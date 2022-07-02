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Родині загиблого капітана ЗСУ Шаманова потрібна допомога

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У бою проти російських окупантів загинув капітан ЗСУ Ярослав Шаманов (Шерман). Його родині потрібна допомога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Олекса Косенко. 

Він зазначив: "Капітан Шерман.... Не шкодуючи себе рятував своїх солдат під шквальним вогнем САУ152, АСГ, СПГ, мінометів танків та під атаками двох КА-52.

В нього лишилася родина дружина з двома діточками хто може підтримати матеріально ось карта моно:

5375414133778760 Кирило М. Призначення "на Шермана"

Родині загиблого капітана ЗСУ Шаманова потрібна допомога 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Разве семье погибшего не положена выплата от государства? Заявляли о 15 млн.грн.. Редакция Цензора могла бы заняться этим вопросом, сколько реально получает ранненый, выплаты за убитого, какие есть проблемы.
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01.07.2022 20:20
+13
-. Не вірю. Публікуйте заклик на сторінці бригади. У мене є троє з таким виголосом і усі живі.
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01.07.2022 20:05
+9
Тут какая то муть.. Деньги просит кум Косенко, а не жена, на карту какого-то Кирило М, со счётом в банке корешей рыгов.. Есть подозрение, что работают одаренные менеджеры..
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01.07.2022 21:04
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Напишіть як з- за кордону відправити гроші. Або телефон дружини.
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01.07.2022 20:02 Відповісти
-. Не вірю. Публікуйте заклик на сторінці бригади. У мене є троє з таким виголосом і усі живі.
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01.07.2022 20:05 Відповісти
і з вирахуваннями дружина має отримати 12 млн.
тут точно якась муть.
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01.07.2022 23:03 Відповісти
Підтвердження? Вибачте,якщо неправа
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01.07.2022 20:11 Відповісти
Разве семье погибшего не положена выплата от государства? Заявляли о 15 млн.грн.. Редакция Цензора могла бы заняться этим вопросом, сколько реально получает ранненый, выплаты за убитого, какие есть проблемы.
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01.07.2022 20:20 Відповісти
Конечно, положена. Плюс зарплата по сто тысяч в месяц ( если участвует в боевых действиях). Зарплата на карту, либо после смерти может получить наследники. Поэтому, непонятно к чему эти сборы, да ещё и на чужую карту, а не на карту жены.
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03.07.2022 01:14 Відповісти
А де 15 мільйонів?
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01.07.2022 20:32 Відповісти
Не спішіть перераховувати гроші на картку! Скоріш за все це шахрайська схема!!!
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01.07.2022 20:40 Відповісти
Родина загиблого капітана Шермана отримає 15000000грн. То ж нічого перераховувати сімї загиблого не потрбно. Це шахраї хочуть нажитися.
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01.07.2022 20:43 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksa.kosenko/posts/pfbid02dj1HaxPVtBKSWU13No4sQpJ6A1AdQ7S28UD2XPghgPSYwtgccAspFEU2PR6LM85Nl кому цікаво прочитайте там коменти, що відповідають військовому, який служив з капітаном Шерманом. Я не розумію, чому ця публікація взагалі існує. Кирило М.це взагалі щось підставне з картою.
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01.07.2022 20:58 Відповісти
Нет там никаких интересных комментариев, видимо, потеряли уже. Только комментарии про переводы денег.
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03.07.2022 01:18 Відповісти
Тут какая то муть.. Деньги просит кум Косенко, а не жена, на карту какого-то Кирило М, со счётом в банке корешей рыгов.. Есть подозрение, что работают одаренные менеджеры..
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01.07.2022 21:04 Відповісти
по доброму - повинен в коментарях на фейсбуці відповісти "підлеглий"
Якщо мовчить, то ніяка це не "схема", а лише "схоже на збір якимось чоловіком замість вдови, тому й вказано на кого"
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01.07.2022 21:13 Відповісти
Старі люди казали
Кому війна , а кому мать родна
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01.07.2022 21:41 Відповісти
Хорошо что коменты почитал! А то уже собрался! Цензор вы хоть проверяйте, а то стремно у вас получается.
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01.07.2022 21:56 Відповісти
Шановні, не ведіться на ці оголошення. Дуже багато шахраїв працює на цій ниві.
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01.07.2022 23:10 Відповісти
Воїн загинув. Це син моєї подруги. Прощання сьогодні в Києві о 12-00, вулиця Івана Федорова, 33. Хто не вірить, прошу приїхати... Зайдіть на сторінку Ярослава на Фейсбук... Дружина з дітьми зараз за кордоном.
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03.07.2022 08:53 Відповісти
 
 