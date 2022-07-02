Родині загиблого капітана ЗСУ Шаманова потрібна допомога
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У бою проти російських окупантів загинув капітан ЗСУ Ярослав Шаманов (Шерман). Його родині потрібна допомога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Олекса Косенко.
Він зазначив: "Капітан Шерман.... Не шкодуючи себе рятував своїх солдат під шквальним вогнем САУ152, АСГ, СПГ, мінометів танків та під атаками двох КА-52.
В нього лишилася родина дружина з двома діточками хто може підтримати матеріально ось карта моно:
5375414133778760 Кирило М. Призначення "на Шермана"
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+9 Психиатрическая больница No1
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тут точно якась муть.
Якщо мовчить, то ніяка це не "схема", а лише "схоже на збір якимось чоловіком замість вдови, тому й вказано на кого"
Кому війна , а кому мать родна