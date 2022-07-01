РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8093 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
3 354 28
война (46961) Одесса (7384) Джонсон_Борис (478)

Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы.

Об этом в интервью ВВС сообщил мэр Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Политика наградили Почетным знаком имени Григория Маразли I, II, III степеней. По словам главы Одессы, звание Джонсон получил за помощь городу во время войны.

Также смотрите: Авиация ВС РФ дважды нанесла удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, - Залужный. ВИДЕО

Геннадий Труханов добавил, что если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как народ Британии – мы бы давно победили российскую армию.

"Подчеркну – это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе Господин Джонсон станет первым почетным гражданином города – подданным Великобритании, за все время существования награды – с 1862 года", - отметил Труханов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Його вся країна вже знає й поважає, чому тільки Одеси?
показать весь комментарий
01.07.2022 22:49
+15
а шо... он таки типичный одессит...
показать весь комментарий
01.07.2022 22:55
+13
Ша! Мама Одеса знає, що каже)
показать весь комментарий
01.07.2022 22:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Його вся країна вже знає й поважає, чому тільки Одеси?
показать весь комментарий
01.07.2022 22:49 Ответить
а хто сказав шо почесний громадянин Одеси не може бути гетьманом України?
надайте громадянство, внесіть в бюллетень і голосуйте!
показать весь комментарий
01.07.2022 23:01 Ответить
Дуже смішно...
показать весь комментарий
01.07.2022 23:51 Ответить
Надо хотя бы клуб открыть для джентльменов - они же в Одессе есть ?
"Джонсон-клаб" - хорошее название.
показать весь комментарий
02.07.2022 01:11 Ответить
В Одесі є Англійський клуб.
показать весь комментарий
02.07.2022 04:48 Ответить
Одеса, як завжди усьо порєшала і випередила усіх))
показать весь комментарий
02.07.2022 07:18 Ответить
Остин,Блинкен и Уоллес на очереди.
показать весь комментарий
01.07.2022 22:51 Ответить
Ша! Мама Одеса знає, що каже)
показать весь комментарий
01.07.2022 22:53 Ответить
гражданин єрефии труханов переобувается в прьіжке и опа - остается у власти.
грустная ситуация, панове...
показать весь комментарий
01.07.2022 22:54 Ответить
"..одессит,а ето знпчит.."!!!))
показать весь комментарий
01.07.2022 23:02 Ответить
Не зовсім то він і перевзувся. На сесії дозволив прийняти участь ОПЗЖ та шмаріцям яких офіційно заборонили... А Баканову звісно ж пох....
показать весь комментарий
02.07.2022 14:30 Ответить
а шо... он таки типичный одессит...
показать весь комментарий
01.07.2022 22:55 Ответить
Не ображай сера Бориса!!!)))
показать весь комментарий
01.07.2022 23:04 Ответить
Вангую - в Нью-Йорке появится улица Бориса Джонсона.
Причем за переименование будут бороться сразу три улицы - Красноармейская, Комсомольская и Пионерская.
показать весь комментарий
01.07.2022 23:04 Ответить
в Нью-Йорке ?!!!
показать весь комментарий
01.07.2022 23:10 Ответить
Он там родился, в Манхэттен.
показать весь комментарий
01.07.2022 23:19 Ответить
Я о существовании в Нью-Йорке красноармейской, комсомольской и пионерской улиц. Неужели правда?
показать весь комментарий
01.07.2022 23:29 Ответить
Может, и правда. Только улицы эти не в Нью-Йорке,США, а в Нью-Йорке Донецкой обл, Украина. Хотя, скорее всего, были, бо декоммунизация жеж.
показать весь комментарий
01.07.2022 23:43 Ответить
Та да, можна було б шановному добродію Борису і якійся солідний орден український дати. Вищого ступеню!
Да мабуть Д'єрмаку він не дуже подобається. А керівник ОПи візує всі подання на державні нагороди...
показать весь комментарий
01.07.2022 23:13 Ответить
"Совпадєніє"?
Не думаю...
показать весь комментарий
01.07.2022 23:15 Ответить
Боречка Джонсонюк - это же наш человек! А шо такое? Ловите ушами моих слов! Он таки местами - чистый одессит. Я вам точно говорю
показать весь комментарий
01.07.2022 23:34 Ответить
Если бы такое не от парашного использованного гандона и агента Трухи ещё услышать...
показать весь комментарий
01.07.2022 23:44 Ответить
 
 