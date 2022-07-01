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Кулеба призвал партнеров обеспечить Украину современными системами ПРО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

одещина

После обстрела Россией Одесской области министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров обеспечить Украину современными системами противоракетной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"Террористическое государство Россия продолжает войну против мирного населения, нанеся ночные ракетные удары по Одесской области, в результате чего погибли десятки людей, в том числе дети. Призываю партнеров как можно быстрее обеспечить Украину современными системами ПРО. Помогите нам спасти жизни и положить конец этой войне", - отметил он. 

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Топ комментарии
+8
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01.07.2022 19:29
+5
Осталось только выпрашивать у партнёром помощи везде где только можно , ведь про свою ПРО никто не думал 3 года.
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01.07.2022 19:26
+5
Зато паржалі папріколу.
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01.07.2022 19:29
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Осталось только выпрашивать у партнёром помощи везде где только можно , ведь про свою ПРО никто не думал 3 года.
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01.07.2022 19:26 Ответить
Зато паржалі папріколу.
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01.07.2022 19:29 Ответить
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01.07.2022 19:29 Ответить
Закликав партнерів у Твіттері? Це як?
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01.07.2022 19:39 Ответить
ПРО дуже дорого коштує. Краще просити 100-200 систем M-270 MLRS чи HIMARS зі всіма типами ракет, включно з далекобійними. Ефект буде на багато кращий.
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01.07.2022 19:41 Ответить
Здається, що вже не можна обмежуватися лише системами ППО і ПРО, а варто вже починати говорити про "томагавки". Не можна виграти боксерський бій лише стоячи в глухому захисті.
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01.07.2022 19:43 Ответить
да. Ще підводний човен SSN-591 «Шарк» і ескадрілью F-35.
І мізки виборцям по лендлізу. Ну, щоб не повертати, бо вони їх все одно зіпсують.
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01.07.2022 19:50 Ответить
Кулебі на замітку, шоб потім не вимагати від інших, які тобі не винні щось давати.
В НАТО не запрошують, як на весілля. Ти сам подаєш заявку, отримуєш план дій - стандарти. Коли їх виконаєш, приймають. До осені 2019 року наша заявка діяла, Рада приймала закони, ми рухалися по плану. Восени був Саміт НАТО, треба було їхати й отримувати подальші пункти плану.

А ми, точніше зеленський, проігнорували Саміт і не поїхали, бо з путіним президент хотів зустрітися. До того ж і представника України в НАТО з цієї ж причини не призначили. А потім почали задавати питання, чому ми не там? Заявку хоча б знов подайте! Процедури заради нас змінювати не будуть.

А зараз виборець оце все і вигрібає.

Дуже влучно сказав один знайомий: "На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився."
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01.07.2022 19:45 Ответить
Кулеба на больничном...(сломал ногу)..но работає в Турборежимє...
Пане Дмитре...здоров'ячка...
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01.07.2022 19:46 Ответить
У турборежимі у Твітторі працює? Ще й відосики пише? Тоді йому зірку Героя, не вагаючись!
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01.07.2022 20:17 Ответить
Чому Кулеба три роки не звертався до свого основного партнера Володі Боневтіка? Чому про@балі гроші із українського бюджету і час?
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01.07.2022 19:49 Ответить
ВПК Украины предлагал в 2021 году комплекс ЗРК "Кільчень" аналог или даже круче ПЭТРИОТА.
Угадайте, чем закончилось?
ОТРК САПСАН Для випробувань у ЗСУ готовий дослідний зразок ОТРК від КБ "Південне"
А где он, Владимир Олександрович?
Для випробувань у ЗСУ готовий дослідний зразок ОТРК від КБ "Південне" - Мілітарний (mil.in.ua)
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01.07.2022 20:45 Ответить
То, что реально можно сделать сейчас для снижения интенсивности ракетных обстрелов Украины это официальное письмо в США для отключения GPS, это сделает невозможным позиционирование при прицеливании ракеты. В Вашингтоне ждут это письмо уже несколько недель. Подробней у Ю.Швеца в ролике https://youtu.be/EPd7FOB-HV4 с 26 минуты. Что это очередной про@б или уже что-то посерьезнее?
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01.07.2022 21:21 Ответить
 
 