрала українського зерна на суму понад 600 мільйонів доларів.