Война в Европе за пределами Украины возможна, - глава МИД Финляндии Хаависто
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что война в Европе за пределами Украины "конечно" возможна.
Об этом он заявил в интервью каналу CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
По его словам, из-за угрозы войны в Европе за пределами Украины важно оказывать Украине поддержку.
"Они могут сохранить ситуацию, и в этом смысле они могут выиграть эту битву. Я думаю, что они, конечно, морально на высоте. Они очень сплочены. Им нужна наша поддержка", — заявил Хаависто, отвечая на вопрос о том, может ли Украина победить в войне против России.
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і не перло ж тих фіннів на травневі шашликі за 3 дні до вторження....
ось вам і різниця між урядом що думає за країну і тим шо на пожрать.
А якщо Україна взагалі впаде , окрилена успіхом орда , протягне свої пазурі до інших країн центру і сходу Європи . В ***** вже просто не буде вибору , бо очманіле від вялічія - після перемоги над Україною , кацапське стадо , буде вимагати покарати і - обнаглєвшує Європу . За санкції , за допомогу Україні зброєю ,і взагалі ,- просто за те що Європа багатша , цивілізованіша і т.д.
Блок НАТО звісно в змозі привести до тями , офуєвше бидло , але це прийдеться робити вже на території ЄС .