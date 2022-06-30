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Новини Війна в Україні
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Україна здатна відбити російські війська цього року, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Мадриді заявив журналістам, що українська влада має реалістичний план, здатний змінити перебіг війни, і поділилася ним з партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Джонсон, відповідаючи на запитання про оголошені Володимиром Зеленським плани перемогти вже цього року, повідомив, що оптимістично оцінює спроможність Києва, а також нагадав про свій несподіваний приїзд до Києва за тиждень до самітів G7 та НАТО.

"Я їздив в Україну перед тим, як почалася ця низка самітів, саме для того, щоби зрозуміти, яким є бачення у Зеленського й української влади. І вони справді бачать шлях, як змінити динаміку війни цього року, навіть у найближчі місяці. І тому тепер важливо допомагати, наскільки ми можемо, щоб Україна втрималася", - заявив він.

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Британський прем’єр погодився з необхідністю постачати до України нове озброєння. "З цим пов’язане постачання в Україну РСЗВ, яке має особливе значення. І я вражений тим, як українці ефективно навчаються їх використовувати", - додав він.

"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це - саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути", - підкреслив прем’єр.

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Топ коментарі
+35
Нє Боріс- до кордону 1991 року і тільки так...А поті ще поміркумо і про іньше...
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30.06.2022 18:02
+27
Те, що Боневтік хоче досягнути того, що досяг Порошено, це його особиста проблема.
З такою підтримкою і зброєю, яку має Україна зараз, Порох повернув би всю територію України.
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30.06.2022 18:14
+24
Можливо ЗСУ і здатні до кінця року вибити рашистів, однак Zекоманда буде робити все аби дагаварітся па средінє - саме так як це потрібно буде куйлу. Бо оманський договорняк нікуди не дівся.
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30.06.2022 18:07
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Нє Боріс- до кордону 1991 року і тільки так...А поті ще поміркумо і про іньше...
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30.06.2022 18:02 Відповісти
...потім поміркуємо...
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30.06.2022 18:09 Відповісти
Да здравствует Великобритания🇬🇧‼️🙏🙏🙏Слава Борису Джонсону👍👍👍👍‼️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💛💙💛💛
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30.06.2022 18:15 Відповісти
Можливо ЗСУ і здатні до кінця року вибити рашистів, однак Zекоманда буде робити все аби дагаварітся па средінє - саме так як це потрібно буде куйлу. Бо оманський договорняк нікуди не дівся.
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30.06.2022 18:07 Відповісти
Да ***** які перемовини, все кінець, жодних до 24 лютого, стільки втратили людей, щоб що, все зруйновано і результату *****, ні-ні-ні, ці приколяси ще худо бідно діяли до 24 лютого, після Зеленський вже ***** не рішає
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30.06.2022 18:44 Відповісти
Вже щось передало.....

Президент Индонезии Джоко Видодо во время поездки в Российскую Федерацию передал президенту страны-агрессора Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Видодо заявил на брифинге с Путиным в Москве.
О деталях послания не сказал.

Так шо от така **** малята...
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30.06.2022 19:12 Відповісти
зеИУДА передал письмо-послание своему давнему кумиру ***** , через президента Индонезии‼️
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30.06.2022 19:10 Відповісти
Почалось термінова "постановка інфоперешкод", значить Відодо збовтнув зайве, а щось таки передав...

Если бы президент Украины Владимир Зеленский хотел бы обратиться к президенту страны-агрессора Российской Федерации Владимиру Путину, то сделал бы это публично.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "РБК-Україна".

