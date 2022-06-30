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Новости Война в Украине
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Зеленский (16558) Джонсон_Борис (478)

Украина способна отбить войска РФ в этом году, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Мадриде заявил журналистам, что украинские власти имеют реалистичный план, способный изменить ход войны, и поделились им с партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Джонсон, отвечая на вопрос об объявленных Владимиром Зеленским планах победить уже в этом году, сообщил, что оптимистично оценивает возможность Киева, а также напомнил о своем неожиданном приезде в Киев за неделю до саммитов G7 и НАТО.

"Я ездил в Украину перед тем, как начался этот ряд саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение у Зеленского и украинской власти. И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И потому Теперь важно помогать, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась", - заявил он.

Читайте: Ранее у Украины не было шансов на НАТО, теперь нужен промежуточный этап, - Джонсон

Британский премьер согласился с необходимостью поставлять в Украину новое вооружение. "С этим связаны поставки в Украину РСЗО, которые имеют особое значение. И я поражен тем, как украинцы эффективно учатся их использовать", - добавил он.

"Я считаю, что у Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию на те границы, где они были до 24 февраля 2022 года. А это - именно тот результат, которого, как говорит Владимир Зеленский, он планирует достичь", - подчеркнул. премьер.

Также читайте: Украину покорить невозможно, - Джонсон о бегстве РФ с острова Змеиный
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Топ комментарии
+35
Нє Боріс- до кордону 1991 року і тільки так...А поті ще поміркумо і про іньше...
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30.06.2022 18:02
+27
Те, що Боневтік хоче досягнути того, що досяг Порошено, це його особиста проблема.
З такою підтримкою і зброєю, яку має Україна зараз, Порох повернув би всю територію України.
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30.06.2022 18:14
+24
Можливо ЗСУ і здатні до кінця року вибити рашистів, однак Zекоманда буде робити все аби дагаварітся па средінє - саме так як це потрібно буде куйлу. Бо оманський договорняк нікуди не дівся.
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30.06.2022 18:07
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Нє Боріс- до кордону 1991 року і тільки так...А поті ще поміркумо і про іньше...
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30.06.2022 18:02 Ответить
...потім поміркуємо...
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30.06.2022 18:09 Ответить
Да здравствует Великобритания🇬🇧‼️🙏🙏🙏Слава Борису Джонсону👍👍👍👍‼️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💛💙💛💛
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30.06.2022 18:15 Ответить
Можливо ЗСУ і здатні до кінця року вибити рашистів, однак Zекоманда буде робити все аби дагаварітся па средінє - саме так як це потрібно буде куйлу. Бо оманський договорняк нікуди не дівся.
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30.06.2022 18:07 Ответить
Да ***** які перемовини, все кінець, жодних до 24 лютого, стільки втратили людей, щоб що, все зруйновано і результату *****, ні-ні-ні, ці приколяси ще худо бідно діяли до 24 лютого, після Зеленський вже ***** не рішає
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30.06.2022 18:44 Ответить
Вже щось передало.....

Президент Индонезии Джоко Видодо во время поездки в Российскую Федерацию передал президенту страны-агрессора Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Видодо заявил на брифинге с Путиным в Москве.
О деталях послания не сказал.

Так шо от така **** малята...
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30.06.2022 19:12 Ответить
зеИУДА передал письмо-послание своему давнему кумиру ***** , через президента Индонезии‼️
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30.06.2022 19:10 Ответить
Почалось термінова "постановка інфоперешкод", значить Відодо збовтнув зайве, а щось таки передав...

Если бы президент Украины Владимир Зеленский хотел бы обратиться к президенту страны-агрессора Российской Федерации Владимиру Путину, то сделал бы это публично.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "РБК-Україна".

