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Крадучи український метал, Росія вчиняє міжнародний воєнний злочин, – Метінвест

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

порт,маріуполь

Вивозячи український метал із маріупольського порту, Росія вчиняє воєнний злочин, за який передбачено покарання міжнародним судом, і про це знають усі країни світу.

Про це розповіла директор із правового забезпечення групи Метінвест Світлана Романова в ефірі Freedom, інформує Цензор.НЕТ.

Вона запевнила: компанія робить все можливе, щоб змусити Росію відповісти за це злодійство. Так, власники вкраденого металу – заводи Азовсталь, ММКІ та Запоріжсталь – вже подали низку заяв про кримінальні злочини, ці справи вже зареєстровані та їм дається хід.

"Ми збираємо доказову базу, готуємося до відстеження шляхів проходження цього металу. Ми точно знаємо, що перше відвантаження було здійснено на РМ3 - підсанкціонному судні ростовської компанії, яка раніше здійснювала рейси з Криму. Далі було ще два рейси. Також ми працюємо над тим, щоб отримати доказову базу у вигляді супутникових знімків, відслідковуємо пересування комерційних суден за спеціальними програмами в акваторії Азовського моря, працюємо з юристами, у тому числі за кордоном, ми повідомили всіх наших клієнтів про те, що їм, можливо, інші люди пропонуватимуть вкрадену в нас сталь. Ми також намагаємося працювати з міжнародними Асоціаціями для того, щоб поставити блоки на розповсюдження та продаж цієї сталі можливим покупцям в Азії та Африці та ЄС", - перерахувала Романова.

За її словами, всі у світі розуміють, що дії Росії – це крадіжка, за яку передбачено відповідальність за міжнародним законодавством.

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"Усі знають, що це однозначний крадіжка. Подібні дії класифікуються як воєнний злочин згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Там однозначно зазначено: будь-яке посягання на майно, будь-яке крадіжка, будь-яке руйнування в рамках військових дій, яке не обумовлене військовою необхідністю, є воєнним злочином. . Зараз відбувається не просто банальне злодійство - відбувається воєнний злочин, який кримінально карається на рівні міжнародного права. Відповідно, це розуміють весь світ і наші клієнти", - резюмувала Романова і висловила сподівання, що Туреччина, як країна, яка контролює виходи з Чорного моря, допомагатиме Україні у протидії вчиненню цих злочинів.

Як відомо, Росія вивезла з України вже три кораблі металу, виробленого на маріупольських підприємствах Азовсталь та ММКІ. Крадіжкою цієї продукції РФ хвалилася на федеральних каналах. Також Росія вже вкрала українського зерна на суму понад 600 мільйонів доларів.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
Ахметка, а кто кацапню сюда приглашал, напомнить, **** продажная!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.07.2022 17:53
+1
Гудка поимели. Гудок это же не по пацански? Гудок, на тебя в ЛуГОНДОНии положили.
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01.07.2022 18:40
+1
Треба було сепарів мочити в 2014, коли вони в Донбас зайшли, а тепер пізно пити боржомі ахметка.
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01.07.2022 18:58
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01.07.2022 17:27 Відповісти
Ахметка, а кто кацапню сюда приглашал, напомнить, **** продажная!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.07.2022 17:53 Відповісти
Бенины шавки налетели, супер.
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01.07.2022 18:02 Відповісти
Гудка поимели. Гудок это же не по пацански? Гудок, на тебя в ЛуГОНДОНии положили.
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01.07.2022 18:40 Відповісти
Там вообще-то не только имущество разрушенных заводов вывозят, там и зерно вывозят. Или пофиг?
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01.07.2022 22:24 Відповісти
Наглядный пример того что будет если принимать законы под себя и не платить налоги государству. Это и налог на руду, зелёную энергию и т. д. В конце концов потеряешь всё Донбас-Арену, Азовсталь, Завод Ильича, Шахты. Это касается и порохоботов и зеленоботов, прошлой жызни больше не будет.
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01.07.2022 18:53 Відповісти
Ты просто сиди на бутылке молча, плательщик налогов государству
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01.07.2022 22:13 Відповісти
Треба було сепарів мочити в 2014, коли вони в Донбас зайшли, а тепер пізно пити боржомі ахметка.
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01.07.2022 18:58 Відповісти
Т.е. по-вашему наша страна недостаточно сделала и сдала Донбасс, правильно? Я когда читаю такие вещи, мне кажется, люди не до конца понимают, что говорят
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01.07.2022 22:20 Відповісти
Kолишній генеральний прокурор США (2009-2015) Ерік Холдер отримуватиме 2500 доларів на годину від Ахметова за "стратегічні та політичні консультації" та лобістські служби "на підтримку заходів, спрямованих на те, щоб дозволити Росії бути притягнутою до відповідальності за шкоду, заподіяну під час її поточних військових дій на території України".
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01.07.2022 21:03 Відповісти
"дозволити Росії бути притягнутою до відповідальності" - а типа в США кто то не разрешает привлекать рашку к ответственности? за это надо дополнительно платить?
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01.07.2022 22:15 Відповісти
Список их преступлений в этой войне растёт изо дня в день. И на каждое преступление нужно реагировать остро и обращать внимание мирового сообщества.
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01.07.2022 22:13 Відповісти
 
 