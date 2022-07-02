Семье погибшего капитана ВСУ Шаманова нужна помощь
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В бою против российских оккупантов погиб капитан ВСУ Ярослав Шаманов (Шерман). Его семье нужна помощь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь фейсбука Олекса Косенко.
Он отметил: "Капитан Шерман.... Не щадя себя спасал своих солдат под шквальным огнем САУ152, АСГ, СПГ, минометов танков и под атаками двух КА-52.
У него осталась семья, жена с двумя детишками, кто может поддержать материально вот карта моно:
5375414133778760 Кирилл М. Назначение "на Шермана"
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тут точно якась муть.
Якщо мовчить, то ніяка це не "схема", а лише "схоже на збір якимось чоловіком замість вдови, тому й вказано на кого"
Кому війна , а кому мать родна