Украину покорить невозможно, - Джонсон о бегстве РФ с острова Змеиный

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что бегство российских военных со стратегической черноморской территории острова Змеиный свидетельствует, что Украину покорить невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Если вам нужны доказательства невероятной способности украинцев сопротивляться, преодолевать невзгоды и оттеснять россиян, посмотрите на произошедшее сегодня на острове Змеиный, где России снова пришлось уступить", - сказал он.

Джонсон подчеркнул, что в конечном счете главе Кремля Владимиру Путину окажется невозможным подчинить себе страну, не признающую его правление.

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Напомним, сегодня украинское командование сообщило, что российские оккупанты покинули Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. Со своей стороны РФ подтвердила, что вывела свои войска с острова и назвала это "шагом доброй воли".

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