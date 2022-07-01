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ЕСПЧ обязал Россию обеспечить соблюдение прав украинских военнопленных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єспл

Европейский суд по правам человека 1 июля по решению по делу военнопленного Ярослава Олейниченко по обеспечению его прав и оказанию медицинской помощи обязал РФ обеспечить соблюдение прав всех украинских военнопленных.

Решение обнародовано на сайте ЕСПЧ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, ЕСПЧ указывает, что российское правительство должно уважать права Олейниченко и предоставить ему необходимую медицинскую помощь.

Суд также подчеркнул, что эти временные меры применяются к любому запросу, сделанному от имени украинских военных, находящихся в российском плену и касательно безопасности здоровья и жизни которых есть опасения.

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Как отмечается, по данным украинских властей, Олейниченко был заместителем командира подразделения и попал в плен в Мариуполе. Его жена заявляет, что к украинским военным применялись пытки, когда они находились в одном из лагерей, где, как полагают, содержится Олейниченко. Она просит ЕСПЧ обязать правительства России и Украины установить местонахождение ее мужа, гарантировать его безопасность и уволить его.

ЕСПЧ просит правительство Российской Федерации предоставить в течение недели информацию о том, находится ли Олейниченко в российском плену, а если да, то в каких условиях содержится.

Суд также просит правительство Украины предоставить любую имеющуюся информацию в течение недели.
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ЄСПЛ для рашистів "пусте місце" не тіште себе ілюзіями-раша-новітні фашисти 21 ст.
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01.07.2022 22:37 Ответить
Один фацет зобов'язував свого кота щоранку читати газети.
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01.07.2022 22:41 Ответить
А я свого песа зобов'язав забезпечити дотримання прав кішки. Кажу кішка, злазь з дерева, я песа зобов'язав. Куди мені сходити я вам не буду казати. Дуже не ввічлива кішка...
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01.07.2022 22:44 Ответить
Навіщо робите посміховиске. Всім відомо, що росія паханат і в неї свої закони.
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01.07.2022 23:00 Ответить
 
 