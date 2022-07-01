Кулеба призвал партнеров обеспечить Украину современными системами ПРО
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После обстрела Россией Одесской области министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров обеспечить Украину современными системами противоракетной обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.
"Террористическое государство Россия продолжает войну против мирного населения, нанеся ночные ракетные удары по Одесской области, в результате чего погибли десятки людей, в том числе дети. Призываю партнеров как можно быстрее обеспечить Украину современными системами ПРО. Помогите нам спасти жизни и положить конец этой войне", - отметил он.
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Пожалуйста, подождите...
І мізки виборцям по лендлізу. Ну, щоб не повертати, бо вони їх все одно зіпсують.
В НАТО не запрошують, як на весілля. Ти сам подаєш заявку, отримуєш план дій - стандарти. Коли їх виконаєш, приймають. До осені 2019 року наша заявка діяла, Рада приймала закони, ми рухалися по плану. Восени був Саміт НАТО, треба було їхати й отримувати подальші пункти плану.
А ми, точніше зеленський, проігнорували Саміт і не поїхали, бо з путіним президент хотів зустрітися. До того ж і представника України в НАТО з цієї ж причини не призначили. А потім почали задавати питання, чому ми не там? Заявку хоча б знов подайте! Процедури заради нас змінювати не будуть.
А зараз виборець оце все і вигрібає.
Дуже влучно сказав один знайомий: "На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився."
Пане Дмитре...здоров'ячка...
Угадайте, чем закончилось?
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А где он, Владимир Олександрович?
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