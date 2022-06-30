Україна здатна відбити російські війська цього року, - Джонсон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Мадриді заявив журналістам, що українська влада має реалістичний план, здатний змінити перебіг війни, і поділилася ним з партнерами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Джонсон, відповідаючи на запитання про оголошені Володимиром Зеленським плани перемогти вже цього року, повідомив, що оптимістично оцінює спроможність Києва, а також нагадав про свій несподіваний приїзд до Києва за тиждень до самітів G7 та НАТО.
"Я їздив в Україну перед тим, як почалася ця низка самітів, саме для того, щоби зрозуміти, яким є бачення у Зеленського й української влади. І вони справді бачать шлях, як змінити динаміку війни цього року, навіть у найближчі місяці. І тому тепер важливо допомагати, наскільки ми можемо, щоб Україна втрималася", - заявив він.
Британський прем’єр погодився з необхідністю постачати до України нове озброєння. "З цим пов’язане постачання в Україну РСЗВ, яке має особливе значення. І я вражений тим, як українці ефективно навчаються їх використовувати", - додав він.
"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це - саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути", - підкреслив прем’єр.
Будь ласка, зачекайте...
Президент Индонезии Джоко Видодо во время поездки в Российскую Федерацию передал президенту страны-агрессора Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом Видодо заявил на брифинге с Путиным в Москве.
О деталях послания не сказал.
Так шо от така **** малята...
Если бы президент Украины Владимир Зеленский хотел бы обратиться к президенту страны-агрессора Российской Федерации Владимиру Путину, то сделал бы это публично.
Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "РБК-Україна".
Так спикер главы государства прокомментировал слова президента Индонезии Джоко Видодо о якобы передаче Путину послания от Зеленского, содержание которого тот отказался раскрыть.
Знову таємні колаборантські договорняки з ворогом за спинами українців та військових. До слова, після гомельських договорняків з ворогом окупанти безперешкодно захопили ЗАЕС та більшу частину півдня України
І це дещо розходяться з останніми заявами. Я впевнений, що якщо у ЗСУ будуть засоби і сили, залишати москалям плацдарм ніхто не буде. Віримо в ЗСУ
З такою підтримкою і зброєю, яку має Україна зараз, Порох повернув би всю територію України.
Але для цього в США Президентом мав би стати Байден, а не Трамп. Ну, і більш рішучий Джонсон (хоча я і проти Терези Мей нічого проти не маю).
США вже жорстко вхопилися, не відпустять, такий шанс вдруге не скоро випаде)))
https://www.bbc.com/russian/news-62000147
Вопрос способен ли Джонсон передать Украине хотя-бы один боевой самолет, до конца этого года.
Задача максимум - вернуться к границам до 24го февраля. Но она вряд ли достижима, сколько бы оружия не поставили. Чего кривить душой.
Задача минимум - стабилизация линии фронта на Донбассе, освобождение Херсона и перерезание оркам сухопутного коридора в Крым. С повторным отрубанием поступления воды через канал.
Вот тогда у кремлядей ох как подгорит...