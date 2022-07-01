ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити дотримання прав українських військовополонених

Європейський суд з прав людини 1 липня у рішенні у справі у справі військовополоненого Ярослава Олійніченка щодо забезпечення його прав та надання медичної допомоги зобов'язав РФ забезпечити дотримання прав усіх українських військовополонених.

Рішення оприлюднено на сайті ЄСПЛ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, ЄСПЛ вказує, що російський уряд має поважати права Олійніченка та надати йому необхідну медичну допомогу.

Суд також наголосив, що ці тимчасові заходи застосовуються до будь-якого запиту, зробленого від імені українських військових, які перебувають у російському полоні й щодо безпеки здоров’я та життя яких є побоювання.

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Як зазначається, за даними української влади, Олійніченко був заступником командира підрозділу і потрапив у полон у Маріуполі. Його дружина заявляє, що до українських військових застосовувалися катування, коли вони перебували в одному з таборів, де, як вважають, утримується Олійніченко. Вона просить ЄСПЛ зобов'язати уряди Росії та України встановити місцезнаходження її чоловіка, гарантувати його безпеку та звільнити його.

ЄСПЛ просить уряду Російської Федерації надати протягом тижня інформацію про те, чи перебуває Олійніченко у російському полоні, а якщо так, то в яких умовах утримується.

Суд також просить уряд України надати будь-яку наявну інформацію протягом тижня.