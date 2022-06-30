Украина способна отбить войска РФ в этом году, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Мадриде заявил журналистам, что украинские власти имеют реалистичный план, способный изменить ход войны, и поделились им с партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Джонсон, отвечая на вопрос об объявленных Владимиром Зеленским планах победить уже в этом году, сообщил, что оптимистично оценивает возможность Киева, а также напомнил о своем неожиданном приезде в Киев за неделю до саммитов G7 и НАТО.

"Я ездил в Украину перед тем, как начался этот ряд саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение у Зеленского и украинской власти. И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И потому Теперь важно помогать, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась", - заявил он.

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Британский премьер согласился с необходимостью поставлять в Украину новое вооружение. "С этим связаны поставки в Украину РСЗО, которые имеют особое значение. И я поражен тем, как украинцы эффективно учатся их использовать", - добавил он.

"Я считаю, что у Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию на те границы, где они были до 24 февраля 2022 года. А это - именно тот результат, которого, как говорит Владимир Зеленский, он планирует достичь", - подчеркнул. премьер.

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