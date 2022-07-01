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Джонсон став почесним громадянином Одеси

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси.

Про це в інтерв'ю BBC повідомив мер Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Політика нагородили Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів. За словами голови Одеси, звання Джонсон отримав за допомогу місту під час війни.

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Геннадій Труханов додав, що якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії – ми б уже давно перемогли російську армію.

"Підкреслю – це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі Пан Джонсон стане першим почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року", - зазначив Труханов.
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Топ коментарі
+22
Його вся країна вже знає й поважає, чому тільки Одеси?
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01.07.2022 22:49
+15
а шо... он таки типичный одессит...
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01.07.2022 22:55
+13
Ша! Мама Одеса знає, що каже)
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01.07.2022 22:53
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Його вся країна вже знає й поважає, чому тільки Одеси?
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01.07.2022 22:49 Відповісти
а хто сказав шо почесний громадянин Одеси не може бути гетьманом України?
надайте громадянство, внесіть в бюллетень і голосуйте!
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01.07.2022 23:01 Відповісти
Дуже смішно...
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01.07.2022 23:51 Відповісти
Надо хотя бы клуб открыть для джентльменов - они же в Одессе есть ?
"Джонсон-клаб" - хорошее название.
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02.07.2022 01:11 Відповісти
В Одесі є Англійський клуб.
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02.07.2022 04:48 Відповісти
Одеса, як завжди усьо порєшала і випередила усіх))
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02.07.2022 07:18 Відповісти
Остин,Блинкен и Уоллес на очереди.
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01.07.2022 22:51 Відповісти
Ша! Мама Одеса знає, що каже)
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01.07.2022 22:53 Відповісти
гражданин єрефии труханов переобувается в прьіжке и опа - остается у власти.
грустная ситуация, панове...
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01.07.2022 22:54 Відповісти
"..одессит,а ето знпчит.."!!!))
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01.07.2022 23:02 Відповісти
Не зовсім то він і перевзувся. На сесії дозволив прийняти участь ОПЗЖ та шмаріцям яких офіційно заборонили... А Баканову звісно ж пох....
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02.07.2022 14:30 Відповісти
а шо... он таки типичный одессит...
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01.07.2022 22:55 Відповісти
Не ображай сера Бориса!!!)))
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01.07.2022 23:04 Відповісти
Вангую - в Нью-Йорке появится улица Бориса Джонсона.
Причем за переименование будут бороться сразу три улицы - Красноармейская, Комсомольская и Пионерская.
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01.07.2022 23:04 Відповісти
в Нью-Йорке ?!!!
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01.07.2022 23:10 Відповісти
Он там родился, в Манхэттен.
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01.07.2022 23:19 Відповісти
Я о существовании в Нью-Йорке красноармейской, комсомольской и пионерской улиц. Неужели правда?
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01.07.2022 23:29 Відповісти
Может, и правда. Только улицы эти не в Нью-Йорке,США, а в Нью-Йорке Донецкой обл, Украина. Хотя, скорее всего, были, бо декоммунизация жеж.
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01.07.2022 23:43 Відповісти
Та да, можна було б шановному добродію Борису і якійся солідний орден український дати. Вищого ступеню!
Да мабуть Д'єрмаку він не дуже подобається. А керівник ОПи візує всі подання на державні нагороди...
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01.07.2022 23:13 Відповісти
"Совпадєніє"?
Не думаю...
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01.07.2022 23:15 Відповісти
Боречка Джонсонюк - это же наш человек! А шо такое? Ловите ушами моих слов! Он таки местами - чистый одессит. Я вам точно говорю
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01.07.2022 23:34 Відповісти
Если бы такое не от парашного использованного гандона и агента Трухи ещё услышать...
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01.07.2022 23:44 Відповісти
 
 