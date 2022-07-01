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Війна в Європі за межами України можлива, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

хаавісто,пекка

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що війна в Європі за межами України "звичайно" можлива.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, через загрозу війни в Європі за межами України важливо надавати Україні підтримку.

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"Вони можуть зберегти ситуацію, і в цьому сенсі вони можуть виграти цю битву. Я думаю, що вони, звичайно, морально на висоті. Вони дуже згуртовані. Їм потрібна наша підтримка", — заявив Хаавісто, відповідаючи на запитання, чи може Україна перемогти у війні проти Росії.
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Вiйна як шест доброй волi в ачьке *****.
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01.07.2022 21:53 Відповісти
А почему нет? Трясущийся от страха Столтенберг прямо провоцирует Путина напасть. Спровоцировал и на Украину напасть. Путин обожает таких коммунистических болтунов. (старый агент КГБ Стеклов из Норвежской рабочей партии).
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01.07.2022 21:55 Відповісти
тому Фінляндія за один степ від НАТО.
і не перло ж тих фіннів на травневі шашликі за 3 дні до вторження....
ось вам і різниця між урядом що думає за країну і тим шо на пожрать.
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01.07.2022 21:57 Відповісти
він говорить по простецькі. Допускає, що війна вийде за межі України та і по всьому. Нікому і, саме головне, нічим буде воювати за межами України. Перебили стільки техніки, як у всіх країнах НАТО разом взятих.
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01.07.2022 22:05 Відповісти
Звичайно можлива. На території Раші і Бульбораші
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01.07.2022 22:06 Відповісти
С братом Гитлером Сралин угрохал 50 млн совков...путлер может повторить...
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01.07.2022 22:11 Відповісти
І вона , на моє переконання - буде .. . Зараз її ще можна зупинити , надавши Україні максимум потужної зброї , поки в нас ще є сили змусити ********* до миру . Але все ж наші сили не безмежні . Сидінням весь час в обороні , ми війну не виграємо це вже точно .
А якщо Україна взагалі впаде , окрилена успіхом орда , протягне свої пазурі до інших країн центру і сходу Європи . В ***** вже просто не буде вибору , бо очманіле від вялічія - після перемоги над Україною , кацапське стадо , буде вимагати покарати і - обнаглєвшує Європу . За санкції , за допомогу Україні зброєю ,і взагалі ,- просто за те що Європа багатша , цивілізованіша і т.д.

Блок НАТО звісно в змозі привести до тями , офуєвше бидло , але це прийдеться робити вже на території ЄС .
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01.07.2022 22:29 Відповісти
Фіни нормальні чуваки. У зимову війну 1939-1940 кацапам наваляли. Можуть повторити...
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01.07.2022 23:26 Відповісти
 
 