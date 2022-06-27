Мир привлечет Кремль к ответственности за его зверства в Украине, - Бринк

Посол США в Киеве Бриджит Бринк прокомментировала массивные ракетные обстрелы по территории Украины 27 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере посольства США в Украине.

В сообщении отмечается: "Ужасные сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за зверства в Украине".

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