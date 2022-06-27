Джонсон о поддержке Украины: "Цена свободы того стоит"
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Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что мир должен продолжать поддерживать Украину вне зависимости от цены, а Россия нельзя позволить избежать ответственности за вторжение на украинскую территорию.
Об этом Джонсон заявил в понедельник в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам британского премьера, "не существует альтернативы" поддержке Украины в войне с Россией, а последствия беспрепятственного захвата российскими войсками украинских территорий будут "абсолютно устрашающими".
"Если говорить об экономическом влиянии, речь идет о длительной нестабильности и беспокойстве во всем мире", – считает Джонсон.
На вопрос, существует ли предел британской финансовой помощи Украине, Джонсон ответил: "Цена свободы того стоит".
Он напомнил, что во время Второй мировой войны на свержение диктаторов ушло много времени и денег, но настали "десятилетия стабильности" и "долговременное процветание".
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Очень жаль, что сенатора Маккейна нет в живых. В тандеме с Джонсоном они бы доли просраться москалям еще больше...
Даже похож.
Не надо по пояс раздеваться и фоткаться.
Лучше в шотландских юбках и фотку снизу для Путина.
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