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Новости Война в Украине
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Змеиный (172) Джонсон_Борис (478)

Украину покорить невозможно, - Джонсон о бегстве РФ с острова Змеиный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что бегство российских военных со стратегической черноморской территории острова Змеиный свидетельствует, что Украину покорить невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Если вам нужны доказательства невероятной способности украинцев сопротивляться, преодолевать невзгоды и оттеснять россиян, посмотрите на произошедшее сегодня на острове Змеиный, где России снова пришлось уступить", - сказал он.

Джонсон подчеркнул, что в конечном счете главе Кремля Владимиру Путину окажется невозможным подчинить себе страну, не признающую его правление.

Читайте: Джонсон о поддержке Украины: "Цена свободы того стоит"

Напомним, сегодня украинское командование сообщило, что российские оккупанты покинули Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. Со своей стороны РФ подтвердила, что вывела свои войска с острова и назвала это "шагом доброй воли".

Также смотрите: Змеиный освободили с помощью САУ "Богдана, - Залужный. ВИДЕО
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Топ комментарии
+26
Боріс ти справжній українець-тільки цього ще не усвідомив...
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30.06.2022 16:41
+21
Нееее, Борис - настоящий британский бандеровец, ненавидящий, как и мы, кацапов.
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30.06.2022 16:47
+16
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30.06.2022 16:54
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Боря, диви не перехвали.
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30.06.2022 16:39 Ответить
Очередная звиздюлина кацапам на пользу👍 Искандеры смеются с кацапов тка как даже они понимают, что воевать по приказу ***** это смешно❗
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30.06.2022 16:40 Ответить
А тупые кацы думали, что искандеры с санкций смеются☝ Дебилы ***
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30.06.2022 17:11 Ответить
Боріс ти справжній українець-тільки цього ще не усвідомив...
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30.06.2022 16:41 Ответить
👎 Он британец, не неси чушь❗
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30.06.2022 16:44 Ответить
Він насправді кіпуча суміш. Його дід і прадід по батьківській лінії були турками, серед решти пращурів - англійці, баварські німці, й американець-литвак
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30.06.2022 17:24 Ответить
Родился он в Нью-Йорке, так шо Борис - Американец.
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30.06.2022 19:02 Ответить
а акцент у него далеко не ньюйорксий
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30.06.2022 22:57 Ответить
Нееее, Борис - настоящий британский бандеровец, ненавидящий, как и мы, кацапов.
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30.06.2022 16:47 Ответить
Англосакси ніколи не любили москалів.
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30.06.2022 17:09 Ответить
Прежде всего Борис Джонсон настоящий Человек. Человек с большой буквы.
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30.06.2022 20:06 Ответить
💯%
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30.06.2022 20:14 Ответить
Борис молодец) Проехался по москалям.
Щас наши неЛохи начнут вторить...
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30.06.2022 16:41 Ответить
‼️‼️Українське суспільство - це здоровий організм . С европейською ментальністю .
Як раша і проросійські сили ( а также олігархічні ЗМІ ) не декоріровали українське суспільство для світу, як якесь недолуге і відстале, СУСПІЛЬСТВО кожен раз рушило цей образ і доказувало, ЩО УКРАЇНЦІ живуть за европейськими цінностями
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30.06.2022 16:43 Ответить
Джонсон,глянь уважно,під украртилерією видно плечі Порошенка.
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30.06.2022 16:46 Ответить
БОРИСА ДЖОНСОНА, после завершения политической карьеры в Англии - в президенты Украины. Страна расцветет!
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30.06.2022 16:46 Ответить
Через два роки наш "мудрий нарід" зробить з нього "баригу" і "свинарчука"
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30.06.2022 18:50 Ответить
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30.06.2022 20:15 Ответить
Росія полишає сумно відомий острів Зміїний у ганебному відступі для військ Путіна після українського бомбардування пише британський The Sun - https://www.thesun.co.uk/news/19047676/russia-abandons-snake-island-embarrassing-retreat-putins/
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30.06.2022 16:47 Ответить
Чернобаевка - следующая.
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30.06.2022 16:48 Ответить
ОСТРІВ «ЗМІЇНИЙ»

Сьогодні новина прийшла,
Що звільнений «Зміїний»,
Залужному та ЗСУ хвала,
Він повернувся в Україну.

