Мир привлечет Кремль к ответственности за его зверства в Украине, - Бринк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол США в Киеве Бриджит Бринк прокомментировала массивные ракетные обстрелы по территории Украины 27 июня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере посольства США в Украине.
В сообщении отмечается: "Ужасные сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за зверства в Украине".
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+15 Артм Воронцов
показать весь комментарий27.06.2022 20:50
+14 Hobby Programming
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+13 Марина Кравець
показать весь комментарий27.06.2022 20:51
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Чи не пора перенести війну на территорію кацапії ?
В кацапії багато вокзалів, торгіведьних центрів, метро........Для перемоги у війні всілякі способи хороші...
Представляю собі як заспіває кацапня, якщо влаштувати кілька вибухів у Москві, чи Пітері...І для цього ніяких ракет не потрібно ....
Кацапня відразу б задумалась чи потрібна їй ця війна і яке то воно вбивати мирних людей....
Ці кроки нададуть можливість ЗСУ знищувати всі аеродроми, з яких вилітають рашистські літаки, що запускають ракети по українських містах.
При тому світ також заявляє - про переговори з путіним; про те що владу в рф міняти не планують; і про те що росіяни ні в чому не винні.
Дій світ типу превентивного атомного удару по Кремлю не помітно.
Так яке буде притягування до відповідальності ********* гітлера та ******** гітлерівців? Помахають пальчиком і скажуть но-но-но?