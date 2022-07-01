Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы.

Об этом в интервью ВВС сообщил мэр Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Политика наградили Почетным знаком имени Григория Маразли I, II, III степеней. По словам главы Одессы, звание Джонсон получил за помощь городу во время войны.

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Геннадий Труханов добавил, что если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как народ Британии – мы бы давно победили российскую армию.

"Подчеркну – это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе Господин Джонсон станет первым почетным гражданином города – подданным Великобритании, за все время существования награды – с 1862 года", - отметил Труханов.