Так спикер главы государства прокомментировал слова президента Индонезии Джоко Видодо о якобы передаче Путину послания от Зеленского, содержание которого тот отказался раскрыть.
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30.06.2022 20:43 Відповісти
Мог бы просто имэйл написать.
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30.06.2022 22:37 Відповісти
Не мог, перехоплять.
Знову таємні колаборантські договорняки з ворогом за спинами українців та військових. До слова, після гомельських договорняків з ворогом окупанти безперешкодно захопили ЗАЕС та більшу частину півдня України
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01.07.2022 07:34 Відповісти
Ну тут трохи не зрозуміло, це результат який треба досягти до кінця року, або це взагалі результат війни? Дві великі різниці.
І це дещо розходяться з останніми заявами. Я впевнений, що якщо у ЗСУ будуть засоби і сили, залишати москалям плацдарм ніхто не буде. Віримо в ЗСУ
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30.06.2022 18:11 Відповісти
мій прогноз до кінця літа будуть ще запеклі бої ,а потім десь ближче до дня незалжності 24ого,кацапи видохнуться і почнуть робити "жести доброї волі" та драпати за поребрік ... ось така я Ванга
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30.06.2022 18:11 Відповісти
Те, що Боневтік хоче досягнути того, що досяг Порошено, це його особиста проблема.
З такою підтримкою і зброєю, яку має Україна зараз, Порох повернув би всю територію України.
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30.06.2022 18:14 Відповісти
Вернул бы даже всем захваченные кацапией земли👍 Японии, Финляндии, Грузии, Молдова, китаю и т.д👍💥
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30.06.2022 18:18 Відповісти
згоден.
Але для цього в США Президентом мав би стати Байден, а не Трамп. Ну, і більш рішучий Джонсон (хоча я і проти Терези Мей нічого проти не маю).
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30.06.2022 18:21 Відповісти
Ага, разом з геніальним полководцем Гелетеєм вже б громили русню за Уралом.
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01.07.2022 05:03 Відповісти
як ви це уявляете звільяняемо знову розгромлений Сіверодонецк Маріуполь Херсон а цілий Донецк і Луганськ залишаемо бо хйуло придумало що вони днр лнр незалежні і наші ок даримо вам ну а потім що скільки років треба чекати щоб вони наростили мязи і полізли з того днр знову на нас? тут або зараз звільнеться разом з Кримом іншого шансу не буде може бути все поміняеться президент в сша не стануть скільки зброї постачать втомляться так що тільки зараз маеться на увазі на цьому єтапі без заморозки
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30.06.2022 18:20 Відповісти
Та я також не уявляю: ми в контрнаступі, сил і засобів достатньо,кацапи біжать в лднр, ми доходимо до «кордонів» і…. зупиняємось?
США вже жорстко вхопилися, не відпустять, такий шанс вдруге не скоро випаде)))
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30.06.2022 19:03 Відповісти
тебе кацап не понять как освобождать свою землю так как вы убийцы только захватываете чужие земли
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30.06.2022 23:23 Відповісти
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30.06.2022 18:21 Відповісти
а де прапор *********, який ще називають триколором?
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30.06.2022 20:18 Відповісти
на фото трава приховала деякі додаткові деталі ситуації
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30.06.2022 18:23 Відповісти
Британия утвердила новый пакет помощи Украине на £1 млрд.
https://www.bbc.com/russian/news-62000147
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30.06.2022 18:25 Відповісти
ого. фунты то много
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30.06.2022 23:22 Відповісти
можно посчитать - если рашка дошла до туда докуда дошла, постоянно наступая, то ей понадобилось 4 месяца. Т.е если ВСУ начнет наступление прямо сейчас - то к ноябрю. Но наступления сейчас не будет, да и в июле не будет, может в сентябре, октябре
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30.06.2022 18:27 Відповісти
Кацапи дійшли куди дійшли-за пару днів (тиждень)+/- а потім ВСУ зі зброєю, яку нам надають партнери НАТО, весь цей час стримували орків: у нас тільки зараз появляється вся необхідна зброя для контрнаступу, а те що зробили наші військові маючи на цей і на той час-це неабиякий подвиг! Маючи все необхідне для контрнаступу ЗСУ виб'ють лапотних за тиждень (максимум 2)-і до кордонів 1991 го!
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30.06.2022 19:35 Відповісти
Я вам чогось вірю . Все так і буде...
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30.06.2022 19:40 Відповісти
Так вы уже не только "спецоперацию", вы и армию просрали, кацапов убито как за 3 афгана, Карл! школьников и мобиков гонете на войну. .А степь к Украине сама отойдёт.
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30.06.2022 20:04 Відповісти
Если зелёные облажаются , то они просто могут сказать что они об€... ошиблись.
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30.06.2022 18:33 Відповісти
Він натякає, що здатна, але поки що цього не робить
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30.06.2022 19:07 Відповісти
а что зеленые воюют? кто из вообще спрашивать будет? закрыть их в бункере что бы не мешали руських бить
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30.06.2022 23:26 Відповісти
Це потрібно Залужному казати щоб не питав. От тільки безумна по передових роз'їжджає, «прикази» свого вєрховнаго роздає військовим як їм воювати з їхніми гаспадамі
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01.07.2022 07:46 Відповісти
