Джонсон став почесним громадянином Одеси
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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси.
Про це в інтерв'ю BBC повідомив мер Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Політика нагородили Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів. За словами голови Одеси, звання Джонсон отримав за допомогу місту під час війни.
Геннадій Труханов додав, що якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії – ми б уже давно перемогли російську армію.
"Підкреслю – це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі Пан Джонсон стане першим почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року", - зазначив Труханов.
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"Джонсон-клаб" - хорошее название.
грустная ситуация, панове...
Причем за переименование будут бороться сразу три улицы - Красноармейская, Комсомольская и Пионерская.
Да мабуть Д'єрмаку він не дуже подобається. А керівник ОПи візує всі подання на державні нагороди...
Не думаю...