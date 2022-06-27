Джонсон про підтримку України: "Ціна свободи того варта"

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що світ повинен продовжувати підтримувати Україну незалежно від ціни, а Росія не можна дозволити уникнути відповідальності за вторгнення на українську територію.

Про це Джонсон заявив у понеділок в інтерв’ю BBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами британського прем’єра, наразі "не існує альтернативи" підтримці України у війні з Росією, а наслідки безперешкодного захоплення російськими військами українських територій будуть "абсолютно страхітливими".

"Якщо говорити про економічний вплив, ідеться про довготривалу нестабільність і неспокій у всьому світі", – вважає Джонсон.

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На питання, чи існує межа британської фінансової допомоги Україні, Джонсон відповів: "Ціна свободи того варта".

Він нагадав, що під час Другої світової війни на повалення диктаторів пішло багато часу і грошей, але натомість настали "десятиліття стабільності" й "довготривале процвітання".