Джонсон про тайный план который все время рассказывают Арестовичи и Арахамии, про контрнаступление в августе.
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30.06.2022 19:09 Відповісти
Вони розказували у травні про контрнаступ у червні-липні. Не варто вірити маячні колаборантів
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01.07.2022 07:49 Відповісти
Если Джонсона выгонят из парламента Великобритании, он может рассчитывать на политическую карьеру у нас
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30.06.2022 19:21 Відповісти
Нашей зевласти словам в стране никто уже не верит. Вот они решили через Джонсона нас обнадежить , слова АрЫстовича вложить в уши. Жаль хороший дядька , зелёные его подставляют.
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30.06.2022 19:23 Відповісти
Тут соглашусь, вашей зевласти никто не верит, и буква зет это фашистский символ, поэтому кацап, иди за кораблём.
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30.06.2022 20:07 Відповісти
А ты хто не **********? Ездишь по Братиславе с московскими номерами или питерскими.
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30.06.2022 20:12 Відповісти
Размечталoсь, зеторогое...
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30.06.2022 22:35 Відповісти
В способности Украины победить рашку никто не сомневается.
Вопрос способен ли Джонсон передать Украине хотя-бы один боевой самолет, до конца этого года.
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30.06.2022 19:36 Відповісти
Весь вопрос - способно ли ЗЕленое лайно удержаться от того, чтобы не сдать Украину до конца этого года москалям? А также вопрос - где наши украинские РСЗО Вільха-М, не хуже Хаймарсов? Где наши ПКР Нерпун, не хуже Гарпунов? Где наши САУ Богдана 155 мм, не хуже Цезарей? И когда, наконец за их отсутствие в войсках, и, как слелствие, за десятки тысяч погибших украинцев, ответит перед народом Украины и перед законом, ЗЕленая свора предателей, которые 3 года перед 24.02.22. делали все возможное, чтобы у украинской Армии всего этого оружия не было???
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30.06.2022 20:04 Відповісти
При тому ж самі признались, що з листопада уже знали, що буде вторгнення, тому і у відвертому саботажі оборони держави. Хоча з розмінуванням Чонгару їм було відомо про заплановане вторгнення ще з 2020р., якщо не раніше.
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01.07.2022 07:56 Відповісти
рабинович. хвамлию на зеленгский смени
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30.06.2022 23:24 Відповісти
Думаю Украина и за 3 мес способно отбить. Если Запад даст ВСЕ необходимое вооружение включая ударные тяжелые дроны,баллистические и крылатые ракеты, самолеты Ф16 Петриоты и тд и тп. Вопрос только в желании Запада давать реальное оружие и в большом коичестиве а не в единицах штук которые ничего не решают
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30.06.2022 19:58 Відповісти
самая главная беда в диванных специалистах- все советы раздают стран советов
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30.06.2022 23:28 Відповісти
С одной стороны было бы неплохо закрыть вопрос с русней раз и навсегда и вернуть все территории. С другой... плюс 2-3 ляма ватной биомассы в перемешку с мокшанами, которые уже на следующих выборах проголосуют за условного мудачука. Вот даже не знаю как лучше. В
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30.06.2022 21:44 Відповісти
Краще - не порушуючи міжнародного законодавства.
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30.06.2022 22:15 Відповісти
ты просто кацпасикй идиот никто этим кацап и ватникам не даст голосовать и никакого мертветчука в Украиен уже не будет
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30.06.2022 23:29 Відповісти
вариант С - писдуй в свою рашку - пока жив
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30.06.2022 23:30 Відповісти
Всі понаїхавші мокшани накивають п'ятами назад в мокшандію. Триколорні паспорти в Україні на виборах не голосують
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01.07.2022 08:01 Відповісти
Весьма оптимистично.
Задача максимум - вернуться к границам до 24го февраля. Но она вряд ли достижима, сколько бы оружия не поставили. Чего кривить душой.
Задача минимум - стабилизация линии фронта на Донбассе, освобождение Херсона и перерезание оркам сухопутного коридора в Крым. С повторным отрубанием поступления воды через канал.
Вот тогда у кремлядей ох как подгорит...
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30.06.2022 22:18 Відповісти
всех кацпо-зеленых предателей - растрелять. в очередь сукины дети
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30.06.2022 23:26 Відповісти
Спасибі, пане Джонсон! Але теперешня українська влада і реальний план від неї - поняття несумісні! Єдина наша надія на ЗСУ і підтримку союзників!
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01.07.2022 00:14 Відповісти
Давно вже час забути про зони окупації станом на 24.02.2022 - зараз вже інші зони окупації. Тож чому обмежувати себе зонами окупації на 24.02.2022 ? - Путіну більше сподобається, якщо Зеленський подарує йому зони окупації станом на сьогодні. А чого за дрібниці чіплятися? - 2-3 області туди чи сюди - какая разница? - Однаково окуповані зони є - і це - головне.
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01.07.2022 02:20 Відповісти
мені би його оптимізм, чергові шашлички після ніби перемоги на о.Зміїний. Той Зміїний був приречений, не зрозуміло чому його місяць тому не накрили. І не варто так роздувати Перемогу, ворог вже в околицях Лисичанська, на інших напрямках прогресу не видно
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01.07.2022 08:48 Відповісти
 
 