УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11814 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
3 782 20
війна (56389) Джонсон Борис (532)

Джонсон про підтримку України: "Ціна свободи того варта"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

борис,джонсон

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що світ повинен продовжувати підтримувати Україну незалежно від ціни, а Росія не можна дозволити уникнути відповідальності за вторгнення на українську територію.

Про це Джонсон заявив у понеділок в інтерв’ю BBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами британського прем’єра, наразі "не існує альтернативи" підтримці України у війні з Росією, а наслідки безперешкодного захоплення російськими військами українських територій будуть "абсолютно страхітливими".

"Якщо говорити про економічний вплив, ідеться про довготривалу нестабільність і неспокій у всьому світі", – вважає Джонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якби Велика Британія була у ЄС, то не могла б допомагати Україні так, як зараз, - Джонсон

На питання, чи існує межа британської фінансової допомоги Україні, Джонсон відповів: "Ціна свободи того варта".

Він нагадав, що під час Другої світової війни на повалення диктаторів пішло багато часу і грошей, але натомість настали "десятиліття стабільності" й "довготривале процвітання".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+21
тепер ніхто не скаже шо незалежність нам дісталась в дарунок
показати весь коментар
27.06.2022 22:18
+18
Благодарим, Борис!
Очень жаль, что сенатора Маккейна нет в живых. В тандеме с Джонсоном они бы доли просраться москалям еще больше...
показати весь коментар
27.06.2022 22:19
+16
Дякуємо за вашу підтримку та допомогу, Сер.
показати весь коментар
27.06.2022 22:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тепер ніхто не скаже шо незалежність нам дісталась в дарунок
показати весь коментар
27.06.2022 22:18 Відповісти
Никто этого и не говорил.
показати весь коментар
27.06.2022 22:20 Відповісти
Путін наприклад. Шо це заслуга Лєніна та Хрущова.
показати весь коментар
27.06.2022 22:22 Відповісти
У його промові перед визнанням ЛДНР на початку війни
показати весь коментар
27.06.2022 22:30 Відповісти
Не варто звертати увагу на маячню )(уйла.
показати весь коментар
27.06.2022 23:09 Відповісти
просто така історія. цим шляхом боротьби йшли усі
показати весь коментар
27.06.2022 23:32 Відповісти
Джонсон гуд👍Но Шольц это приговор пуйлу💥☝
показати весь коментар
27.06.2022 23:05 Відповісти
Благодарим, Борис!
Очень жаль, что сенатора Маккейна нет в живых. В тандеме с Джонсоном они бы доли просраться москалям еще больше...
показати весь коментар
27.06.2022 22:19 Відповісти
Реинкарнация Черчиля.
Даже похож.

Не надо по пояс раздеваться и фоткаться.
Лучше в шотландских юбках и фотку снизу для Путина.
показати весь коментар
27.06.2022 22:20 Відповісти
А ты знаток☝Можешь по фото под юбкой узнать кто это
показати весь коментар
27.06.2022 23:08 Відповісти
Дякуємо за вашу підтримку та допомогу, Сер.
показати весь коментар
27.06.2022 22:20 Відповісти
у Джансона точно є бандерівське коріння!...... подяка від нескоренних духом!.......
показати весь коментар
27.06.2022 22:29 Відповісти
Достатньо спадкового аристократичного коріння, щоб бути чесним із собою. І розуміти, що є насправді цінним.
показати весь коментар
27.06.2022 22:33 Відповісти
Так . Але викиньте виродків з ООН . Вам самим не гидко в одному приміщенні з росіянами ?
показати весь коментар
27.06.2022 22:35 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2022 22:51 Відповісти
И назвать этот военный союз УПА)
Украина
Польша
Англия
показати весь коментар
27.06.2022 23:10 Відповісти
УППА
України
Польща
Прибалтикп
Англія
показати весь коментар
28.06.2022 00:11 Відповісти
Good luck Boris !
показати весь коментар
27.06.2022 23:07 Відповісти
Господи ! Я дякую тобі , що живу в такі історичні часи коли живі такі люди як Борис Джонсон , Джо Байден, Збройні сили України 🙏🏼
показати весь коментар
28.06.2022 00:05 Відповісти
Дай Боже здоров'я, Борису Джонсону. Якби не він Зеленський уже давно підписав мирний договір із ****** і віддав би йому пів-України. А всю Україну Раша повністю контролювала б.
показати весь коментар
28.06.2022 07:06 Відповісти
 
 