Джонсон про підтримку України: "Ціна свободи того варта"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що світ повинен продовжувати підтримувати Україну незалежно від ціни, а Росія не можна дозволити уникнути відповідальності за вторгнення на українську територію.
Про це Джонсон заявив у понеділок в інтерв’ю BBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За словами британського прем’єра, наразі "не існує альтернативи" підтримці України у війні з Росією, а наслідки безперешкодного захоплення російськими військами українських територій будуть "абсолютно страхітливими".
"Якщо говорити про економічний вплив, ідеться про довготривалу нестабільність і неспокій у всьому світі", – вважає Джонсон.
На питання, чи існує межа британської фінансової допомоги Україні, Джонсон відповів: "Ціна свободи того варта".
Він нагадав, що під час Другої світової війни на повалення диктаторів пішло багато часу і грошей, але натомість настали "десятиліття стабільності" й "довготривале процвітання".
Будь ласка, зачекайте...
Очень жаль, что сенатора Маккейна нет в живых. В тандеме с Джонсоном они бы доли просраться москалям еще больше...
Даже похож.
Не надо по пояс раздеваться и фоткаться.
Лучше в шотландских юбках и фотку снизу для Путина.
Украина
Польша
Англия
України
Польща
Прибалтикп
Англія