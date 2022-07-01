Війна в Європі за межами України можлива, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто
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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що війна в Європі за межами України "звичайно" можлива.
Про це він заявив в інтерв'ю каналу CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, через загрозу війни в Європі за межами України важливо надавати Україні підтримку.
"Вони можуть зберегти ситуацію, і в цьому сенсі вони можуть виграти цю битву. Я думаю, що вони, звичайно, морально на висоті. Вони дуже згуртовані. Їм потрібна наша підтримка", — заявив Хаавісто, відповідаючи на запитання, чи може Україна перемогти у війні проти Росії.
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і не перло ж тих фіннів на травневі шашликі за 3 дні до вторження....
ось вам і різниця між урядом що думає за країну і тим шо на пожрать.
А якщо Україна взагалі впаде , окрилена успіхом орда , протягне свої пазурі до інших країн центру і сходу Європи . В ***** вже просто не буде вибору , бо очманіле від вялічія - після перемоги над Україною , кацапське стадо , буде вимагати покарати і - обнаглєвшує Європу . За санкції , за допомогу Україні зброєю ,і взагалі ,- просто за те що Європа багатша , цивілізованіша і т.д.
Блок НАТО звісно в змозі привести до тями , офуєвше бидло , але це прийдеться робити вже на території ЄС .