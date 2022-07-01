Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами ПРО
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Після обстрілу Росією Одеської області міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами протиракетної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
"Терористична держава Росія продовжує війну проти мирного населення, завдавши нічних ракетних ударів по Одеській області, внаслідок чого загинули десятки людей, зокрема діти. Закликаю партнерів якнайшвидше забезпечити Україну сучасними системами ПРО. Допоможіть нам врятувати життя і покласти край цій війні", - зазначив він.
Топ коментарі
+8 Топ Ган
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+5 Olena Lynch
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показати весь коментар01.07.2022 19:29
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Будь ласка, зачекайте...
І мізки виборцям по лендлізу. Ну, щоб не повертати, бо вони їх все одно зіпсують.
В НАТО не запрошують, як на весілля. Ти сам подаєш заявку, отримуєш план дій - стандарти. Коли їх виконаєш, приймають. До осені 2019 року наша заявка діяла, Рада приймала закони, ми рухалися по плану. Восени був Саміт НАТО, треба було їхати й отримувати подальші пункти плану.
А ми, точніше зеленський, проігнорували Саміт і не поїхали, бо з путіним президент хотів зустрітися. До того ж і представника України в НАТО з цієї ж причини не призначили. А потім почали задавати питання, чому ми не там? Заявку хоча б знов подайте! Процедури заради нас змінювати не будуть.
А зараз виборець оце все і вигрібає.
Дуже влучно сказав один знайомий: "На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився."
Пане Дмитре...здоров'ячка...
Угадайте, чем закончилось?
ОТРК САПСАН Для випробувань у ЗСУ готовий дослідний зразок ОТРК від КБ "Південне"
А где он, Владимир Олександрович?
Для випробувань у ЗСУ готовий дослідний зразок ОТРК від КБ "Південне" - Мілітарний (mil.in.ua)