Так спикер главы государства прокомментировал слова президента Индонезии Джоко Видодо о якобы передаче Путину послания от Зеленского, содержание которого тот отказался раскрыть.
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30.06.2022 20:43 Ответить
Мог бы просто имэйл написать.
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30.06.2022 22:37 Ответить
Не мог, перехоплять.
Знову таємні колаборантські договорняки з ворогом за спинами українців та військових. До слова, після гомельських договорняків з ворогом окупанти безперешкодно захопили ЗАЕС та більшу частину півдня України
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01.07.2022 07:34 Ответить
Ну тут трохи не зрозуміло, це результат який треба досягти до кінця року, або це взагалі результат війни? Дві великі різниці.
І це дещо розходяться з останніми заявами. Я впевнений, що якщо у ЗСУ будуть засоби і сили, залишати москалям плацдарм ніхто не буде. Віримо в ЗСУ
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30.06.2022 18:11 Ответить
мій прогноз до кінця літа будуть ще запеклі бої ,а потім десь ближче до дня незалжності 24ого,кацапи видохнуться і почнуть робити "жести доброї волі" та драпати за поребрік ... ось така я Ванга
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30.06.2022 18:11 Ответить
Те, що Боневтік хоче досягнути того, що досяг Порошено, це його особиста проблема.
З такою підтримкою і зброєю, яку має Україна зараз, Порох повернув би всю територію України.
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30.06.2022 18:14 Ответить
Вернул бы даже всем захваченные кацапией земли👍 Японии, Финляндии, Грузии, Молдова, китаю и т.д👍💥
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30.06.2022 18:18 Ответить
згоден.
Але для цього в США Президентом мав би стати Байден, а не Трамп. Ну, і більш рішучий Джонсон (хоча я і проти Терези Мей нічого проти не маю).
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30.06.2022 18:21 Ответить
Ага, разом з геніальним полководцем Гелетеєм вже б громили русню за Уралом.
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01.07.2022 05:03 Ответить
як ви це уявляете звільяняемо знову розгромлений Сіверодонецк Маріуполь Херсон а цілий Донецк і Луганськ залишаемо бо хйуло придумало що вони днр лнр незалежні і наші ок даримо вам ну а потім що скільки років треба чекати щоб вони наростили мязи і полізли з того днр знову на нас? тут або зараз звільнеться разом з Кримом іншого шансу не буде може бути все поміняеться президент в сша не стануть скільки зброї постачать втомляться так що тільки зараз маеться на увазі на цьому єтапі без заморозки
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30.06.2022 18:20 Ответить
Та я також не уявляю: ми в контрнаступі, сил і засобів достатньо,кацапи біжать в лднр, ми доходимо до «кордонів» і…. зупиняємось?
США вже жорстко вхопилися, не відпустять, такий шанс вдруге не скоро випаде)))
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30.06.2022 19:03 Ответить
тебе кацап не понять как освобождать свою землю так как вы убийцы только захватываете чужие земли
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30.06.2022 23:23 Ответить
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30.06.2022 18:21 Ответить
а де прапор *********, який ще називають триколором?
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30.06.2022 20:18 Ответить
на фото трава приховала деякі додаткові деталі ситуації
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30.06.2022 18:23 Ответить
Британия утвердила новый пакет помощи Украине на £1 млрд.
https://www.bbc.com/russian/news-62000147
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30.06.2022 18:25 Ответить
ого. фунты то много
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30.06.2022 23:22 Ответить
можно посчитать - если рашка дошла до туда докуда дошла, постоянно наступая, то ей понадобилось 4 месяца. Т.е если ВСУ начнет наступление прямо сейчас - то к ноябрю. Но наступления сейчас не будет, да и в июле не будет, может в сентябре, октябре
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30.06.2022 18:27 Ответить
Кацапи дійшли куди дійшли-за пару днів (тиждень)+/- а потім ВСУ зі зброєю, яку нам надають партнери НАТО, весь цей час стримували орків: у нас тільки зараз появляється вся необхідна зброя для контрнаступу, а те що зробили наші військові маючи на цей і на той час-це неабиякий подвиг! Маючи все необхідне для контрнаступу ЗСУ виб'ють лапотних за тиждень (максимум 2)-і до кордонів 1991 го!
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30.06.2022 19:35 Ответить
Я вам чогось вірю . Все так і буде...
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30.06.2022 19:40 Ответить
Так вы уже не только "спецоперацию", вы и армию просрали, кацапов убито как за 3 афгана, Карл! школьников и мобиков гонете на войну. .А степь к Украине сама отойдёт.
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30.06.2022 20:04 Ответить
Если зелёные облажаются , то они просто могут сказать что они об€... ошиблись.
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30.06.2022 18:33 Ответить
Він натякає, що здатна, але поки що цього не робить
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30.06.2022 19:07 Ответить
а что зеленые воюют? кто из вообще спрашивать будет? закрыть их в бункере что бы не мешали руських бить
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30.06.2022 23:26 Ответить
Це потрібно Залужному казати щоб не питав. От тільки безумна по передових роз'їжджає, «прикази» свого вєрховнаго роздає військовим як їм воювати з їхніми гаспадамі
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01.07.2022 07:46 Ответить
