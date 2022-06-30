Украина способна отбить войска РФ в этом году, - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Мадриде заявил журналистам, что украинские власти имеют реалистичный план, способный изменить ход войны, и поделились им с партнерами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Джонсон, отвечая на вопрос об объявленных Владимиром Зеленским планах победить уже в этом году, сообщил, что оптимистично оценивает возможность Киева, а также напомнил о своем неожиданном приезде в Киев за неделю до саммитов G7 и НАТО.
"Я ездил в Украину перед тем, как начался этот ряд саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение у Зеленского и украинской власти. И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И потому Теперь важно помогать, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась", - заявил он.
Британский премьер согласился с необходимостью поставлять в Украину новое вооружение. "С этим связаны поставки в Украину РСЗО, которые имеют особое значение. И я поражен тем, как украинцы эффективно учатся их использовать", - добавил он.
"Я считаю, что у Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию на те границы, где они были до 24 февраля 2022 года. А это - именно тот результат, которого, как говорит Владимир Зеленский, он планирует достичь", - подчеркнул. премьер.
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Президент Индонезии Джоко Видодо во время поездки в Российскую Федерацию передал президенту страны-агрессора Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом Видодо заявил на брифинге с Путиным в Москве.
О деталях послания не сказал.
Так шо от така **** малята...
Если бы президент Украины Владимир Зеленский хотел бы обратиться к президенту страны-агрессора Российской Федерации Владимиру Путину, то сделал бы это публично.
Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "РБК-Україна".
Так спикер главы государства прокомментировал слова президента Индонезии Джоко Видодо о якобы передаче Путину послания от Зеленского, содержание которого тот отказался раскрыть.
Знову таємні колаборантські договорняки з ворогом за спинами українців та військових. До слова, після гомельських договорняків з ворогом окупанти безперешкодно захопили ЗАЕС та більшу частину півдня України
І це дещо розходяться з останніми заявами. Я впевнений, що якщо у ЗСУ будуть засоби і сили, залишати москалям плацдарм ніхто не буде. Віримо в ЗСУ
З такою підтримкою і зброєю, яку має Україна зараз, Порох повернув би всю територію України.
Але для цього в США Президентом мав би стати Байден, а не Трамп. Ну, і більш рішучий Джонсон (хоча я і проти Терези Мей нічого проти не маю).
США вже жорстко вхопилися, не відпустять, такий шанс вдруге не скоро випаде)))
https://www.bbc.com/russian/news-62000147
Вопрос способен ли Джонсон передать Украине хотя-бы один боевой самолет, до конца этого года.
Задача максимум - вернуться к границам до 24го февраля. Но она вряд ли достижима, сколько бы оружия не поставили. Чего кривить душой.
Задача минимум - стабилизация линии фронта на Донбассе, освобождение Херсона и перерезание оркам сухопутного коридора в Крым. С повторным отрубанием поступления воды через канал.
Вот тогда у кремлядей ох как подгорит...