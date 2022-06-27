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Мир привлечет Кремль к ответственности за его зверства в Украине, - Бринк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

баканов,брінк

Посол США в Киеве Бриджит Бринк прокомментировала массивные ракетные обстрелы по территории Украины 27 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере посольства США в Украине.

В сообщении отмечается: "Ужасные сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за зверства в Украине".

Читайте также: Рашисты обстреливали Кременчуг из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области, - Воздушные Силы ВСУ
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Топ комментарии
+15
попрошу только в конце фильма ножки буша НЕ давать .......
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27.06.2022 20:50
+14
Нічого їм не буде. За Боїнг притягнули?
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27.06.2022 21:00
+13
починайте вже притягувати, бо можемо не дотягнути...а то буде як з моїм дідом - компенсацію за ув'язнення в концтаборі у другу світову - отримав в середені 90-х..
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27.06.2022 20:51
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Правила форума Совет форумчан
А де українські ДРГ ? ССО ? Росія велика держава по территорії.
Чи не пора перенести війну на территорію кацапії ?
В кацапії багато вокзалів, торгіведьних центрів, метро........Для перемоги у війні всілякі способи хороші...
Представляю собі як заспіває кацапня, якщо влаштувати кілька вибухів у Москві, чи Пітері...І для цього ніяких ракет не потрібно ....
Кацапня відразу б задумалась чи потрібна їй ця війна і яке то воно вбивати мирних людей....
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27.06.2022 20:50 Ответить
це терор, але їх це не зупиняє. Чому московію не таврують державою-терористом? Адже вона чинить масовий терор по всьому світу
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27.06.2022 21:11 Ответить
Я вже відповідала на це запитання кілька разів тут на сайті. Але відповім ще раз. Росію зараз неможливо визнати державою терористом, тому що країни, які ще купують у Росії газ, автоматично стають країнами, що допомагають тероризму, тому Америка оголосила Росію країною-спонсором терроризму.
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27.06.2022 21:29 Ответить
Бо в світі не існуе ніякого права, окрім права сили, а московія занадто сильна, тому й робить все що їм заманется. Це ж тільки наші люди настільки тупі та інфантильно-імбецильні дегенерати, що здали майже всю зброю за туалетний папірець, який відомій як Будапештський Меморандум, і до речі не тільки ядерну. Розпілили на метал стратегічні бомбардувальники, та знищіли усі без ядерні крилаті та балістічні ракети з дальністью більше 120 км. І це робили при всіх президентах. Який народ, така й влада, - у московитів гопота та гопнік при владі, а в нас інфатильно-імбецильний народ, який і обирав раз за разом такуж саму владу, як і він сам. Тому не треба пиняти на дзеркало, коли рожа крива і не тільки даватися інфантильно-імбецильному подиву, "Як це так московія всі ці звірства робить і ніхто їй не заважае". От і не заважають, бо вони не інфантильно-ібецильний нарід, а агресивні, криваві гопніки, тому й роблять що заманеться й клали болт на так зване "міжнародне право".
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27.06.2022 21:32 Ответить
попрошу только в конце фильма ножки буша НЕ давать .......
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27.06.2022 20:50 Ответить
Нам також треба цього разу не повторяти помилок
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27.06.2022 20:54 Ответить
Оголошена дальність пуску крилатої ракети "Нептун"- 280 км. Дане обмеження є штучним і викликане Режимом контролю за ракетними технологіями, якого дотримується Україна. Конструкція ракети має певні резерви для модернізації, тому враховуючи фактичний стан війни, в якому перебуває Україна, потрібно збільшувати дальність пуску ракети до максимально технічно можливої.
Ці кроки нададуть можливість ЗСУ знищувати всі аеродроми, з яких вилітають рашистські літаки, що запускають ракети по українських містах.
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27.06.2022 20:51 Ответить
дальность полёта ракеты зависит от количества топлива и параметров двигателя.
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27.06.2022 20:56 Ответить
Ви б спросили чи їх взагалі зараз роблять це ж не велике крадівництво, можна і не думати
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27.06.2022 20:59 Ответить
путлєр про все подбав
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27.06.2022 21:09 Ответить
починайте вже притягувати, бо можемо не дотягнути...а то буде як з моїм дідом - компенсацію за ув'язнення в концтаборі у другу світову - отримав в середені 90-х..
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27.06.2022 20:51 Ответить
Вони вже вас давно злякались!
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27.06.2022 20:58 Ответить
Нюрнберг-2 неизбежен. Я в это свято верю.
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27.06.2022 20:58 Ответить
Нічого їм не буде. За Боїнг притягнули?
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27.06.2022 21:00 Ответить
ніззя тянути, бо путін потєряє літсо
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27.06.2022 21:05 Ответить
Можно тянуть не за литцо, а за яйца.
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27.06.2022 21:23 Ответить
ніззя тянути, бо путєн потєряє літсо
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27.06.2022 21:08 Ответить
путіна схоже час покарає
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27.06.2022 21:10 Ответить
Це просто слова.

При тому світ також заявляє - про переговори з путіним; про те що владу в рф міняти не планують; і про те що росіяни ні в чому не винні.

Дій світ типу превентивного атомного удару по Кремлю не помітно.

Так яке буде притягування до відповідальності ********* гітлера та ******** гітлерівців? Помахають пальчиком і скажуть но-но-но?
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27.06.2022 21:11 Ответить
Росія терористична варварська так звана держава ,ось тому треба від всього російського відмовлятись це імперія зла.
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27.06.2022 21:13 Ответить
Мир это кто? Не ООН случайно? Ну там где у Мордора право вето. Для начала лишите рашистов этого самого права и из ООН изгоните
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27.06.2022 21:21 Ответить
Страна-террорист, напавшая на члена ООН, является членом ООН ...!!! В миротворческих миссиях ООН широко представлены граждане и техника террористического государства (миротворцы *****!!!). Это позор Мирового масштаба !!!
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27.06.2022 21:31 Ответить
ООН давно імпотентна організація. Лишіть їх в покої. Вона вже десятиліття не має ніякого впливу на світовий перебіг подій крім "занепокоєння". Лише освоєння бабла
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28.06.2022 09:27 Ответить
можна її слова перевести в Хімерси а краще в Томогавки
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27.06.2022 21:44 Ответить
За Алеппо вже притягнули?
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27.06.2022 21:47 Ответить
Одні погрози,що колись вони будуть відповідати.Ще про гріх їм розкажіть.
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27.06.2022 22:16 Ответить
Бреше як дише! Нормальні люди воліють злочини попереджати, а не спостерігати за ними і пальчиком грозити! Як там асад, вже притягнутий?
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27.06.2022 22:50 Ответить
Напомните плиз, а за малазийский Боинг кого уже притянули
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28.06.2022 01:19 Ответить
Можно узнать механизм привлечения к ответственности? На могилу на.рать когда помрет?
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28.06.2022 07:18 Ответить
 
 