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Новости За рубежом
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НАТО (8953) США (23209) Каволи (24) Остин Ллойд (286) Милли (116)

Силы НАТО в Европе возглавил генерал США Каволи, специализирующийся на России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кристофер,каволі

Верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе с 1 июля стал генерал армии США Кристофер Каволи.

Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных Сил США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На церемонии передачи полномочий присутствовали глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. 

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"Я имел честь находиться в ваших рядах последние четыре с половиной года, и я благодарен, что буду иметь возможность и дальше это делать. Вместе мы будем идти в светлое будущее", - заявил Каволи.

Согласно официальной биографии, Кристофер Каволи родился в Западной Германии, окончил Принстонский университет США с дипломом биолога и с 1987 года служил в рядах Вооруженных сил США.

В конце 1990-х годов Каволи служил в Боснии и Герцеговине в рамках миротворческой миссии НАТО, позже принимал участие в вооруженных действиях в Афганистане. Генерал также имеет опыт в разработке политики в отношении России в штабе Вооруженных сил США и научной деятельности в Национальном институте обороны.

Каволи свободно владеет французским, итальянским и русским, а также является специалистом по вопросам Евразии.
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Топ комментарии
+15
Характеристика від блогера Олега Шарпа на американського генерала Крістофера Каволі, якого прзначили головнокомандуючим сил НАТО в Європі:

"Он в совершенстве владеет русским, а также получил магистерскую степень в Йельском университете по специальности «российские и восточноевропейские исследования».
Характер - нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Капитолия. В связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами Пентагона. Ненавидит русню".
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01.07.2022 19:09
+10
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01.07.2022 19:26
+6
Головне шоб у нього яйця були, а не як у Шольца та Столтенберга...
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01.07.2022 19:06
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За карабль і без акценту?
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01.07.2022 19:03 Ответить
Може 2-й Маккейн ?
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01.07.2022 19:05 Ответить
Може майбутній президент?
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01.07.2022 19:23 Ответить
Череп❗ Рвать русню будет конкретно👍💥
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01.07.2022 19:52 Ответить
Головне шоб у нього яйця були, а не як у Шольца та Столтенберга...
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01.07.2022 19:06 Ответить
Хай прийжджає до нас, стане спеціалістом по утилізації росіян.
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01.07.2022 19:07 Ответить
Тогда ему лучше иметь диплом зоолога, а не биолога)
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01.07.2022 19:14 Ответить
Характеристика від блогера Олега Шарпа на американського генерала Крістофера Каволі, якого прзначили головнокомандуючим сил НАТО в Європі:

"Он в совершенстве владеет русским, а также получил магистерскую степень в Йельском университете по специальности «российские и восточноевропейские исследования».
Характер - нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Капитолия. В связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами Пентагона. Ненавидит русню".
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01.07.2022 19:09 Ответить
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01.07.2022 19:26 Ответить
Офіційно вам повідомляю, я с3.14здив у вас цей мемчик...
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01.07.2022 21:02 Ответить
А українською? Слабо?
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02.07.2022 02:14 Ответить
Соромлюсь спитать: - А це яка?!
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03.07.2022 11:39 Ответить
По дорослому на росії спеціалізуються наші ЗСУ!
Тепер будь який спеціаліст по росії може підвищити кваліфікацію при ЗСУ!
Зсобою варто брати власну зброю!
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01.07.2022 19:12 Ответить
Вы зря иронизируете. Война лучший учитель и большой плюс в личном деле. Причем я думаю на практике офицеры наших союзников так и делают. Официальные командировки в Украину.
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01.07.2022 19:20 Ответить
Придётся поработать по специальности
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01.07.2022 19:16 Ответить
Специально обученный человек?
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01.07.2022 19:17 Ответить
вибачайте, англійська

Christopher G. Cavoli
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01.07.2022 19:32 Ответить
Вот таким должен быть верховный главнокомандующий, с богатым боевым опытом, говорящий на нескольких языках , хорошо знающий язык противника . У нашего же украинского главнокомандующего совпадает только одно -он знает язык врага и общался на нём всё время , я думаю что общался он на нем в быту и до войны 24.02.2022.
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01.07.2022 19:40 Ответить
Наш головнокомандувач - Залужний. А ваш хто?
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02.07.2022 02:16 Ответить
Важливо, що він не народився на території ГДР
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01.07.2022 21:19 Ответить
 
 