Бо захопивши цю скалу,
Наш рух у море блокували.
Порти загнати в кабалу,
Зерно тримати міркували.

Туди летить гелікоптер,
Ще двійка літаків з'явилась,
Удар «Богдани» орків стер,
І вороженьки бігти вчились.

«Зміїний» їм не підкоривсь,
То корабля послали далі.
Ворог із острова котивсь,
Всі їхні висадки - невдалі.

«Зміїний» першим показав,
Як ворога потрібно гнати.
Снарядами з скали злизав,
Бо в нас є новенькі гармати.

30.06.2022 р.
Березанка
Анатолій Березенський
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30.06.2022 16:48 Ответить
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30.06.2022 16:54 Ответить
Чот загрустіл бурят... Може щось стало сі?..
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30.06.2022 16:59 Ответить
На жаль росія використовує підкорені народи для своїх імперських цілей в першу чергу.
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30.06.2022 17:25 Ответить
"как я рад"
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30.06.2022 17:05 Ответить
Ы дорогая нє узнаєт какой буряту был пыздець.
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30.06.2022 17:12 Ответить
Гарна скоринка. Температурний режим приготування бойового бурята було дотримано.
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30.06.2022 17:22 Ответить
Бурят?Як я рад.
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30.06.2022 17:41 Ответить
на рій боєвих бджіл нарвався, чи шо?
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30.06.2022 17:50 Ответить
Мммм... Смажена бурятина
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30.06.2022 19:33 Ответить
Дуже велике *Дякуємо* Джонсону від українського народу за то що віре в нас. щиро радіє за наші перемоги.
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30.06.2022 17:02 Ответить
До каZZапов просто долго доходит. Их когда ещё на йух послали у Змеиного, а они только сейчас окончательно пошли. Но ничего- из Крыма они будут собираться на йух быстрее.
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30.06.2022 17:04 Ответить
Им нужно быстрей отплывать, а то придавить может👍😁
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30.06.2022 17:10 Ответить
Джонсон начал что-то подозревать
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30.06.2022 17:07 Ответить
Звичайно дуже неприємно, але втеча кацапів зі Зміїного, це прояв здорового глузду.
Було б непогано, якби вони і далі посилали туди своїх мавп, катери, гелікоптери, дорогі ЗРК, радіолокатори, та інше.
А ЗСУ і далі трощили б цей мотлох!
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30.06.2022 17:08 Ответить
Тепер надія тільки на Чорнобаївку !
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30.06.2022 17:36 Ответить
Зеля все приймає на свій рахунок. Тому краще зайвий раз не хвалити.
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30.06.2022 17:35 Ответить
Какую угрозу со Змеиного могли оказать Украине рашисты? Никакой, как по мне.
Там было ПВО, для контроля региона, где не было активных действий авиации.
Змеиный мог быть прекрасным центром для учебных тренировок нового для ВСУ оружия. Не сложилось, спугнули.
В то же время, артиллерия, работающая по никому не угрожающему Змеиному, край как необходима была в другом месте - Луганское направление! В этом и есть моя критика действий ВСУ. Именно в Луганском направлении работы выше крыши, а не на Змеином! Там необходимо гасить арту противника, уничтожающую наших защитников.
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30.06.2022 18:00 Ответить
ты идиот как и все кацапы
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30.06.2022 23:04 Ответить
Кацапура виконує жест доброї волі:
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30.06.2022 18:21 Ответить
"Однажды к Шри Япутре пришли паломники и долго умоляли дать им заповедь. В конце концов Учитель смилостивился и сказал:

- Идите *****. Это заповедь. Исполняйте!

Паломники пораженно посмотрели на него, но ушли. Через год они вернулись и сказали:

- Учитель, мы целый год пытались следовать этой заповеди, но так никуда и не пришли!

- Не такова ли сущность любой заповеди? - пожал плечами Шри Япутра."
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30.06.2022 19:45 Ответить
 
 