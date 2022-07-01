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Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами ПРО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

одещина

Після обстрілу Росією Одеської області міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами протиракетної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"Терористична держава Росія продовжує війну проти мирного населення, завдавши нічних ракетних ударів по Одеській області, внаслідок чого загинули десятки людей, зокрема діти. Закликаю партнерів якнайшвидше забезпечити Україну сучасними системами ПРО. Допоможіть нам врятувати життя і покласти край цій війні", - зазначив він. 

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
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01.07.2022 19:29
+5
Осталось только выпрашивать у партнёром помощи везде где только можно , ведь про свою ПРО никто не думал 3 года.
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01.07.2022 19:26
+5
Зато паржалі папріколу.
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01.07.2022 19:29
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Осталось только выпрашивать у партнёром помощи везде где только можно , ведь про свою ПРО никто не думал 3 года.
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01.07.2022 19:26 Відповісти
Зато паржалі папріколу.
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01.07.2022 19:29 Відповісти
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01.07.2022 19:29 Відповісти
Закликав партнерів у Твіттері? Це як?
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01.07.2022 19:39 Відповісти
ПРО дуже дорого коштує. Краще просити 100-200 систем M-270 MLRS чи HIMARS зі всіма типами ракет, включно з далекобійними. Ефект буде на багато кращий.
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01.07.2022 19:41 Відповісти
Здається, що вже не можна обмежуватися лише системами ППО і ПРО, а варто вже починати говорити про "томагавки". Не можна виграти боксерський бій лише стоячи в глухому захисті.
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01.07.2022 19:43 Відповісти
да. Ще підводний човен SSN-591 «Шарк» і ескадрілью F-35.
І мізки виборцям по лендлізу. Ну, щоб не повертати, бо вони їх все одно зіпсують.
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01.07.2022 19:50 Відповісти
Кулебі на замітку, шоб потім не вимагати від інших, які тобі не винні щось давати.
В НАТО не запрошують, як на весілля. Ти сам подаєш заявку, отримуєш план дій - стандарти. Коли їх виконаєш, приймають. До осені 2019 року наша заявка діяла, Рада приймала закони, ми рухалися по плану. Восени був Саміт НАТО, треба було їхати й отримувати подальші пункти плану.

А ми, точніше зеленський, проігнорували Саміт і не поїхали, бо з путіним президент хотів зустрітися. До того ж і представника України в НАТО з цієї ж причини не призначили. А потім почали задавати питання, чому ми не там? Заявку хоча б знов подайте! Процедури заради нас змінювати не будуть.

А зараз виборець оце все і вигрібає.

Дуже влучно сказав один знайомий: "На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився."
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01.07.2022 19:45 Відповісти
Кулеба на больничном...(сломал ногу)..но работає в Турборежимє...
Пане Дмитре...здоров'ячка...
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01.07.2022 19:46 Відповісти
У турборежимі у Твітторі працює? Ще й відосики пише? Тоді йому зірку Героя, не вагаючись!
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01.07.2022 20:17 Відповісти
Чому Кулеба три роки не звертався до свого основного партнера Володі Боневтіка? Чому про@балі гроші із українського бюджету і час?
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01.07.2022 19:49 Відповісти
ВПК Украины предлагал в 2021 году комплекс ЗРК "Кільчень" аналог или даже круче ПЭТРИОТА.
Угадайте, чем закончилось?
ОТРК САПСАН Для випробувань у ЗСУ готовий дослідний зразок ОТРК від КБ "Південне"
А где он, Владимир Олександрович?
Для випробувань у ЗСУ готовий дослідний зразок ОТРК від КБ "Південне" - Мілітарний (mil.in.ua)
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01.07.2022 20:45 Відповісти
То, что реально можно сделать сейчас для снижения интенсивности ракетных обстрелов Украины это официальное письмо в США для отключения GPS, это сделает невозможным позиционирование при прицеливании ракеты. В Вашингтоне ждут это письмо уже несколько недель. Подробней у Ю.Швеца в ролике https://youtu.be/EPd7FOB-HV4 с 26 минуты. Что это очередной про@б или уже что-то посерьезнее?
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01.07.2022 21:21 Відповісти
 
 