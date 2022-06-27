РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11347 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
3 782 20
война (46746) Джонсон_Борис (478)

Джонсон о поддержке Украины: "Цена свободы того стоит"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

борис,джонсон

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что мир должен продолжать поддерживать Украину вне зависимости от цены, а Россия нельзя позволить избежать ответственности за вторжение на украинскую территорию.

Об этом Джонсон заявил в понедельник в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам британского премьера, "не существует альтернативы" поддержке Украины в войне с Россией, а последствия беспрепятственного захвата российскими войсками украинских территорий будут "абсолютно устрашающими".

"Если говорить об экономическом влиянии, речь идет о длительной нестабильности и беспокойстве во всем мире", – считает Джонсон.

Читайте: Мир привлечет Кремль к ответственности за его зверства в Украине, - Бринк

На вопрос, существует ли предел британской финансовой помощи Украине, Джонсон ответил: "Цена свободы того стоит".

Он напомнил, что во время Второй мировой войны на свержение диктаторов ушло много времени и денег, но настали "десятилетия стабильности" и "долговременное процветание".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
тепер ніхто не скаже шо незалежність нам дісталась в дарунок
показать весь комментарий
27.06.2022 22:18
+18
Благодарим, Борис!
Очень жаль, что сенатора Маккейна нет в живых. В тандеме с Джонсоном они бы доли просраться москалям еще больше...
показать весь комментарий
27.06.2022 22:19
+16
Дякуємо за вашу підтримку та допомогу, Сер.
показать весь комментарий
27.06.2022 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тепер ніхто не скаже шо незалежність нам дісталась в дарунок
показать весь комментарий
27.06.2022 22:18 Ответить
Никто этого и не говорил.
показать весь комментарий
27.06.2022 22:20 Ответить
Путін наприклад. Шо це заслуга Лєніна та Хрущова.
показать весь комментарий
27.06.2022 22:22 Ответить
У його промові перед визнанням ЛДНР на початку війни
показать весь комментарий
27.06.2022 22:30 Ответить
Не варто звертати увагу на маячню )(уйла.
показать весь комментарий
27.06.2022 23:09 Ответить
просто така історія. цим шляхом боротьби йшли усі
показать весь комментарий
27.06.2022 23:32 Ответить
Джонсон гуд👍Но Шольц это приговор пуйлу💥☝
показать весь комментарий
27.06.2022 23:05 Ответить
Благодарим, Борис!
Очень жаль, что сенатора Маккейна нет в живых. В тандеме с Джонсоном они бы доли просраться москалям еще больше...
показать весь комментарий
27.06.2022 22:19 Ответить
Реинкарнация Черчиля.
Даже похож.

Не надо по пояс раздеваться и фоткаться.
Лучше в шотландских юбках и фотку снизу для Путина.
показать весь комментарий
27.06.2022 22:20 Ответить
А ты знаток☝Можешь по фото под юбкой узнать кто это
показать весь комментарий
27.06.2022 23:08 Ответить
Дякуємо за вашу підтримку та допомогу, Сер.
показать весь комментарий
27.06.2022 22:20 Ответить
у Джансона точно є бандерівське коріння!...... подяка від нескоренних духом!.......
показать весь комментарий
27.06.2022 22:29 Ответить
Достатньо спадкового аристократичного коріння, щоб бути чесним із собою. І розуміти, що є насправді цінним.
показать весь комментарий
27.06.2022 22:33 Ответить
Так . Але викиньте виродків з ООН . Вам самим не гидко в одному приміщенні з росіянами ?
показать весь комментарий
27.06.2022 22:35 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2022 22:51 Ответить
И назвать этот военный союз УПА)
Украина
Польша
Англия
показать весь комментарий
27.06.2022 23:10 Ответить
УППА
України
Польща
Прибалтикп
Англія
показать весь комментарий
28.06.2022 00:11 Ответить
Good luck Boris !
показать весь комментарий
27.06.2022 23:07 Ответить
Господи ! Я дякую тобі , що живу в такі історичні часи коли живі такі люди як Борис Джонсон , Джо Байден, Збройні сили України 🙏🏼
показать весь комментарий
28.06.2022 00:05 Ответить
Дай Боже здоров'я, Борису Джонсону. Якби не він Зеленський уже давно підписав мирний договір із ****** і віддав би йому пів-України. А всю Україну Раша повністю контролювала б.
показать весь комментарий
28.06.2022 07:06 Ответить
 
 