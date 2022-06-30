Украину покорить невозможно, - Джонсон о бегстве РФ с острова Змеиный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что бегство российских военных со стратегической черноморской территории острова Змеиный свидетельствует, что Украину покорить невозможно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
"Если вам нужны доказательства невероятной способности украинцев сопротивляться, преодолевать невзгоды и оттеснять россиян, посмотрите на произошедшее сегодня на острове Змеиный, где России снова пришлось уступить", - сказал он.
Джонсон подчеркнул, что в конечном счете главе Кремля Владимиру Путину окажется невозможным подчинить себе страну, не признающую его правление.
Напомним, сегодня украинское командование сообщило, что российские оккупанты покинули Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. Со своей стороны РФ подтвердила, что вывела свои войска с острова и назвала это "шагом доброй воли".
Пожалуйста, подождите...
Щас наши неЛохи начнут вторить...
Як раша і проросійські сили ( а также олігархічні ЗМІ ) не декоріровали українське суспільство для світу, як якесь недолуге і відстале, СУСПІЛЬСТВО кожен раз рушило цей образ і доказувало, ЩО УКРАЇНЦІ живуть за европейськими цінностями
Сьогодні новина прийшла,
Що звільнений «Зміїний»,
Залужному та ЗСУ хвала,
Він повернувся в Україну.
Бо захопивши цю скалу,
Наш рух у море блокували.
Порти загнати в кабалу,
Зерно тримати міркували.
Туди летить гелікоптер,
Ще двійка літаків з'явилась,
Удар «Богдани» орків стер,
І вороженьки бігти вчились.
«Зміїний» їм не підкоривсь,
То корабля послали далі.
Ворог із острова котивсь,
Всі їхні висадки - невдалі.
«Зміїний» першим показав,
Як ворога потрібно гнати.
Снарядами з скали злизав,
Бо в нас є новенькі гармати.
30.06.2022 р.
Березанка
Анатолій Березенський
Було б непогано, якби вони і далі посилали туди своїх мавп, катери, гелікоптери, дорогі ЗРК, радіолокатори, та інше.
А ЗСУ і далі трощили б цей мотлох!
Там было ПВО, для контроля региона, где не было активных действий авиации.
Змеиный мог быть прекрасным центром для учебных тренировок нового для ВСУ оружия. Не сложилось, спугнули.
В то же время, артиллерия, работающая по никому не угрожающему Змеиному, край как необходима была в другом месте - Луганское направление! В этом и есть моя критика действий ВСУ. Именно в Луганском направлении работы выше крыши, а не на Змеином! Там необходимо гасить арту противника, уничтожающую наших защитников.
- Идите *****. Это заповедь. Исполняйте!
Паломники пораженно посмотрели на него, но ушли. Через год они вернулись и сказали:
- Учитель, мы целый год пытались следовать этой заповеди, но так никуда и не пришли!
- Не такова ли сущность любой заповеди? - пожал плечами Шри Япутра."