Джонсон про тайный план который все время рассказывают Арестовичи и Арахамии, про контрнаступление в августе.
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30.06.2022 19:09 Ответить
Вони розказували у травні про контрнаступ у червні-липні. Не варто вірити маячні колаборантів
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01.07.2022 07:49 Ответить
Если Джонсона выгонят из парламента Великобритании, он может рассчитывать на политическую карьеру у нас
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30.06.2022 19:21 Ответить
Нашей зевласти словам в стране никто уже не верит. Вот они решили через Джонсона нас обнадежить , слова АрЫстовича вложить в уши. Жаль хороший дядька , зелёные его подставляют.
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30.06.2022 19:23 Ответить
Тут соглашусь, вашей зевласти никто не верит, и буква зет это фашистский символ, поэтому кацап, иди за кораблём.
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30.06.2022 20:07 Ответить
А ты хто не **********? Ездишь по Братиславе с московскими номерами или питерскими.
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30.06.2022 20:12 Ответить
Размечталoсь, зеторогое...
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30.06.2022 22:35 Ответить
В способности Украины победить рашку никто не сомневается.
Вопрос способен ли Джонсон передать Украине хотя-бы один боевой самолет, до конца этого года.
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30.06.2022 19:36 Ответить
Весь вопрос - способно ли ЗЕленое лайно удержаться от того, чтобы не сдать Украину до конца этого года москалям? А также вопрос - где наши украинские РСЗО Вільха-М, не хуже Хаймарсов? Где наши ПКР Нерпун, не хуже Гарпунов? Где наши САУ Богдана 155 мм, не хуже Цезарей? И когда, наконец за их отсутствие в войсках, и, как слелствие, за десятки тысяч погибших украинцев, ответит перед народом Украины и перед законом, ЗЕленая свора предателей, которые 3 года перед 24.02.22. делали все возможное, чтобы у украинской Армии всего этого оружия не было???
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30.06.2022 20:04 Ответить
При тому ж самі признались, що з листопада уже знали, що буде вторгнення, тому і у відвертому саботажі оборони держави. Хоча з розмінуванням Чонгару їм було відомо про заплановане вторгнення ще з 2020р., якщо не раніше.
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01.07.2022 07:56 Ответить
рабинович. хвамлию на зеленгский смени
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30.06.2022 23:24 Ответить
Думаю Украина и за 3 мес способно отбить. Если Запад даст ВСЕ необходимое вооружение включая ударные тяжелые дроны,баллистические и крылатые ракеты, самолеты Ф16 Петриоты и тд и тп. Вопрос только в желании Запада давать реальное оружие и в большом коичестиве а не в единицах штук которые ничего не решают
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30.06.2022 19:58 Ответить
самая главная беда в диванных специалистах- все советы раздают стран советов
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30.06.2022 23:28 Ответить
С одной стороны было бы неплохо закрыть вопрос с русней раз и навсегда и вернуть все территории. С другой... плюс 2-3 ляма ватной биомассы в перемешку с мокшанами, которые уже на следующих выборах проголосуют за условного мудачука. Вот даже не знаю как лучше. В
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30.06.2022 21:44 Ответить
Краще - не порушуючи міжнародного законодавства.
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30.06.2022 22:15 Ответить
ты просто кацпасикй идиот никто этим кацап и ватникам не даст голосовать и никакого мертветчука в Украиен уже не будет
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30.06.2022 23:29 Ответить
вариант С - писдуй в свою рашку - пока жив
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30.06.2022 23:30 Ответить
Всі понаїхавші мокшани накивають п'ятами назад в мокшандію. Триколорні паспорти в Україні на виборах не голосують
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01.07.2022 08:01 Ответить
Весьма оптимистично.
Задача максимум - вернуться к границам до 24го февраля. Но она вряд ли достижима, сколько бы оружия не поставили. Чего кривить душой.
Задача минимум - стабилизация линии фронта на Донбассе, освобождение Херсона и перерезание оркам сухопутного коридора в Крым. С повторным отрубанием поступления воды через канал.
Вот тогда у кремлядей ох как подгорит...
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30.06.2022 22:18 Ответить
всех кацпо-зеленых предателей - растрелять. в очередь сукины дети
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30.06.2022 23:26 Ответить
Спасибі, пане Джонсон! Але теперешня українська влада і реальний план від неї - поняття несумісні! Єдина наша надія на ЗСУ і підтримку союзників!
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01.07.2022 00:14 Ответить
Давно вже час забути про зони окупації станом на 24.02.2022 - зараз вже інші зони окупації. Тож чому обмежувати себе зонами окупації на 24.02.2022 ? - Путіну більше сподобається, якщо Зеленський подарує йому зони окупації станом на сьогодні. А чого за дрібниці чіплятися? - 2-3 області туди чи сюди - какая разница? - Однаково окуповані зони є - і це - головне.
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01.07.2022 02:20 Ответить
мені би його оптимізм, чергові шашлички після ніби перемоги на о.Зміїний. Той Зміїний був приречений, не зрозуміло чому його місяць тому не накрили. І не варто так роздувати Перемогу, ворог вже в околицях Лисичанська, на інших напрямках прогресу не видно
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01.07.2022 08:48 Ответить
 
 